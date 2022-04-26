Секреты сушки белья и одежды, о которых многие даже не догадываются

Все мы знаем, что неправильная стирка может значительно сократить срок службы вещей. Поэтому всегда внимательно изучаем ярлыки, используем деликатный режим и качественный порошок.

Но вот вопросам сушки одежды и белья зачастую уделяем гораздо меньше времени, и очень даже зря. К примеру, бюстгальтеры быстро можно испортить, если развешивать их так, как многие привыкли. Да и батарея не лучший помощник в том, чтобы подсушить свой гардероб.

Мы серьезно подошли к этому вопросу и теперь знаем 10+ секретов сушки одежды, благодаря которым вещи будут выглядеть как новые гораздо дольше.



Одежду лучше сушить на воздухе, а не в специальной машине

При сушке в помещении стоит придерживаться четких правил

К некоторым вещам нужен особый подход

Берите от уличной сушки максимум

Сушильная машина быстро изнашивает вещи. Мало того что одежда теряет синтетические волокна, которые, ко всему прочему, загрязняют окружающую среду, так еще из-за высоких температур вещи могут усаживаться, теряя товарный вид.При этом сушка большого количества одежды и белья в помещении может иметь еще более плохие последствия. Так, исследователи обращают внимание на то, что развешанная после стирки одежда значительно повышает влажность воздуха в квартире. А это приводит к развитию плесени, появлению пылевых клещей и возможному ухудшению здоровья у жителей квартиры.Лучшее, что можно сделать, — это развесить одежду на воздухе: во дворе или на балконе.Не стоит сушить одежду на батареях и обогревателях. Это способствует повышению влажности в помещении и появлению плесени. Конечно, пара носков или полотенце, высушенные раз в неделю таким способом, не причинят много вреда, но регулярная сушка — это уже проблема.Вместо батареи лучше использовать вентилятор. Он снизит влажность воздуха и равномерно просушит одежду. Желательно также разместить вещи возле окна на солнечной стороне и так, чтобы на них попадал естественный свет и тепло.Каждую вещь нужно хорошенько встряхнуть, перед тем как развесить. Это поможет избавиться от излишков воды и распрямить складки, которые образовались после стирки. Так одежда высохнет быстрее и не будет слишком мятой.Если используете сушильную машину, то не стоит ее перегружать. Чем больше внутри вещей, тем дольше они сохнут и тем сильнее мнутся. Кроме того, их нужно рассортировать по тканям, цвету и весу, чтобы избежать ситуации, при которой одна вещь еще влажная, а другая пересушена. Идеальный вариант — заполнить барабан однотипной одеждой так, чтобы она свободно кувыркалась внутри.Если же нужно высушить некоторые вещи быстрее, то вместе с ними в машинку стоит закинуть сухое банное полотенце, оно впитает часть влаги.Некоторые салфетки для сушки, предназначенные избавить от статического электричества и смягчить ткань, на самом деле небезопасны. Да, они эффективны, но при этом содержат химические вещества, которые при длительном воздействии становятся токсичными для людей.Если вы уже привыкли к преимуществам использования салфеток, то заменить их не составит труда. Смягчить одежду можно, просто добавив 1/4 стакана пищевой соды или белого уксуса во время стирки. А избавиться от статического электричества помогут специальные многоразовые шарики, которые к тому же сокращают время сушки.Бюстгальтер не стоит закидывать в сушильную машину, а лучше высушить на свежем воздухе или в квартире. При этом нежелательно подвешивать его за лямки — так вещь придет в негодность. Жесткие элементы могут деформироваться, а сами лямки — растянуться. Правильнее будет положить бюстгальтер на горизонтальную поверхность или же застегнуть и повесить на плечики так, будто вы его надели. После такой сушки вещь будет служить долго.Выжимать бюстгальтер нужно тоже крайне аккуратно. Но лучше просто промокнуть полотенцем, чтобы не повредить деликатную ткань и жесткие части.Из сушильной машины доставайте одежду слегка влажной, особенно это касается джинсов, других хлопковых вещей, шерстяных и льняных изделий. Высокая температура стягивает волокна, отчего одежда уменьшается в размерах и портится. Для того чтобы убрать основную часть влаги, хватит и 10–15 минут, а дальше лучше досушить на воздухе.Также перед каждой сушкой в машинке обязательно застегивайте все молнии на одежде, иначе зубья могут повредить другие вещи.С помощью сушки можно даже отбелить одежду. Способ прост до безобразия. Перед стиркой добавьте в машинку 1/2 стакана лимонного сока или обработайте соком грязные места. По окончании нужно развесить вещи на солнце. Так благодаря ультрафиолетовому излучению солнечный свет слегка отбелит ткань и даже поможет вывести пятна.Только вот подойдет этот прием исключительно для белой одежды и простыней. Дело в том, что цветная одежда выгорает на солнце и быстро теряет товарный вид. Как вариант, яркие вещи можно выворачивать наизнанку: так потеря цвета будет менее заметна.Есть секрет, касающийся сушки постельного белья или больших полотенец. Если вы используете обычную бельевую веревку, то повесьте на нее плечики для одежды и поверните так, чтобы они находились перпендикулярно веревке. А поверх этой конструкции вешайте простыни и другое белье. Этот способ поможет лучше циркулировать воздуху, и вещи быстрее высохнут.