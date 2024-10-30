Как еврейский мальчик стал гением покера, выигрывал миллионы и почему умер нищим

Талант запоминать карты помог Стюарту Ангеру стать известным игроком в покер, из-за чего даже сильные участники отказывались впоследствии садиться с ним за игровой стол. Свой успех объяснял тем, что нужно играть не с картами, а против оппонента – и тогда все получится. Но другая сторона жизни была неудачной. Выигрывал престижные туры, зарабатывал миллионы, но на следующие соревнования у него снова не было денег, чтобы заплатить взнос за участие. Покерный гений не жил ради состояния, он жил ради игры, проигрывал на всевозможных азартных играх, где ему не везло. Имел все, но умер нищим и одиноким в расцвете сил, проиграв самому сильному игроку, которого не смог укротить – своему азарту и зависимости.
Гениальность мальчика и пристрастие к игре в карты
Ангер Стюарт. / Фото: poker.ru
Стюарт Ангер родился в семье евреев, проживающих в Америке на Манхэттене. Отец Исидор содержал клуб, который был одновременно и баром, и местом для азартных игр. Поэтому для Стюарта игра на деньги была столь же привычна, как для других детей обычные профессии. Он с детства помогал отцу в клубе и впитал дух игры. Исидор не желал, чтобы его сын пристрастился к игре, и каждый раз ругал, если тот засматривался на игроков. Но было поздно. Стюарт начал играть нелегально в других клубах, и в 10 лет уже стал победителем в местном турнире по джин рамми. Она была его любимой игрой, принесшая славу и деньги, но впоследствии ставшей преградой.
У Стюарта изначально отмечался высокий уровень IQ, поэтому в школе учился хорошо, но неохотно. Седьмой класс вообще бросил, чтобы больше посвятить времени игре, а потом десятый еле закончил. Но это не сказалось на его гениальности. У него была феноменальная память – он мог запоминать выбывающие карты игроков и просчитывал, что у них остается в колоде. Это ему давало превосходство, поэтому он выигрывал.
Игрок в джин рамми, которого не победить
Ангер Стюарт. / Фото: vk.com
Ограничения пропали, когда умер отец. Контролировать было некому, потому что мать была прикована к кровати. Для ее лечения нужны были деньги, и Стюарт усиленно стал играть и зарабатывать.
Первая игра – джин рамми – стала его любимой, и он настолько в ней преуспел, что обыгрывал каждого. Начав серьезно играть с 14 лет, в 18 лет считался завсегдатаем игорных клубов Нью-Йорка. Там он и подружился с местным авторитетом, цыганом Виктором Романо, который на то время был лучшим игроком. Ему нравилась методика игры Стюарта и способность просчитывать шансы, поэтому, кроме дружеских отношений, он взял опеку над юношей. Она ему была нужна, потому что поведение было довольно вызывающим, а способ игры жестким. Поэтому от драк отделяло лишь то, что за ним стоял Романо.
Лучший игрок в джин рамми Стюарт Ангер. / Фото: Pinterest
Ангер побеждал всех, с кем садился играть в джин рамми, поэтому вскоре у него просто не осталось соперников. Никто не хотел с ним играть, зная заранее, что останутся в проигрыше. Об этом услышал известный игрок Гарри Штейн, не поверив, что такое возможно. Он специально приехал, чтобы проучить выскочку, но был разбит в пух и прах. Он проиграл 86 игр из 87. Это стало большим ударом по самолюбию, поэтому больше никогда уже не играл.
Стюарту было не легче, потому что его перестали пускать в казино на соревнования. Другие игроки отказывались, если знали о его участии. Это стало решающим фактором того, что Нью-Йорк исчерпал для Стюарта возможности, поэтому он решил покорять Лас-Вегас, в котором нашел игорный рай.
Стиль игры: нравилось уничтожать противника
Стюарт Ангер: Фото: mavink.com
Стюарт играл так, чтобы не просто выиграть, а морально уничтожить противника. Он говорил, что ему приносит удовольствие смотреть, как соперник начинает с воодушевленным видом, а по мере того, как проигрывает – появляется отчаяние.
