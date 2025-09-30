С нами не соску...
Советские мопеды: вещь, о которой мечтали мальчишки того времени



В Советском Союзе у мальчишек было две заветных мечты: стать космонавтом и заполучить себе в собственность какой-нибудь мопед. Благо, моделей последних в стране было немало. Но началась история советских мопедов только в 1950-е годы.

1. В-901


Сначала были велосипеды с двигателями. /Фото: pswebessentials.com.

Сначала были велосипеды с двигателями. /Фото: pswebessentials.
com.

 

После Второй мировой войны в СССР начали делать моторы для велосипедов. Однако, из-за ряда серьезных недостатков широкого распространения моторы-приставки не получили. Первый полноценный советский мопед появился в 1958 году. Им стал В-901 с мотором Д-4 от Харьковского велосипедного завода. Детское транспортное средство имело базу в 1128 мм. Высота рамы составляла 500 мм. Расход горючего на 100 км составлял 1,2 литра при емкости бака в 2,25 литра. Мопед развивал скорость до 35 км/ч. Весил мопед 27 кг.

2. МВ-042 «Львовянка»


Отличный был мокик. /Фото: wagnerland.ru.

Отличный был мокик. /Фото: wagnerland.ru.


 

Второй советский мопед был разработан на мощностях Львовского мотовелосипедного завода и выпускался в 1963 году. За основу «Львовянки» была взята конструкция В-901. Работало транспортное средство на двигателе Д-5, который питался от бака объемом 2,75 литра. База мопеда составляла 1130 мм. При массе в 35 кг можно было разгоняться до 25 км/ч. Расход топлива в таком режиме составлял 2 литра на 100 км.

3. «Верховина»


Выпускался многие годы. /Фото: mopedist.ru.

Выпускался многие годы. /Фото: mopedist.ru.

 

Серия мопедов «Верховина» напрямую выросла из «Львовянки». Выпускались эти мопеды с 1970 по 1982 год. За все время существования серии «Верховина» пережила 7 модификаций. Оснащались они двигателями Д-4 и Д-5.
Среди всех советских мокиков именно эта серия оказалась самой быстрой, если не брать в расчет мопеды специальных серий.

4. «Карпаты»


Следующая серия. /Фото: YouTube.

Следующая серия. /Фото: YouTube.


 

Серия мопедов все того же ЛМЗ, которая последовала сразу же за «Верховиной». Первая машина серии была выпущена в 1981 году, а всего было шесть модификаций. Почти каждая из них комплектовалась своей специально сделанной разновидностью двигателя. Скорость мопедов серии «Карпаты» доходила до 40 км/ч. В поздние 1980-е выпускались модели в том числе с импортными (немецкими) двигателями.

5. «Рига»


Ездили по всей стране. /Фото: samodelkindrug.ru.

Ездили по всей стране. /Фото: samodelkindrug.ru.

 

Одна из самых долгоживущих серий советских мопедов. На заводе «Саркана звайгзне» мокики под этой маркой выпускались с 1958 по 1998 год. В общей сложности завод произвел на свет 17 модификаций. Мопеды «Рига» комплектовались двигателями Д-5 и Д-6. Скорость движения большинства экземпляров колебалась от 40 до 60 км/ч.

