6 городов Европы, которые построили буквально на краю пропасти

Европа, равно как и весь остальной мир, полон поражающих взор мест. И если в одних случаях речь идёт о живописных пейзажах или красивейшей архитектуре, то в других можно говорить о синтезе этих характеристик. Правда, в случае отдельно взятых населённых пунктов это объединение оказывается с толикой экстрима, например, если их построили на вершине глубокого ущелья или склоне крутой скалы.
1. Кастельфульит-де-ла-Рока (Каталония, Испания)
Дома в этом городе как будто вот-вот упадут в пропасть. /Фото: barcelona-excurs.org, livejournal.com
Кастельфульит-де-ла-Рока (ориг. Castellfollit de la Roca) по праву называется одной из красивейших деревень Каталонии. И во многом это стало возможным благодаря его нестандартному расположению: дома построили в прямом смысле слова на краю базальтовой скалы, образовавшейся за счёт встречи в древности нескольких потоков лавы. Высота скалы, по данным редакции Novate.ru, приличная - полсотни метров, да и к тому же расположена она между двумя речками. Отсюда создаётся впечатление, что домики испанского города в следующую секунду попросту сорвутся с обрыва в речной поток. Впрочем, это ощущение ошибочно, и в Кастельфульит-де-ла-Рока без всяких проблем проживает примерно тысяча человек. Более того, у них даже архитектура крепка, как скала, на которой она возведена: немалая часть застройки была построена ещё в средневековые времена из той самой вулканической породы.
2. Рокамадур (Франция)
Французская вертикальная деревня. /Фото: sworld.co.uk
Рокамадур (фр.насладиться потрясающим видом на речную долину и густые многовековые леса. Однако главной достопримечательностью Рокамадура является святыня - останки Святого Амадура, который стал свидетелем гибели Святых Петра и Павла в Риме, после чего отправился в эти края, выбрав жизнь отшельника. Сегодня тысячи паломников приезжают в вертикальный городок, чтобы посетить мощи, находящиеся в часовне Chapelle Notre-Dame.
3. Бонифачо (остров Корсика)
Корсиканский городок на скале. /Фото: ermakvagus.com, http://frenchtrip.ru/
Городок Бонифачо (фр. Bonifacio) расположен на южном краю острова Корсика. Населённый пункт настолько небольшой, что вместился на одной-единственной скале, высота который составляет 70 метров. Об этом месте существует даже древняя легенда, которая гласит, что именно здесь останавливался Одиссей. Население Бонифачо составляет чуть менее трёх тысяч человек. Кроме самих улочек городка, который частично стоит на краю обрыва, популярной достопримечательностью является старинная Цитадель, откуда можно спуститься к морю по 187 ступенькам Арагонской лестницы.
4. Ронда (Испания)
Город, построенный прямиком на горном серпантине. /Фото: orangesmile.com, traveller-eu.ru
Ронда (Ronda) также абсолютно заслуженно носит звание города-скалы. Он расположен в испанской провинции Малага. Но чтобы до него добраться, необходимо подниматься вверх по горному серпантину на высоту целых 760 метров. Более того, прямиком через город течёт река Guadalevin, которая раскинулась в каньоне Эль-Тахо. Чтобы перейти из одной части города на другую, придётся преодолеть ущелье глубиной более 100 метров, через которое перекинут один из старейших мостов планеты. А по обе стороны пропасти буквально нависают как старинные поместья, так и современные виллы. Ронда также известна как родина легендарной испанской корриды: именно здесь находится старейшая арена для боёв быков.
5. Позитано (Италия)
Город, дома которого удивительно естественно вписались в скальный ландшафт. /Фото: pikabu.ru
Город Позитано (ориг. Positano) находится на побережье испанской Амальфи и носит статус одного из самых популярных туристических центров. Особую красоту ему придают цветные аккуратные домики, которые удалось настолько органично вписать в окружающий возвышенный ландшафт, что создаётся впечатление, будто они тут были всегда в качестве натурального покрытия гор. Кроме того, город примечателен и своей историей: так, уже к 16 столетию он считался одним из самых процветающих на территории современной Италии. Но уже в 19 веке большая часть населения эмигрировала, и лишь в пятидесятых годах прошлого столетия, после публикации Стейнбека о Позитано, он вновь привлёк к себе внимание итальянцев и туристов.
6. Фира и Ия (остров Санторини)
Сразу два города-скалы на одном острове. /Фото: travelq.ru, santorinika.com
На острове Санторини, который является частью группы греческих островов, раскинувшихся неподалёку от Крита в Эгейском море, можно увидеть сразу два потрясающие города-скалы, именуемые Фира и Ия. Первый находится на высокой 400-метровой скале, а Ия и вовсе построили на её вершине с видом на подводный вулкан. Интересна и история появления самого Санторини: оказывается, он представляет собой остаток кратера вулкана, извержение которого произошло здесь приблизительно 1450 году до нашей эры. На склонах обоих городов раскинулось огромное количество ослепительно белых домиков. которые складываются в бесчисленные запутанные лабиринты узких улочек.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии