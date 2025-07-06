5 личных границ, которые нужно установить для себя и окружающих, чтобы жить стало комфортнее

В бесконечном потоке информации, содержащем зачастую много «информационного мусора», точно есть один важный термин – «личные границы». Этот термин в 21 веке муссируется не зря. Материал расскажет советы от психологов о пяти видах границ, которые нужно установить, чтобы жизнь в цифровую эру доступа ко всему стала менее стрессообразующей.
1. Границы для отношений
Не нужно превращать всё в МАТРИЦУ Вачовски, просто установите границы! / Фото: vk.com
Здоровые отношения взаимно поддерживают друг друга, и обе стороны должны чувствовать выгоду. Конечно, мы все переживаем трудные времена, когда нам нужно немного больше поддержки со стороны семьи и друзей, чем обычно. Отношения, которые в долгосрочной перспективе становятся слишком напряжными и/или заставляют нас чувствовать себя плохо, - не самые здоровые. Защитите себя от таких отношений, установив границы. Решите раз и навсегда вкладывать своё время, любовь и энергию только в позитивные, взаимоподдерживающие и выгодные отношения и изыскать способ избавиться от нездоровых отношений, которые больше не работают на вас.
Вот несколько примеров простых границ отношений, которые вы можете установить:
• выделите время для свиданий с партнёром раз в неделю;
• каждую пятницу после школы приглашайте ребенка на горячий шоколад, чтобы провести с ним время;
• отдайте приоритет приятному общению с несколькими близкими приятелями, а не поверхностному общению со множеством людей в переписках.
2. Границы для личного времени
замедлитесь для себя, это важно! / Фото: Midjourney
Время — это единственная вещь, которую мы не можем вернуть, и каждый раз, когда вы говорите «да» чему-то/кому-то одному, вы косвенно говорите «нет» чему-то/кому-то другому.хотите и не хотите делать со своим личным временем. Решите раз и навсегда расставить приоритеты в отношении свободного времени и научитесь говорить «нет» вещам, которые кажутся вам неправильными или которые вы не хотите делать. Будьте тверды в этом!
Примеры границ, как защитить свое время:
• отключите несущественные уведомления на телефоне и избегайте бессмысленной прокрутки;
• не отвечайте на телефонные звонки (кроме случаев чрезвычайной ситуации) каждый вечер с 21 часа;
• покидайте рабочее место строго вовремя, что бы этого ни стоило.
3. Границы для ухода за собой
Нужны границы для ухода за собой. / Фото: Midjourney
Установите границы заботы о себе, решив, как для вас выглядит забота о себе и как вы собираетесь найти для этого время. Границы помогут вам убедиться, что забота о себе не опустится в конец списка приоритетов, и вам не придется постоянно думать о том, как и почему вы собираетесь втиснуть время на себя среди всего остального. ИБО ЭТО НЕЗДОРОВО! Давайте посмотрим правде в глаза: уход за собой должен быть простым и легким, если мы хотим, чтобы он был реалистичным и практичным.
Примеры границ для заботы о себе:
• разумно управляйте своими лентами в социальных сетях, чтобы они имели ценность для вашей жизни, а не тянули вас вниз;
• измените свой утренний распорядок, чтобы у вас было время на себя, прежде чем вам нужно будет готовиться к новому дню;
• примите решение избегать сладких или обработанных пищевых продуктов при выборе продуктов питания;
• откладывайте смартфон за час до сна, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть полноценно.
4. Границы для ваших финансов
Пора установить границы. / Фото: main-news.ru
Границы того, как вы распоряжаетесь своими деньгами, могут помочь вам экономить деньги, разумно инвестировать, делать покупки более осознанно и избегать тех самых чёртовых импульсивных покупок, о которых мы так часто потом сожалеем! Решите в общих чертах, чего вы хотите от своих денег, и установите чёткие границы для создания систем, которые помогут вам тратить, экономить и управлять своими финансами.
Примеры финансовых границ:
• откладывайте процент от вашего ежемесячного дохода на свой сберегательный счет сразу после зарплаты;
• составляйте в блокноте бюджет на месяц и придерживайтесь его;
• избегайте магазинов во время распродаж, чтобы избежать искушения!
5. Границы для общения на работе
Только так! / Фото: ukr.net
Стать душой компании – это заманчиво. Вот только потом эта привычка украдёт столько вашего времени, что вы обнаружите, что ваши дети, партнёр и даже кот на вас обижены. Для того, чтобы не стать желанным собеседником для ста процентов ваши коллег, избегайте разговоров о политике, религии, хобби, питомцах, воспитании детей. И вообще – избегайте. Просто поверьте, а поймёте потом (с).
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