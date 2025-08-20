Дачные работы в агусте

Не теряйте времени зря.







Август — месяц сбора урожая, заготовок на зиму и подготовки участка к осени. Именно сейчас стоит не только наслаждаться плодами труда, но и не забывать о важных работах, которые повлияют на будущий сезон. Погода еще радует теплом, но природа уже намекает на перемены. Опытный садовод Павел Пахомов рассказал, какие дела стоит внести в список приоритетов.

Уборка и переработка урожая

Подготовка грядок под сидераты

Уход за многолетниками и декоративными растениями

Обработка сада от вредителей и болезней

Заготовка семян и черенков

Август — пик плодоношения, и важно вовремя собрать фрукты, овощи и ягоды, пока они не перезрели или не сгнили. Особое внимание стоит уделить яблоням ранних сортов, сливам, томатам, кабачкам и огурцам. «Урожай нужно сразу перебрать и отправить либо на хранение, либо в переработку. Это позволит избежать потерь и перерастяжения веток под тяжестью плодов», — говорит эксперт.После сбора ранних культур огород не должен простаивать — самое время засеять грядки сидератами. Люпин, вика, горох, клевер, люцерна, соя, рожь, овес, ячмень, пшеница, горчица, рапс, редька масличная, фацелия, гречиха — все эти культуры улучшают структуру почвы, насыщают ее азотом и подавляют сорняки. Через пару месяцев их скашивают и заделывают в почву, заменяя тем самым органическое удобрение. Такой зеленый «ковер» — отличная инвестиция в урожай следующего года.Цветы и декоративные кустарники в августе требуют обрезки отцветших бутонов и санитарной чистки. Также можно начать деление и пересадку ирисов, пионов, хост и других многолетников. «Это не только оздоровит растения, но и придаст клумбам ухоженный вид.Важно делать все до середины сентября, чтобы растения успели прижиться», — советует садовод.Даже в августе сад может пострадать от тли, гусениц или грибковых заболеваний. Рекомендуется провести профилактическую обработку биопрепаратами или мягкими фунгицидами. Особое внимание — яблоням и грушам: именно сейчас формируются будущие почки. Чем здоровее деревья осенью, тем богаче будет урожай весной.Август — идеальное время для сбора семян от любимых сортов цветов, томатов, перцев и других культур. Также можно нарезать черенки смородины, крыжовника и винограда для осенней посадки. Хранить семена нужно в сухом и прохладном месте, а черенки — прикопать во влажный песок до укоренения. Это позволит сохранить лучшие растения и сэкономить в следующем сезоне.