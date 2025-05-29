Стильный дом, построенный супругами, мечтающими о жизни в сельской местности

Одно из главных стремлений в жизни каждого человека – иметь собственный дом, толкает многих на строительство, ведь приобрести готовое жилище большинству не по карману. Особенно сложно жителям крупных городов, которые окружены десятками тысяч многоэтажек и жилых комплексов, но при этом не имеют возможности приобрести даже самую крошечную квартиру.
Строительство дома для Джулиуса и Смайли Гарсиа оказалось единственным способом обзавестись крышей над головой (La Casita Garcia, Филиппины). | Фото: livinginatiny.com.
Во все времена люди стремились обзавестись собственным домом, который стал бы надежным и комфортным убежищем (насколько это было возможно в тот или иной период истории). В наши дни мечты совсем не изменились, только вот стать счастливым домовладельцем совсем непросто и очень дорого, особенно, если речь идет о жизни в крупных городах в любой точке нашей планеты. Поскольку рынок недвижимости практически недоступен даже для представителей среднего класса, неудивительно, что многие стремятся найти выход из положения, все чаще обращая внимание на альтернативное строительство.
Строительство велось в природной зоне провинции Батангас (La Casita Garcia, Филиппины).
На этой волне супруги Джулиус и Смайли Гарсиа, долгое время прожившие в филиппинском городе Падре Гарсия, что в провинции Батангас, не нашли ничего лучшего, как реализовать свою мечту – поселиться в сельской местности и в собственном доме.
Главными строительными материалами стали бетон и натуральное дерево (La Casita Garcia, Филиппины)
Особенности строительства La Casita Garcia: Поскольку брать кредит или ипотеку не входило в планы супругов, участок подыскали в сельской местности в районе Липа-Сити, где и развернули строительство. Учитывая благоприятный климат Филиппин, супругам не пришлось тратиться на основательный фундамент или мощный слой утеплителей, они обошлись лишь бетонной площадкой, возвышающейся над землей на 40 сантиметров, чтобы избежать затоплений во время ливневых дождей; железобетонными столбами по периметру здания; одной опорной стеной и плитой перекрытия, которые они отливали с помощью опалубки. Пролеты между бетонной стеной и колоннами закрыли с помощью деревянных панелей (как с внешней, так и с внутренней стороны), между которыми уложили слой утеплителя из натуральных растительных волокон. Частично фасад облицевали листами профилированной стали, из-за чего он стал похож на контейнерный дом, но это лишь иллюзия.
У супругов получился привлекательный и практичный дом (La Casita Garcia, Филиппины). | Фото: smartparenting.com.ph.
Учитывая, что участок находится не в населенном пункте, а среди джунглей, Джулиус и Смайли решили «впустить природу в дом», установив большие окна и в нужном количестве, чтобы максимально открыть обзор, впустив как можно больше солнечного света. Обилие прозрачных поверхностей помогло визуально расширить пространство, ведь они строили узкий двухэтажный дом (длина – 9 метров, ширина – 3 м). Такая компактность позволила сократить влияние на почву и оставить больше пространства для придомового участка, который со временем планируют также облагородить и превратить в уютную зону отдыха на свежем воздухе.
Компактный двухэтажный дом построили всего 6 месяцев (La Casita Garcia, Филиппины). | Фото: preview.ph.
Для зрительного расширения пространства при отделке интерьера использовали гипсокартон и белый цвет, которые прекрасно сочетается с натуральным деревом напольного покрытия и потолка, поддерживающего второй уровень. При оформлении отдали предпочтение открытой планировке и лаконичности, которые не позволили перегрузить жилые зоны громоздкой мебелью и перегородками. При этом постарались разделить имеющуюся площадь пополам, чтобы каждая их них была просторной. Одним из самых приятных аспектов проекта является большая открытая зона в центре дома, которая создает впечатление высокого потолка и делает жилище более просторным.
Благоустроенная кухня в крошечном доме, построенном самими владельцами (La Casita Garcia, Филиппины). | Фото: smartparenting.com.ph.
Часть нижнего уровня занимает кухня-столовая (La Casita Garcia, Филиппины).
Нижний уровень делят между собой прекрасно оборудованная кухня-столовая и ванная комната. При оформлении кухни Смайли руководствовалась функциональностью и удобством без ущерба для общего стиля дизайна интерьера. Чтобы мебельный гарнитур и крупная бытовая техника органично вписывались в пространство, его сделали на заказ. При этом изготовили те тумбы и ящики, которые заказала будущая хозяйка, что позволило более рационально использовать имеющееся пространство. Она предпочла установить трехсекционную мойку, варочную панель вместо полноценной газовой плиты, спрятать двухкамерных холодильник в шкаф, чтобы не нарушать гармонию в дизайне. Напротив кухонного уголка организована обеденная зона.
Функциональная лестница превратилась в скрытую систему хранения (La Casita Garcia, Филиппины). | Фото: preview.ph.
Особой же гордостью супруги стала лестница, ведущая на второй уровень. Функциональные ступени превратили в своеобразный разделитель между кухней и ванной комнатой, при этом они используются в качестве дополнительного хранилища в последней. Разделенное на несколько встроенных секций, оно позволяет спрятать предметы первой необходимости, моющие и косметические средства, банные принадлежности и кучу разных мелочей, а также стиральную машину с функцией сушки.
Стильная ванная комната в компактном доме (La Casita Garcia, Филиппины).
Сама же ванная комната получилась очень просторной и светлой. Для отделки стен выбрали керамическую плитку с 3D-рисунком в серо-белых тонах, в таком же цвете выполнена напольная плитка. Ее разбавили белыми акцентами: глянцевой плиткой в зоне открытой душевой, потолком, отдельно стоящей ванной и раковинной, встроенной в столешницу вместительной тумбы.
Второй уровень разделен на две части (La Casita Garcia, Филиппины).
Гостиная легко превращается в студию или домашний кинотеатр (La Casita Garcia, Филиппины). | Фото: livinginatiny.com.
Из-за открытой части двойной высоты в центре дома, второй уровень получился немного меньше по площади. Он разделен пролетом на две части, одна из которых оформлена как гостиная, где супруги могут посмотреть телевизор или заняться любимым занятием –игрой на гитаре и пением, например. Здесь устраивают посиделки, когда приходят в гости друзья или попросту отдыхают после работы.
Просторная и уютная спальная комната в La Casita Garcia (Филиппины). | Фото: livinginatiny.com.
Спальня занимает оставшуюся часть второго уровня. Она пусть и не предусматривает трехметровые потолки, но все же высоты этажа вполне достаточно, чтобы передвигаться во весь рост. Да и потолки не вызывают давящего чувства. Наличие окон, которые легко можно закрыть с помощью деревянных жалюзи (как и во всем доме), белые стены и минимум мебели сделали спальню более просторной, что немаловажно в крошечных домах.
Придомовой участок превратился в место отдыха и встреч (La Casita Garcia, Филиппины).
В заключение авторы Novate.ru хотели бы сказать, что увлеченной паре понадобилось всего 6 месяцев, чтобы реализовать свою мечту – стать счастливыми домовладельцами без долгов и свободными в своем выборе. Теперь они начали новый проект, планируя сдавать в аренду уютный домик среди тропического леса и начать семейный бизнес.
Чтобы узнать больше о доме Джулиуса и Смайлы, получить представление о процессах работы, подсмотреть идеи и вдохновиться на свое строительство, предлагаем отправиться в видео тур по их стильному и комфортному крошечному дому.
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