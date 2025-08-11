6 эффективных способов использования сахара в хозяйстве, о которых мало кто подозревал

1. Пятновыводитель

Сахар в качестве пятновыводителя.\ Фото: retete-usoare.eu.

Чтобы вывести пятна, просто добавьте сахар. \ Фото: thespruce.com.

2. Консервант

Идеальный консервант для срезанных цветов. \ Фото: stemsbrooklyn.com.

Для цветов

Сахар для сохранности свежести и мягкости выпечки. \ Фото: i.pinimg.com.

Для выпечки

3. Два в одном: Скраб и пилинг

Скраб для тела. \ Фото: thekiwicountrygirl.com.

Сахарный скраб для тела

Сахарный скраб - главный секрет гладкой здоровой кожи. \ Фото: abeautifulmess.com.

Мягкий пилинг для лица

Мягкий сахарный пилинг для лица. \ Фото: i.pinimg.com.

Скраб для губ

Сахарный скраб для губ.

Скраб-пилинг для головы

Сахарный скраб-пилинг для кожи головы. \ Фото: chelsweets.com.

От трещин на пятках

Сахарный пилинг для ног. \ Фото: onetouchmassage.com.

4. Очиститель для кофемолки

Чистим кофемолку. \ Фото: seriouseats.com.

5. Средство от тараканов и жуков

Сахар в качестве средства от тараканов и жуков. \ Фото: topbest.ph.

6. Поглотитель неприятного запаха

Появился неприятный запах в обуви? Тогда используйте для его устранения сахар. \ Фото: seiko-giken.jp.