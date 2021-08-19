Замок заедает: чем можно смазать молнию, но чтобы не сделать хуже

Начал заедать замок на новой куртке или сапогах? Казалось бы, приобрел вещь только вчера, а молнией уже такие проблемы. На самом деле от подобного не застрахована ни одна вещь. Лучшим решением в такой ситуации будет как следует смазать молнию. Конкретные действия будет зависеть от материала, из которого сделан бегунок.
1. Металлическая молния
Просто смазываем чем-нибудь жирным. /Фото: yandex.ru.
Хуже всего дела обычно обстоят с металлической молнией. Если она вдруг начала заедать, то ее следует хорошенько смазать. Для этого можно использовать несколько материалов. Если куртка, сумка или обувь с заевшей молнией сделаны из кожи, то лучшим решением для вопроса станет небольшой кусочек сала. Сало абсолютно безопасно для кожи, при этом, будучи жирным материалом, оно наверняка заставит бегунок скользить как новый.
Можно пустить в ход масло. /Фото: omaske.ru.
Помимо этого для спасения молнии можно использовать немного масла камфары. Сначала нанесите немного вещества на ватный диск, после чего пройдитесь им по всей молнии от начала до конца. Для надежности данную процедуру можно повторить несколько раз.
Наконец, замок и металлическую молнию можно обработать простым карандашом. Лучше всего к его помощи прибегнуть в том случае, когда молния стоит на вещи из темного материала. Грифель забьется в пространство между зубчиками и облегчит хождение замка.
2. Пластиковая молния
Мыло поможет. /Фото: golifehack.ru.
С пластиковым замком и молнией все обстоит несколько легче. Самый простой и действенный способ на случай заедания – пустить в ход обычное мыло. Работает безотказно. Самое главное в том, чтобы мыло было сухим и твердым. Можно использовать как хозяйственное, так и гигиеническое мыло.
Можно использовать помаду. /Фото: golifehack.ru.
Помимо этого можно применить свечу хозяйственную. Размазывать парафин следует по задней стороне замка. В остальном действовать следует так же, как и с мылом. Тщательно размажьте материал по всей длине несколько раз. После этого рекомендуется открыть и закрыть молнию. В самых «критических» ситуациях можно заменить мыло или свечу обычной гигиенической помадой.
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