Самое известное выражение Ангера: «Я не хочу стать «хорошим неудачником». Покажите мне такого, и я вам покажу кто такой неудачник». В ходе игры мог критиковать соперника, насмехаться, показывать высокомерие и то, что все они «не доросли» до его статуса. Это и вызывало часто раздражение игроков, которые хотели его по-настоящему побить.
Новый вид игры – покер и победы в нем
Стюарт Ангер по кличке Юнец - гениальный игрок в карты. / Фото: dzen.ru
В Лас-Вегасе Стюарт был еще игрокам не знаком. Зато впечатлил их сначала не своим умением, а внешностью и ростом. Когда он зашел в зал, то те подумали, что над ними пошутили, потому что Стюарт выглядел моложе своих лет, и был скорее похож на юнца. Именно это слово впоследствии стало его кличкой. Известный игрок Билли Бакстер говорил, что ему пришлось даже ящик из-под пепси-колы поставить на стул, чтобы тот мог дотягиваться до стола. Но это не умаляло таланты Стюарта, который выиграл у Бакстера 40 тысяч долларов.
Переход на покер дал возможность Стюарту продолжить игру в карты, иначе ему бы пришлось забыть об игорных клубах. Он стал участником нескольких чемпионатов, выиграв подряд три, год за годом, подтверждая свое лидерство. Но ему мешала зависимость от наркотиков, и в конце спустился до того, что для участия в чемпионате приходилось одалживать деньги, чтобы заплатить взнос.
Игра в блэкджэк: помешали суперспособности
Ангер Стюарт. / Фото: t.me
Игра блэкджэк подразумевает подсчет карт, чтобы узнать, у кого преимущество в картах при следующей раздаче, и преодолеть этот барьер. Стюарт со своими суперспособностями это щелкал как семечки, поэтому ему снова не было равных. Но это привело к тому, что ему запретили участвовать в играх везде, и даже в Лас-Вегасе.
В 1977 году владелец казино Боб Ступак поспорил со Стюартом на 100 тысяч долларов, что тот не сможет пересчитать карты в трех колодах из шести. Ну и, конечно же, проиграл. А в 1982 году Стюарту предъявили обвинение в мошенничестве. Якобы он положил две дополнительные фишки, чтобы получить выигрышную комбинацию и получить больше денег. Это было абсурдно, потому что с умом Стюарта ему не нужны были махинации, он и так прекрасно себя чувствовал за игровым столом. Но комиссия сказала уплатить штраф 500 долларов за нарушение правил. Стюарт отказался, иначе бы признал обвинения. Он подал в суд и доказал свою невиновность, добился отмены штрафа, но на это ушло 50 тысяч долларов.
Для Стюарта важна была заслуженная за многие годы репутация сильного и честного игрока, поэтому не соглашался на условия, которые бы унизили его гениальность. Ранее ему поступали предложения от соперников проиграть в джин, чтобы тот получил больше денег, но потом он поделится выигрышем. Это не могло заинтересовать Стюарта. Он ценил свою честь и звание лучшего игрока.
Проиграл не в карты, а в жизни: зависимость от наркотиков
Ангер Стюарт. / Фото: championat.com
Стюарт впервые попробовал наркотики в игровом зале. Их порекомендовали игроки, чтобы поддерживать бодрое состояние, особенно когда игра переходила в затяжной тур. Со временем они стали частью жизни, без которых уже не мог обходиться. Выигрышные деньги уходили на наркотики, развлечения и азартные игры, ставки, в которых ему совсем не везло. Там он не был королем, проигрывая тысячи долларов.
Друзья его уговаривали лечиться, но он отказывался, ссылаясь на то, что в реабилитационных центрах легче найти наркотики. Об этом ему рассказывали те, кто уже там был. Он понимал степень зависимости, пробовал сам бросать, но смог продержаться самое большее три недели, и все начиналось заново. Употребление кокаина привело к тому, что у него деформировалась носовая перегородка и он стал носить круглые синие очки, чтобы как-то скрыть этот дефект.
