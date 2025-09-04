Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Живописные пейзажи с маяками — что может быть прекраснее для тех, кого зовёт море и свежий ветер? Предлагаем вашему вниманию 15 маяков Европы и США, которые стоит увидеть.







Хорнби, Новый Уэльс, Австралия







Port Fairy Lighthouse, Великая океанская дорога, Австралия







Маяк Большого мыса (Faro de cabo Mayor), Сантандер, Кантабрия, Испания







Mouro Island Light, Испания







Маяк на мысе Ортегал, Галисия, Испания







Lighthouse Westerheversand, Германия







Андрос, Греция







Маяк Святой Марии, остров Бэйт, Англия







Fjøløy Lighthouse, острова Рогаланд, Норвегия







Alnes, остров Йиске, Норвегия







Garðskagi, Исландия







Baily Lighthouse, Ирландия







Cape Elizabeth, Камберленд, штат Мэн







Heceta Head Lighthouse, штат Орегон, США







Point Betsie Light, штат Мичиган, США



