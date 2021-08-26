Пусть мама меня непременно найдёт: 11 российских знаменитостей, которые стали приёмными родителями

Приёмными родителями быть непросто.
Взять на воспитание в семью чужого ребенка, подарить ему своё тепло и заботу, способен далеко не каждый человек. Для этого требуется особая щедрость души, желание делать счастливым не только себя, и понимание всех возможных трудностей, с которыми придётся столкнуться. И тем большего уважения заслуживают люди, сумевшие взять на себя ответственность за чужую судьбу и подарить счастье маленькому человеку.
Ирина Алфёрова
Ирина Алфёрова. / Фото: www.games-of-thrones.ru
Актриса никогда не мечтала о большой семье, однако судьба распорядилась так, что ей пришлось стать мамой четверых детей. При этом родная дочь у неё одна – Ксения. У Сергея Мартынова, мужа актрисы, от предыдущего брака остались двое детей: Серей и Анастасия. После того, как в Лондоне скончалась первая жена Мартынова, они забрали детей к себе.
Ирина Алферова с мужем Сергеем Мартыновым, дочерью Анастасией и сыном Сергеем. / Фото: www.7days.ru
А через год в семье появился ещё один сын – Саша, племянник Ирины Алфёровой. Сестра актрисы умерла и Алфёрова, конечно, забрала мальчика в свою семью. Сегодня Ксения – успешная актриса, Саша – начинающий юрист, Анастасия и Сергей, получив образование в Лондоне, остались жить в Англии.
Маргарита Суханкина
Маргарита Суханкина с детьми. / Фото: www.changeonelife.ru
После пережитого аборта певица так и не смогла выносить собственного ребёнка, все беременности заканчивались выкидышами. Отчаявшись родить, Маргарита твёрдо решила усыновить ребёнка из детского дома, обязательно девочку. Но увидев в одной из передач сюжет о 4-летнем Серёже и 3-летней Лерочке, она сразу поняла: её дети.
Маргарита Суханкина с детьми. / Фото: www.otdihe.ru
Они находились в другом городе, но её не пугало расстояние. Она поехала в детский дом, чтобы убедиться: предчувствия её не обманули. Почти пять лет назад она увезла малышей в Москву. По признанию Маргариты Суханкиной, она иногда бывает излишне строга, но очень старается быть хорошей мамой.
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков. / Фото: www.filmz.ru
Актёр никогда не афишировал свою личную жизнь, поэтому о наличии у него приёмных детей долгое время не было ничего известно. Когда же журналисты узнали об этом факте и опубликовали информацию в одном из изданий, Алексей Серебряков подал в суд.
Алексей Серебряков с сыновьями. / Фото: www.goodhouse.ru
Позже он сам подтвердил факт усыновления. Актёр и его супруга Мария уже пытались обзавестись собственными детьми, однако после двух неудач было принято решение об усыновлении. Вначале в семье появился 2-летний Даниил, чуть позже – Степан. Кроме двух сыновей в семье подрастает Даша, дочь Марии от первого брака.
Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов
Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов с сыном. / Фото: www.karapuzzi.ru
Актриса увидела Кирилла в детском доме во время своего выступления. Он очень отличался от других детей и попросил её привезти ему крестик. В следующий раз Наталья Николаевна приехала в детский дом уже с мужем, Владимиром Наумовым. Ей было тогда 65 лет, мужу – 80, решение было серьёзным, но оставить в детском доме этого трогательного и совершенно одинокого кроху они уже не могли.
Сейчас Кирюша уже ходит в школу и не перестает радовать родителей своими успехами. Актриса признаётся, что Кирюша стал настоящим подарком для их семьи.
Михаил Барщевский
Михаил Барщевский с женой и детьми. / Фото: www.ria.ru
У Михаила Барщевского и его супруги есть родная дочь, но она давно выросла и даже одарила родителей внуками. Когда муж предложил усыновить ребенка, Ольга поначалу лишь отмахнулась, но через два года поддержала мужа, но поставила условие: сразу двоих.
Михаил Барщевский с женой и детьми. / Фото: www.1rre.ru
Они искали «своих» детей в разных детских домах. В Максиме известный юрист сразу увидел сына, а Дашенька с осторожностью пошла на руки к Ольге. С момента появления в доме малышей супруги обрели вторую молодость и уже не представляют, как жили без них раньше.
Сергей Зверев
Сергей Зверев с сыном. / Фото: www.rusdialog.ru
Знаменитый стилист долго скрывал факт усыновления от общественности. Он принял решение об усыновлении почти спонтанно, увидев трёхлетнего сына в иркутском детском доме. Мальчик всюду появлялся вместе с отцом, но после того как Сергей Зверев-младший узнал о том, что он приёмный ребёнок, он постоянно находится в поиске своих биологических родителей.
Сергей Зверев с сыном. / Фото: www.todaytimes.ru
Звёздный стилист старается не показывать, насколько неприятна ему эта ситуация и надеется: скоро всё встанет на свои места.
Светлана Сорокина
Светлана Сорокина с дочерью. / Фото: www.boshsoz.com
Ведущая давно приняла решение об усыновлении и даже заранее подготовила все документы. Она тоже искала «своего» сына. Но неожиданно для себя нашла дочь. 11-месячная малышка, едва увидев маму, тут же протянула ей ручки. Светлана признаётся, что её жизнь с появлением Антонины обрела совсем другой смысл.
Татьяна Овсиенко
Татьяна Овсиенко с сыном. / Фото: www.teleprogramma.pro
Она впервые увидела Игоря на одной из благотворительных акций в пензенском Доме малютки. Оказалось, что у малыша, которому не исполнилось и трёх лет, серьёзное заболевание сердца, и ему необходима операция. Так получилось, что сначала певица сделала все, чтобы спасти мальчика, а потом просто сообщила мужу, что у них есть сын.
Татьяна Овсиенко с сыном. / Фото: www.7days.ru
Она была счастливой мамой, и лишь когда в переходном возрасте у сына возникли проблемы с его поведением, решилась обратиться за помощью к мужу, с которым уже была разведена. Сейчас 20-летний сын постоянно живет в Америке, но к маме приезжает довольно часто.
Екатерина Градова
Екатерина Градова с дочерью, сыном и внуком. / Фото: www.7days.ru
Актриса встретила сына в детском доме, когда ему было всего 2 годика, а ей – 47. Она опасалась, что супруг будет против усыновления, но Игорь Тимофеев полностью поддержал её решение и вскоре Алёша обрёл любящих родителей.
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко с женой и детьми. / Фото: www.dochkimateri.com
Известный баскетболист и его супруга Мария уже имели двоих сыновей, но мечтали ещё об одном ребёнке. Беременность всё не наступала, и на семейном совете было принято решение об усыновлении. Как это часто бывает, при первой же встрече с новорождённой девочкой стало понятно, что Саша – родная дочь. А через пять лет у супругов родился третий сын.
Виктор Раков
Виктор Раков с женой и детьми. / Фото: www.baskino.me
Дочери Виктора и Людмилы Раковых уже исполнилось 16, когда они решили усыновить ребенка. Увидев в детском доме Даниила, сразу поняли – наш. Впрочем, мальчик тоже сразу понял, что это – его родители, поэтому даже не оглянулся, уходя из детского дома.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии