Фильмы «+18», которые действительно «зацепили» аудиторию

Кадр из фильма режиссера Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», 1972 год.
Возможно, сегодня уже не каждый вспомнит, когда впервые в кинотеатре увидел сцену «для взрослых». И это смущение, это внезапное волнение… Сразу оговоримся, что стоит забыть о «50 оттенках серого» или любом современном чересчур откровенном фильме «для взрослых», поскольку сегодня речь пойдет о фильмах, которые заставляют дофантазировать большую часть самому.
Кентерберийские рассказы
Кадр из фильма «Кентерберийские рассказы», 1972 год.
режиссер: Пьер Паоло Пазолини
В этом фильме по классическому роману XIV века обнаженность и коитус постепенно обнаруживаются в любых повседневных действиях людей. Фильм веселый, саркастический и полный юмора.
Империя чувств
Кадр из фильма «Империя чувств», 1976 год.
режиссер: Нагиса Осима
Благодаря очень прямому и бесстыдному изображению секса, этот фильм стал настоящей сенсацией Каннского фестиваля. Его назвали «первым по настоящему великим эротическим фильмом». «Империя чувств» даже на сегодняшний день — один из немногих эротических фильмов, которые сумели передать навязчивые идеи и разврат удовольствия на экране.
Последнее танго в Париже
Кадр из фильма «Последнее танго в Париже», 1972 год.
режиссер: Бернардо Бертолуччи
После скандалов, которые возникали во время и после съемок этого фильма, его культовость выросла до такого уровня, что после просмотра «Последнего танго в Париже» никто больше не может смотреть прежним взглядом на сливочное масло в холодильнике.
Песнь любви
Кадр из фильма «Песнь любви», 1950 год.
режиссер: Жан Жене
Прежде всего, это был очень экспериментальный и «грязный» короткометражный фильм французского писателя и режиссера Жана Жене. Он был запрещен из-за очень открытого и жесткого подхода к сексуальности среди мужчин, а также изрядной дозы насилия.
Повар, вор, его жена и ее любовник
Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и ее любовник», 1989 год.
режиссер: Питер Гринуэй
Фильм настолько чувственный, что сам Жан-Поль Готье сделал костюмы для него. Этот рассказ о мафии, преступлениях, радостях и ревности вызывает в зрителе огромную потребность жить обнаженным рядом с человеком, о котором он больше всего скучает в этом мире.
Интимный дневник
Кадр из фильма «Интимный дневник», 1996 год.
режиссер: Питер Гринуэй
Данный фильм заставляет понять, что экстаз и удовольствие можно найти и в практике, которая не относится исключительно к половому акту. Еще одна мысль фильма — то, что извращение способно достичь такого уровня элегантности и утонченности, о котором никто даже не мог подумать.
Чтец
Кадр из фильма «Чтец», 2008 год.
режиссер: Стивен Долдри
Фильм рассказывает о событиях, происходящих в Европе, в которой еще свежи воспоминания о нацизме. В нем исследуется тема чуткости, невинности, одиночества и тайны в гармонии с сексуальными открытиями и влюбленностью. По сути, это современная классика в жанре драмы.
Венера в мехах
Кадр из фильма «Венера в мехах», 1995 год.
режиссер: Роман Полански
Это демонстрация изучения желаний двух влюбленных, которые никогда бы не подумали, что на самом деле смогли бы ненавидеть друг друга. Фильм полон новых открытий и увлечений для людей, которые даже не задумываются, что хотят доминировать.
Герцог Бургундии
Кадр из фильма «Герцог Бургундии», 2015 год.
режиссер: Питер Стрикленд
Вращающийся вокруг лесбийских отношений главной героини, этот фильм похож на извращенную игру, связанную с господством, садомазохистским фетишизмом, подчинением и унижением.
Любовник
Кадр из фильма «Любовник», 1992 год.
режиссер: Жан-Жак Анно
Фильм, поставленный в колониальном Вьетнаме, рассказывает историю о француженке-подростке, которая живет со своей матерью и двумя сестрами в дельте Меконга в 1929 году. Девочка встречает красивого китайского торговца и, несмотря на напряженность между «колонизатором» и местным жителем, а также разницы в возрасте между ними, скрытая страсть вскоре побеждает их.
Жар тела
Кадр из фильма «Жар тела», 1981 год.
режиссер: Лоуренс Кэздан
Убийство из-за страсти к кому-то. Благодаря крайне волнующим сценам, наводящим на размышления, этот фильм прекрасно освещает данный вопрос, а также другие вопросы, вытекающие из похоти.
Q: Загадка женщины
Кадр из фильма «Q: Загадка женщины», 2011 год.
режиссер: Лоран Буник
Параллельно с рассказом о глубоком экономическом кризисе, этот фильм исследует женщину как субъект низких страстей и возрождения надежд. Жизнь нескольких людей полностью изменяется после появления чувственной женщины по имени Сесиль, которая рассматривает все с точки зрения инстинктов и извращенного удовлетворения.
Трахни меня
Кадр из фильма «Трахни меня», 2000 год.
режиссер: Виржини Депант
Фильм получил крайне неоднозначные оценки из-за откровенных сцен насилия и несимулированного секса. «Трахни меня» является классикой, которая позволяет понять силу злобы и унижения, а также проанализировать сферу сексуальности в качестве оружия для мести против всего мира.
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