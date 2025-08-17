Скальный город Меса-Верде: место, хранящее тайны доколумбовой Америки







Mesa Verde National Park – археологическая достопримечательность, занимающая более 200 кв. км живописной территории (штат Колорадо, США). | Фото: visitmesaverde.com.

Древние индейские племена стали обживать отвесные стены каньона Чако 1,5 тыс. лет назад (Mesa Verde National Park, США). | Фото: adventurousway.com.

Таким в 1891 году увидел Меса-Верде Густав Норденшельд – шведский ученый-минералог (Mesa Verde National Park, США). | Фото: ru.wikipedia.org.

Древние пуэблоанцы научились возводить настоящие архитектурные комплексы внутри природных ниш каньонов (Mesa Verde National Park, США).| Фото: uncovercolorado.com.

На плато каньона сохранились руины Храма солнца – древнейшей обсерватории на территории Соединенных Штатов (Mesa Verde National Park). | Фото: uncovercolorado.com.

Благодаря тому, что ниши находились на значительной высоте дополнительных укрепительных сооружений древние пуэблоанцы не строили (Mesa Verde National Park, США). | Фото: nationalparkreservations.com.

Предположительная планировка, сделанная археологами после тщательного изучения руин древнего города Cliff Palace (Mesa Verde National Park). | Фото: ru.wikipedia.org.

Добраться в любое скальное поселение или дом можно только по приставной лестнице (Mesa Verde National Park, подъем в «Балконный дом»).

Стены и перегородки пуэблоанцами выкладывались из песчаника и камней, подогнанных плотно друг к другу (Mesa Verde National Park, США).

Культовое сооружение киву представляет собой углубление круглой или квадратной формы (Mesa Verde National Park, США). | Фото: nationalparkreservations.com.

В киву на полу всегда имелось отверстие сипапу, символизирующее портал (Mesa Verde National Park, США).

«Длинный дом» – второй по величине жилой комплекс, высеченный в отвесной скале каньона (Mesa Verde National Park, США). | Фото: nationalparkreservations.com.

На каждый уровень жители скальных поселений попадали с помощью лестниц (Mesa Verde National Park, США). | Фото: uncovercolorado.com.

Национальный парк Меса-Верде является самым значимым археологическим памятником, который в 1978 г. был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (штат Колорадо, США).