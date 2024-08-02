Ревущие двадцатые: как изменился женский силуэт в эпоху джаза и чарльстона

Женские образы, популярные в 20-х годах прошлого столетия. | Фото: izuminki.com.
Период 20 годов прошлого столетия называют «ревущими двадцатыми». В то время жители Европы и Америки быстро забывали события Первой мировой войны и как будто пытались наверстать упущенное. В городах появилось повсеместное радиовещание, кино стало общедоступным видом досуга и повсюду доносились звуки чарльстона или фокстрота. Мода также быстро отреагировала на другой ритм жизни. Кардинально изменился женский силуэт: приветствовалась простота и молодость.
Популярные женские силуэты 1920-х годов. | Фото: izuminki.com.
Стоит отметить, что в 1920-е годы женщины стали более эмансипированными, освоили множество новых профессий, видов спорта. Платья в пол заменили наряды с заниженной талией и длиной чуть ниже колена. В обществе стал популярен новый образ – женщина-мальчик. В моде была худоба и короткая стрижка.
Силуэт женщина-мальчик, популярный в 1920-е года. | Фото: mylitta.ru.
Простой силуэт платья заставлял дизайнеров придумывать к нему различные элементы декора, дополнять его аксессуарами. Юбки делались двухслойными, с разрезами, на застежках, плиссированными. Лиф украшали ленты, банты, длинные нитки бус.
Бахрома - излюбленный элемент декора платьев 1920-х годов. | Фото: mylitta.ru.
Особой популярностью пользовалась бахрома. Она изготавливалась из бисерных или шелковых нитей. Она выгодно подчеркивала все движения женщины во время танцев. Кроме того безудержное веселье и круглосуточные танцы практически стерли границы между повседневным и вечерним нарядом.
Шляпки, популярные в эпоху 1920-х годов.| Фото: izuminki.com.
Стиль «женщина-мальчик» также подчеркивала прическа. Длинные локоны были не в моде. Короткие волосы, завитки, чуть прикрывающие уши, пэйсы – подобные прически требовали маленькие головные уборы. Шляпки напоминали по виду горшок или ведро и плотно натягивались на голову. Они декорировались цветами, лентами.
Туфли, популярные в эпоху 1920-х годов. | Фото: mylitta.ru.
Женская обувь в 1920-е годы также претерпела изменения. Тотальное увлечение танцами требовало туфлей с ремешками и застежками, чтобы они не слетали во время исполнения чарльстона или фокстрота.
Европейская мода 1920-х годов. | Фото: mylitta.ru.
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