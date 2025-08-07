Украшения вне времени и возраста, которые вряд ли выйдут из моды

Есть украшения «однодневки», мода на которые проходит максимум через год, а есть те, что пользуются огромным спросом и популярностью на протяжении всей жизни у особ прекрасного пола независимо от возраста. Как правило, такие ювелирные изделия можно носить и в пир, и в мир, и на каждый день в качестве базы. Делимся с вами подборкой нейтральных украшений, которые идеально дополнят любой образ.
1. Жемчуг
Оригинальные жемчужные бусы. \ Фото: img.buzzfeed.com.
Из жемчуга получаются изысканные украшения, которые часто ассоциируются с элегантностью и роскошью. Он также служит символом романтики, преданности делу и чистоты, поэтому довольно-таки часто используется в свадебных украшениях и обручальных кольцах, включая жемчужные ободки, ожерелья, браслеты, серьги. Другие драгоценные камни, такие как бриллианты и сапфиры, можно сочетать с жемчугом для создания уникальных и великолепных изделий, которые дополнят практически любой образ независимо от возраста их обладательницы.
Современные украшения с жемчугом. \ Фото: google.com.
Основными преимуществами ювелирных изделий из жемчуга являются их утончённая красота, элегантность и универсальность. Жемчуг, как правило, ассоциируется с изысканным и неподвластным времени стилем, и из него можно создать изделие, которое будет передаваться из поколения в поколение. Ювелирные изделия из жемчуга также ценятся за их долговечность, поскольку они весьма неплохо выдерживают износ с течением времени, сохраняя при этом свою красоту. Поэтому жемчужные украшения подходят для любого случая от официальных мероприятий до повседневного ношения.
Жемчужные украшения на любой возраст и вкус. \ Фото: lagunapearl.com.
Для молодых девушек подойдут комбинированные жемчужные украшения, дополненные массивными цепями, кожаными шнурами, шёлковыми лентами, разноцветными камнями, а также бисером. А тем, кому за тридцать, стоит обратить внимание на более сдержанные и элегантные жемчужные украшения в виде нитей, колец, серёг, браслетов. При выборе ювелирных изделий следует обращать внимание на цвет и форму жемчужин, подбирая их под оттенок кожи и черты лица, чтобы максимально выгодно подчеркнуть все свои плюсы.
2. Серьги в виде колец
Пожалуй, серьги в виде колец не выйдут из моды никогда, поскольку такие украшения считаются классикой вне времени. Серьги-кольца могут быть изготовлены из различных материалов и конструкций, включая металл, камни, кристаллы, жемчуг и даже пластик. Несмотря на то, что они могут показаться простыми по сравнению с традиционными серьгами, кольца пользуются огромной популярностью не первый год, так как подходят широкому кругу людей, в том числе тем, кто предпочитает классический, минималистичный и неподвластный времени стиль, а также тем, кто любит экспериментировать с различными образами и стилями.
Стильные серьги-кольца.
Молодым девушкам стилисты рекомендуют обратить внимание на более массивные серьги в виде колец из современных материалов, таких как акрил, пластмасса, смола, дерево, каучук, кожа, плетённые канатики и другие. А вот женщинам постарше лучше всего подойдут украшения из благородных металлов, таких золото и платина. Лишними не будут и серьги из серебра, покрытого родием и украшенных мелкими камнями.
3. Кольца с камнями
Кольца с камнями.
Как правило, такие типы колец могут варьироваться от утончённых и минималистичных до смелых и сложных дизайнов. Выбор камня часто является центральным элементом кольца, а оправа служит для того, чтобы подчеркнуть его естественную красоту. Одними из самых популярных камней, используемых в кольцах, считаются бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, жемчуг и многое другое. Чаще всего такие кольца изготовлены из золота, серебра, платины или других драгоценных металлов.
Кольца с камнями вне времени и возраста.
