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3 секрета приборной панели, которые знает не каждый водитель


Автомобильные секреты.

Автомобильные секреты.

Каждый водитель знает, как включить и какой свет фар включить и то или иное время. Однако, далеко не каждый в курсе обозначений на приборной панели. В этом обзоре рассказ про «секретные» значки, которые помогут водителю более эффективно пользоваться панелью приборов.

1. Обозначение противотуманных фар


Вот этот символ.

Вот этот символ.

 

Есть два очень похожих значка-полукруга, каждый из которых при этом имеет несколько горизонтальных маленьких полосок, перечеркнутых волнистой линией. У одного из этих значков линии ровные и он направлен в правую сторону. У второго линии наклонные и направлен он в левую сторону.

Первый обозначает задние противотуманные фары, а второй – передние. Увидеть такие значки можно на поворотных механизмах включения света и на приборной панели.

2. Обозначение системы вентиляции


Обозначение вентиляции.

Обозначение вентиляции.

 

Простой значок в виде стрелочек, идущих по кругу, или стрелочек, идущих через лобовое стекло. Увидеть такой символ можно как на самой кнопке, так и на приборной панели автомобиля.

Так обозначается система вентиляции и кондиционирования. Кнопка с таким обозначением будет включать рециркуляцию воздуха в транспортно средстве. Такая система не будет захватывать грязный воздух.

3. Обозначение бензобака


С какой стороны бак.

С какой стороны бак.

 

Трудно будет найти водителя, который бы не знал, как в машине обозначается бензобак. Символ колонки на приборной панели хорошо знаком даже детям. Впрочем, и этот простейший символ не лишен своего маленького секрета. Не каждый знает, для чего нужна стрелка рядом с этим обозначением. На самом деле все достаточно просто – она показывает (напоминает) с какой стороны у хозяина машины крышка бензобака.

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