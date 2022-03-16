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Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Вырастить клубнику без огорода — более чем реально, если знать о интересном способе выращивания ягод в пластиковых бутылках. Этот способ подходит для небольшого участка и даже балкона.
Обязательно попробуйте вырастить клубнику таким образом, вы будете приятно удивлены результатом!
Выложите на отрез пакета или пленки небольшое количество питательного субстрата и тонкий ломтик банана. Усики, разрастающиеся от основного куста клубники, аккуратно согните и положите на кусочек банана.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Хорошо заверните усики в пленку и оставьте на 15 дней.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Для подготовки контейнеров для выращивания клубники, бутылки объемом 5 литров разрежьте посередине.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

В каждой половинке сделайте отверстия с помощью паяльника.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Для удобства выращивания подвесьте контейнеры и наполните их питательным субстратом.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Через 15 дней усики клубники, нарастившие много корней, можно будет развернуть и отрезать от основного куста.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Посадите рассаду в подготовленные контейнеры для выращивания клубники. Ухаживайте за посадками обычным образом, и уже через 2,5 месяца кустики разрастутся и на них появятся цветы.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках

Еще примерно через месяц вы сможете собирать первый урожай ароматной и сладкой клубники.

Как вырастить клубнику дома в пластиковых бутылках
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Клубникавыращивание
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