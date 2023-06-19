Правила, которые лучше знать, прежде чем идти в приличное место

В интернете полно правил, которые на первый взгляд кажутся полной бессмыслицей. Нередко мы думаем, что соблюдать их в жизни не обязательно, ведь мы не на приеме у королевы. Однако некоторые, казалось бы, незаметные правила этикета могут сыграть вам на руку и помочь произвести нужное впечатление.



Пускай будет занята только одна рука

Не заказывайте самое дорогое блюдо в меню если вас угощают

Предлагайте еду по часовой стрелке

Оставлять еду на тарелке — нормально

Придерживайте чашку с кофе или чаем рукой

Пейте с одной стороны бокала

Не стесняйтесь заменять или возвращать блюда

На бизнес-встречах и торжествах часто устраивают перерывы на фуршет. Обычно подразумевается, что угощение гости будут есть стоя. В таких случаях важно соблюсти этикет и сделать так, чтобы одна рука была постоянно свободна. Например, не стоит одновременно держать в руках бокал и бутерброд.Если вас угощают, не следует заказывать самое дорогое блюдо или десерт. По мнению экспертов, от правила можно отступить лишь в редких случаях. Например, если визави настаивает на том, чтобы вы попробовали определенное блюдо. Или между вами и хозяином существует сложившаяся практика, при которой ужины оплачивают по очереди.Если за столом нужно передать хлеб или общее блюдо, начинать следует по часовой стрелке: вам нужно подать тарелку собеседнику слева. Затем следует передать ее человеку справа, а тот, в свою очередь, передаст ее дальше.В разных культурах по-разному относятся к тому, что на тарелке после трапезы остается еда. У кого-то это признак уважения, а для кого-то, напротив, неприемлемо. Наши читатели рассказывали, что в итальянском ресторане на них обиделись из-за того, что они не доели пасту. Но все больше экспертов согласны с тем, что не доедать еду — нормально.Многие знают, что оттопыривать палец — дурной тон. Есть еще несколько мелочей, которые помогут выглядеть как истинная леди. Например, можно аккуратно придерживать чашку за дно другой рукой.Даже если перед трапезой промокнуть губы салфеткой, вероятнее всего помада останется на губах. Поэтому стоит пить так, чтобы помада на посуде отпечатывалась только с одной стороны. И независимо от того, какой напиток вы пьете, не стоит поднимать руку с посудой выше уровня глаз.«Пошли в модный ресторан отметить годовщину. Вот как выходит закуска перед основным блюдом. Сэндвич с ветчиной и салями за $28.»Если блюдо не оправдало ожиданий, его можно вернуть на кухню. Причин для этого может быть множество: оно недожарено, пересолено, внутри обнаружены посторонние предметы или оно просто остыло. Однако делать это следует тихо и вежливо, без скандала.