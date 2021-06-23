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Зачем аэропортам соколы, если они практически не выполняют свою «работу»


Зачем аэропортам соколы, если они практически не выполняют свою «работу»

Птицы регулярно попадают в турбины самолетов, но в большинстве случаев огромные махины просто не замечают таких «помех». Избежать таких столкновений практически невозможно, поэтому современные самолеты спроектированы таким образом, чтобы справляться с единичными случаями не-туда-попавших пернатых. Другое дело, когда птиц — стая.

Птицы и авиация.

Птицы и авиация.

 

Одним из самых показательных случаев того, насколько серьезную роль может сыграть стая птиц при полете самолета, является аварийная посадка А320 на Гудзон. Тогда, в январе 2009 года, всего через полторы минуты самолет столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали сразу оба двигателя. Только благодаря профессионализму экипажа удалось посадить самолет прямо на воду реки в Нью-Йорке, так что все люди, находящиеся в самолете, выжили. В 2016 году по этому событию вышел фильм Клинта Иствуда, где главную роль исполнил Том Хэнкс.
Хищные птицы на работе.

Хищные птицы на работе.

 

Так, Федеральная авиационная администрация США в 2013 году опубликовала отчет, что на территории их страны за год было зафиксировано более 11000 столкновений самолетов с птицами. В дальнейшем эта цифра стала еще больше возрастать — частично потому что самолеты стали более бесшумными, частично, потому что авиаполеты стали более доступными, и люди стали чаще летать.

Натренированные соколы.

Натренированные соколы.

 

Так что вопрос столкновения самолетов с птицами и правда являлся и является актуальным, и не только для США. Так или иначе, с этой проблемой сталкивается каждый аэропорт в каждой стране. Однако единого решения при этом не выработано, каждый аэропорт решает это по-своему. Кто-то использует сирены, кто-то пиротехнику. Одна из компаний даже разработала специальные дроны, которые похожи на соколов, чтобы отпугивать других птиц. Есть даже аэропорты, которые держат у себя коз, овец и лам, чтобы те подъедали все растения, которые могли бы заинтересовать птиц.
Сокол на службе.

Сокол на службе.

 

И при всем при этом наиболее эффективными оказались живые соколы. Далеко не везде можно найти компании, которые занимаются тренировкой хищных птиц, но именно такие птицы показали наилучший результат в отпугивании других пернатых. На самом деле, соколы очень редко охотятся на птиц — возможно, в одном случае из ста. В основном, их интересуют мыши, крысы, полевки и ящерицы. Так как же они могут выполнять свою «работу», если они не охотятся на других птиц?
Служба по тренировке соколов в Канаде.

Служба по тренировке соколов в Канаде.

 

Как оказалось, им вовсе не обязательно охотится и убивать пернатых, чтобы их отпугивать. Достаточно просто их наличия. Сам вид летающего над полем хищника способен заставить любую стаю птиц изменить траекторию своего полета и облететь взлетную полосу как можно дальше.
Пернатый хищник.

Пернатый хищник.

 

Услугами соколов пользуются, например, в аэропорту Торонто. Там наняли специальную фирму, которая заботится о пернатых хищниках, в то время как сами птицы от рассвета до заката проводят свое время над полями. Всегда есть риск, что птица улетит восвояси, и поэтому к каждой из них прикреплен небольшой радио-маячок, чтобы обнаружить беженца. А чтобы у птиц не было соблазна улетать, их намеренно прикармливают на территории аэропорта.
Сокол на службе.

Сокол на службе.

 

На сегодня услугами пернатых хищников для решения проблемы столкновения с птицами пользуются аэропорты Нью-Йорка, Торонто, Монреаля, Сакраменто, Белграда и многих других городов. Специалисты называют соколов «белыми акулами неба», подразумевая, что они настолько опасны для птиц, что им достаточно просто быть в поле зрения, чтобы птицы уже начинали бояться приближаться к ареалу их обитания. Станет ли такой способ решения проблемы универсальным для всех аэропортов — это покажет только время.

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Зачем аэропортам соколы, если они практически не выполняют свою «работу»

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Зачем аэропортам соколы, если они практически не выполняют свою «работу»Подписаться на мой Instagram
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