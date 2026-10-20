Как самому починить шланг для душа

Нередко возникает ситуация, когда насадка для душа ломается. Чаще всего это случается из-за порезов и трещин в шланге внутри спиральной трубки.



При возникновении такой проблемы не спешите покупать новую насадку или вызывать мастера для ремонта. Устранить проблему очень просто своими руками.



Открутите поломанный шланг от насадки для душа.

Разберите верхнюю и нижнюю часть спиральной трубки и вытяните изношенный шланг.Подготовьте новый шланг соответствующего диаметра. Вставьте новый шланг в спиральную трубку.Излишки шланга срежьте и соберите конструкцию, зафиксировав заглушки с обеих сторон шланга.Все, что останется сделать — прикрутить спиральную трубку к душевой насадке.Проблемы с водой могут возникать и из-за испорченных прокладок в кране, именно их состояние следует проверить в первую очередь. Поменять прокладки можно своими руками за считанные минуты, затратив на ремонт копейки. Если бы такой ремонт выполнял сантехник, он бы взял за работу приличную сумму денег.Для ремонта разберите кран, чтобы добраться до прокладки.Удалите изношенную деталь и замените ее на подходящую по размеру прокладку, что устранит все имеющиеся проблемы.Не бойтесь заниматься ремонтом кранов самостоятельно, так как сделать это очень просто.