Шпионские гаджеты прошлых лет

Нам кажется, что шпионаж - это что-то далекое от нас, но на самом деле, мир шпионажа не существует отдельно от реального мира. А поскольку секретные агенты живут и действуют среди нас, им необходимы специальные предметы, чтобы тайно собирать и передавать добытую информацию. Как и обычные инновации, шпионские технологии также проходили путь совершенствования.

1. Губная помада – пистолет

2. Камера в петлице пальто

3. Камера для получения микроизображения

4. Ботинок с передатчиком

5. Шифровальная машина Enigma

6. Криптографический диск

7. Смертоносный зонт

8. Голубиная камера

9. Пень-передатчик

10. Тайник в виде экскрементов