Личная жизнь карточного гения Стюарта Ангера
Стюарт Ангер с дочерью Стефани. / Фото: uk.pokernews.com
После переезда в Лос-Анджелес в 1982 году он встретился с девушкой Мэдлин, с которой ранее дружил, и они расписались. В этом же году у них родилась дочь Стефани, но через 4 года развелись, учитывая образ жизни Стюарта. Однако он дорожил дочкой, и даже пытался бросить наркотики только ради нее, чтобы видеть, как она растет. В последнем своем чемпионате он звонил ей после каждого тура, чтобы рассказать об успехе. Ее фото носил в кошельке, и когда закончился чемпионат, то журналистам показал дочь и сказал, что победа ей посвящается. Несмотря на то что выигрывал тысячи и миллионы долларов, семье не досталось ничего после его смерти.
Щедрость Стюарта Ангера
Легенда покера Ангер Стюарт (или Стю Унгар). / Фото: tr.pinterest.com
Друзья Ангера знали его как щедрого человека, для которого деньги ничего не значили. У него было несколько дорогих машин, которыми не любил пользоваться. Он ездил на «Мерседесе», пока в машине не кончилось масло, и был возмущен и удивлен, что его нужно доливать. Поэтому он ездил на такси везде и даже в клуб, который находился в 100 метрах от гостиницы, где жил. Таксисты всегда получали щедрые чаевые. Он тратил на такси столько денег, сколько другой человек мог заработать в год.
Еще одна особенность его была в том, как он поглощал еду. Он ее заглатывал в один момент, чтобы снова бежать играть. Если ему нужно было поесть, то он заказывал еду на всех, кто был за столом. Заказ делал заранее, чтобы не тратить время на ожидание. Быстро съедал свою порцию, бросал деньги на стол со щедрыми чаевыми и удалялся. Он не ждал своих гостей, которые к этому времени не успевали даже напитки заказать.
Стюарт оплачивал залы и клубы, в которых развлекался. Как-то, выиграв 25 тысяч долларов, отправился в стриптиз-клуб и оплатил весь вечер за всех присутствующих. Это ему обошлось почти в 9 тысяч долларов. Мог на улице дать незнакомцу 100 долларов, потому что тот попросил денег. Когда у него спросили, кому он столько дал, то ответил, что не знает, но если бы знал, то дал бы 200 долларов. Другу просто достал из кармана и отдал 10 тысяч долларов, когда услышал, что у того небольшие трудности. Стюарт давал деньги и не ждал, чтобы их вернули. При этом совсем не любил пользоваться банковской карточкой, предпочитая наличные. Он предпочитал деньги размещать в ячейках гостиниц по всему Лас-Вегасу, чтобы они всегда были у него под рукой.
Последний выход гениального игрока
Ангер Стюарт. / Фото: site.gipsyteam.ru
Стюарт решил участвовать в чемпионате по покеру через 10 лет после последнего выигрыша. В 1997 году он попросил руководство казино пропустить на чемпионат в долг, но ему не дали разрешения. Пришлось оббегать многих, но из-за своей упавшей репутации уже никто не хотел давать ему деньги. Согласился только друг по покеру Билли Бакстер, одолживший 10 тысяч долларов, мысленно с ними попрощавшись. Стюарт попал в список буквально за несколько секунд до того, как заканчивалось время регистрации участников.
В него мало кто уже верил, и первый день дался Стюарту тяжело, потому что не спал практически сутки, находясь в поисках денег. Сил не было, и хотел бросить игру, но игроки подбодрили, поэтому удалось продержаться первый день. На следующие приходил всегда свежим и выспавшимся. Он выиграл чемпионат, и это назвали «Возвращением Юнца». Билли говорил, что Стюарт использовал всего десятую часть своих возможностей, но ему не было равных.
На следующий год Стюарт хотел повторить успех и снова попросил денег у Бакстера, но в последнюю минуту сам же и отказался, сказав, что не чувствует сил. На третий день турнира его нашли в номере гостиницы мертвым. И хоть в крови были найдены следы наркотиков, все же умер ОН не от передозировки. Врачи сказали, что не выдержало сердце, как последствие их употребления. В номере нашли всего 800 долларов, хотя было 25 тысяч долларов, полученных авансом на игру. Куда исчезли остальные - неизвестно. За свою игровую карьеру заработал примерно 30 млн долларов, а на похороны деньги пришлось собирать, потому что их не было совсем.
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