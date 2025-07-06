5 личных границ, которые нужно установить для себя и окружающих, чтобы жить стало комфортнее

1. Границы для отношений

Не нужно превращать всё в МАТРИЦУ Вачовски, просто установите границы! / Фото: vk.com

2. Границы для личного времени

замедлитесь для себя, это важно! / Фото: Midjourney

3. Границы для ухода за собой

Нужны границы для ухода за собой. / Фото: Midjourney

4. Границы для ваших финансов

Пора установить границы. / Фото: main-news.ru

5. Границы для общения на работе

Только так! / Фото: ukr.net