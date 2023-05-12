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Вещи, которые портят даже современный ремонт

Тренды в дизайне интерьера постоянно меняются, а вместе с ними и предметы, которые украшают наши дома и квартиры.
Например, искусственные цветы или стеклянные журнальные столики уже не являются чем-то суперстильным. Мы выяснили, какие предметы домашнего быта стоит заменить на более современные варианты, если вам, конечно, важно идти в ногу со временем.

Коврики из воловьей кожи и овчины



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Появление новых технологий и тренда на гуманное отношение к животным привело к тому, что коврики из воловьей кожи и овечьей шерсти стали менее популярны. К тому же эти предметы требуют более тщательного ухода и очистки. Все больше людей отдают предпочтение минимализму и выбирают тонкие ковры или вовсе от них отказываются.

Искусственные фрукты



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Тарелка с искусственными фруктами некогда была популярным декором, однако сейчас это устаревшее решение, которое портит впечатление от интерьера. К тому же такие штуки только собирают пыль. Сейчас в интерьере более гармонично смотрятся свежие фрукты, овощи и зелень.

Мебель на ножках-шпилькахЭта мебель часто встречается в домах и квартирах, оформленных в стиле лофт. Также ее любят умельцы делать все своими руками, которые прикручивают металлические элементы к нужной столешнице, сиденью стула или консоли. Мебель с такими ножками была модной какое-то время, но сейчас тренд на нее угасает.

Роскошные люстры



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Многие до сих пор считают, что люстры в стиле «дорого-богато» — это признак хорошего вкуса, но сегодня это больше не круто. Да, такие светильники хорошо смотрятся в роскошных домах или фешенебельных отелях, но в среднестатистической квартире они совершенно неуместны.

Папоротники, много папоротников



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Да, растения вне времени и никогда не выйдут из моды. И сам по себе папоротник выглядит классно. Однако если в конце ХХ века и в нулевых это был тренд и папоротники ставили буквально в каждой комнате, то сегодня это уже перебор и так делать не принято.

Стеклянные журнальные столики



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Столики со стеклянной или зеркальной поверхностью долго считались воплощением вкуса и изысканности. Сейчас же такая мебель выглядит устаревшей, она уже изжила себя. В 2023 году в тренде журнальные столики на изящных ножках и с деревянной столешницей, а также моноблоки в виде пней, огромных камней или различных геометрических фигур.

Искусственные цветы и сухоцветы



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Искусственные или засушенные букеты цветов — устаревший вид декора. Лучше заменить их пампасной травой, веточками хлопка или лаванды.

Маленькие подушки в цвет дивана



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Подушки в интерьере нужны, чтобы создавать динамику и радовать глаз. Несколько маленьких подушек под цвет дивана, которые при этом еще и выстроены в ряд, — вчерашний день. Но не обязательно их выбрасывать. Можно приобрести лишь пару больших подушек, а на маленькие просто надеть декоративные наволочки, которые помогут создать хорошее настроение и уют.

Декоративные стеклянные банки



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Эти баночки настолько распространены, что проще сказать, как их нельзя использовать, чем наоборот. Но как предмет декора они постепенно теряют свою актуальность. Одна-две такие «вазы», сделанные своими руками, возможно, и добавят уюта. Но, как и с любым хенд-мейдом, важно помнить о чувстве меры.

Лампы с полукруглым плафоном



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Светильники с полукруглым плафоном потеряли свою актуальность. К тому же одной лампы уже недостаточно для комфортного освещения комнаты. Чтобы придать интерьеру более современный вид, стоит установить несколько источников света: настольные лампы, напольные светильники, настенные бра.

Голливудские зеркала



Вещи, которые портят даже современный ремонт

Такие зеркала, как правило, громоздкие и окружены яркими лампочками, предназначенными для того, чтобы увидеть каждую деталь своего макияжа и прически. Но они уже становятся устаревшими и неуместными, особенно в ванных комнатах. Современные технологии светодиодного освещения позволили разработать более портативные зеркала, которые не менее эффективны. К тому же они потребляют меньше электроэнергии.
В целом устаревшие предметы могут говорить о том, что интерьер застрял в прошлом. А иногда они просто не соответствуют функциональности и эстетической привлекательности. Поэтому стоит обратить внимание на тенденции, которые помогут создать уютную и современную атмосферу в доме.
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