3 секрета приборной панели, которые знает не каждый водитель

Автомобильные секреты.
Каждый водитель знает, как включить и какой свет фар включить и то или иное время. Однако, далеко не каждый в курсе обозначений на приборной панели. В этом обзоре рассказ про «секретные» значки, которые помогут водителю более эффективно пользоваться панелью приборов.
1. Обозначение противотуманных фар
Вот этот символ.
Есть два очень похожих значка-полукруга, каждый из которых при этом имеет несколько горизонтальных маленьких полосок, перечеркнутых волнистой линией. У одного из этих значков линии ровные и он направлен в правую сторону. У второго линии наклонные и направлен он в левую сторону.
Первый обозначает задние противотуманные фары, а второй – передние. Увидеть такие значки можно на поворотных механизмах включения света и на приборной панели.
2. Обозначение системы вентиляции
Обозначение вентиляции.
Простой значок в виде стрелочек, идущих по кругу, или стрелочек, идущих через лобовое стекло. Увидеть такой символ можно как на самой кнопке, так и на приборной панели автомобиля.
Так обозначается система вентиляции и кондиционирования. Кнопка с таким обозначением будет включать рециркуляцию воздуха в транспортно средстве. Такая система не будет захватывать грязный воздух.
3. Обозначение бензобака
С какой стороны бак.
Трудно будет найти водителя, который бы не знал, как в машине обозначается бензобак. Символ колонки на приборной панели хорошо знаком даже детям. Впрочем, и этот простейший символ не лишен своего маленького секрета. Не каждый знает, для чего нужна стрелка рядом с этим обозначением. На самом деле все достаточно просто – она показывает (напоминает) с какой стороны у хозяина машины крышка бензобака.
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