Выбирая кольца с камнями, стоит учитывать предпочтения и соответствующие возрасту дизайны. Камни, которые популярны у особ постарше, такие, как бриллианты, зачастую кажутся слишком взрослыми для молодых девушек. С другой стороны, камни или оправы, которые выглядят слишком дёшево, и вовсе могут испортить впечатления о вкусе. Важен хороший баланс между стилями, соответствующими возрасту, и стилями, ориентированными на моду. Кольца с крупными камнями в оправе или с камнями поменьше и более нежными — отличный вариант для молодых девушек. Также популярны драгоценные камни или кристаллы более мягких оттенков и расцветок, таких как светло-голубой, розовый и пурпурный.
Кольца с мелкими и крупными камнями. \ Фото: goodstoneinc.com.
Кольца с камнями, подходящие для взрослых женщин, часто содержат более крупные камни высокого качества чем те, которые подходят для молодых девушек, а в некоторых случаях это могут быть даже редкие драгоценные камни в более сложной оправе. Оправа и дизайн должны отражать чувство стиля и индивидуальность женщины — некоторые предпочитают классические и традиционные стили, в то время как другие предпочитают современные и смелые дизайны. Важно выбрать кольцо, которое привлекает внимание с первых же секунд, но при этом соответствует возрасту и статусу женщины.
4. Металлические браслеты
Стильные металлические браслеты. \ Фото: m.media-amazon.com.
Металлические браслеты – это украшения, изготовленные из различных металлических элементов, таких как золото, серебро, медь, платина и другие. Браслеты такого типа можно носить на запястьях, лодыжках, шее или даже в качестве ободков или аксессуаров для волос. Они могут варьироваться от минималистичных, лёгких и неброских до сложных, массивных и привлекающих внимание. Многие металлические браслеты украшены декоративными элементами, такими как камни, бусины, подвески, которые придают каждому изделию неповторимую индивидуальность.
Лаконичный браслет из металла. \ Фото: baileybox.com.
Молодым девушкам при выборе металлического браслета следует учитывать свой стиль, достаток и возраст. Лучше всего отдавать предпочтение нейтральным украшениям, выполненным из серебра, латуни, меди или нержавеющей стали. Как правило, такие украшения отлично сочетаются с повседневной одеждой, а также прекрасно дополняют и вечерний образ. Ведь как говорится, чем проще украшение, тем оно гораздо красивее и дороже смотрится. Что же касается женщин постарше, то здесь лучше всего выбирать украшения из драгметаллов, лаконичных форм, без громоздких камней, бусин и вычурных расписных узоров.
5. Цепи
Цепи с разным плетением звеньев. \ Фото: shuomingshu.cn.
Существует множество различных типов украшений из цепочек, включая серьги, кольца, колье, чокеры, браслеты, ремни и многое другое. В большинстве случаев такие цепи изготовлены из различных металлов, включая золото, серебро и медь. Они также имеют разнообразные звенья, длину и дизайн. По мнению стилистов, молодым девушкам идеально подойдут массивные украшения с цепочками не только из металла, а и з акрила, пластмассы, кожи, лент, шнуров и прочих необычных современных материалов. Также стоит обратить внимание и на цвет. Для лета выбирайте более яркие цвета и оттенки, а для более холодного времени года присмотритесь к более сдержанной цветовой палитре и средней или мелкой фракции звена.
Идеальное сочетание тонкой и массивной цепи. \ Фото: upperbags.com.
А вот женщинам постарше стоит обратить внимание на цепочки самых разных форм, начиная от простых украшений и заканчивая более сложными наборами, дополненными оригинальными или лаконичными подвесками. Также обратите внимание на красное, розовое, лимонное, зелёное и другие оригинальные оттенки золота. Не сбрасывайте со счетов платину, серебро и другие белые металлы. Подбирайте украшение так, чтобы оно не просто гармонировало с вашим образом, а и максимально выгодно подчёркивало стиль.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии