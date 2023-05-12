Вещи, которые портят даже современный ремонт

Тренды в дизайне интерьера постоянно меняются, а вместе с ними и предметы, которые украшают наши дома и квартиры.

Например, искусственные цветы или стеклянные журнальные столики уже не являются чем-то суперстильным. Мы выяснили, какие предметы домашнего быта стоит заменить на более современные варианты, если вам, конечно, важно идти в ногу со временем.



Коврики из воловьей кожи и овчины

Искусственные фрукты

Роскошные люстры

Папоротники, много папоротников

Стеклянные журнальные столики

Искусственные цветы и сухоцветы

Маленькие подушки в цвет дивана

Декоративные стеклянные банки

Лампы с полукруглым плафоном

Голливудские зеркала

Появление новых технологий и тренда на гуманное отношение к животным привело к тому, что коврики из воловьей кожи и овечьей шерсти стали менее популярны. К тому же эти предметы требуют более тщательного ухода и очистки. Все больше людей отдают предпочтение минимализму и выбирают тонкие ковры или вовсе от них отказываются.Тарелка с искусственными фруктами некогда была популярным декором, однако сейчас это устаревшее решение, которое портит впечатление от интерьера. К тому же такие штуки только собирают пыль. Сейчас в интерьере более гармонично смотрятся свежие фрукты, овощи и зелень.Мебель на ножках-шпилькахЭта мебель часто встречается в домах и квартирах, оформленных в стиле лофт. Также ее любят умельцы делать все своими руками, которые прикручивают металлические элементы к нужной столешнице, сиденью стула или консоли. Мебель с такими ножками была модной какое-то время, но сейчас тренд на нее угасает.Многие до сих пор считают, что люстры в стиле «дорого-богато» — это признак хорошего вкуса, но сегодня это больше не круто. Да, такие светильники хорошо смотрятся в роскошных домах или фешенебельных отелях, но в среднестатистической квартире они совершенно неуместны.Да, растения вне времени и никогда не выйдут из моды. И сам по себе папоротник выглядит классно. Однако если в конце ХХ века и в нулевых это был тренд и папоротники ставили буквально в каждой комнате, то сегодня это уже перебор и так делать не принято.Столики со стеклянной или зеркальной поверхностью долго считались воплощением вкуса и изысканности. Сейчас же такая мебель выглядит устаревшей, она уже изжила себя. В 2023 году в тренде журнальные столики на изящных ножках и с деревянной столешницей, а также моноблоки в виде пней, огромных камней или различных геометрических фигур.Искусственные или засушенные букеты цветов — устаревший вид декора. Лучше заменить их пампасной травой, веточками хлопка или лаванды.Подушки в интерьере нужны, чтобы создавать динамику и радовать глаз. Несколько маленьких подушек под цвет дивана, которые при этом еще и выстроены в ряд, — вчерашний день. Но не обязательно их выбрасывать. Можно приобрести лишь пару больших подушек, а на маленькие просто надеть декоративные наволочки, которые помогут создать хорошее настроение и уют.Эти баночки настолько распространены, что проще сказать, как их нельзя использовать, чем наоборот. Но как предмет декора они постепенно теряют свою актуальность. Одна-две такие «вазы», сделанные своими руками, возможно, и добавят уюта. Но, как и с любым хенд-мейдом, важно помнить о чувстве меры.Светильники с полукруглым плафоном потеряли свою актуальность. К тому же одной лампы уже недостаточно для комфортного освещения комнаты. Чтобы придать интерьеру более современный вид, стоит установить несколько источников света: настольные лампы, напольные светильники, настенные бра.Такие зеркала, как правило, громоздкие и окружены яркими лампочками, предназначенными для того, чтобы увидеть каждую деталь своего макияжа и прически. Но они уже становятся устаревшими и неуместными, особенно в ванных комнатах. Современные технологии светодиодного освещения позволили разработать более портативные зеркала, которые не менее эффективны. К тому же они потребляют меньше электроэнергии.В целом устаревшие предметы могут говорить о том, что интерьер застрял в прошлом. А иногда они просто не соответствуют функциональности и эстетической привлекательности. Поэтому стоит обратить внимание на тенденции, которые помогут создать уютную и современную атмосферу в доме.