Советские мопеды: вещь, о которой мечтали мальчишки того времени

В Советском Союзе у мальчишек было две заветных мечты: стать космонавтом и заполучить себе в собственность какой-нибудь мопед. Благо, моделей последних в стране было немало. Но началась история советских мопедов только в 1950-е годы.
1. В-901
После Второй мировой войны в СССР начали делать моторы для велосипедов. Однако, из-за ряда серьезных недостатков широкого распространения моторы-приставки не получили. Первый полноценный советский мопед появился в 1958 году. Им стал В-901 с мотором Д-4 от Харьковского велосипедного завода. Детское транспортное средство имело базу в 1128 мм. Высота рамы составляла 500 мм. Расход горючего на 100 км составлял 1,2 литра при емкости бака в 2,25 литра. Мопед развивал скорость до 35 км/ч. Весил мопед 27 кг.
2. МВ-042 «Львовянка»
Отличный был мокик. /Фото: wagnerland.ru.
Второй советский мопед был разработан на мощностях Львовского мотовелосипедного завода и выпускался в 1963 году. За основу «Львовянки» была взята конструкция В-901. Работало транспортное средство на двигателе Д-5, который питался от бака объемом 2,75 литра. База мопеда составляла 1130 мм. При массе в 35 кг можно было разгоняться до 25 км/ч. Расход топлива в таком режиме составлял 2 литра на 100 км.
3. «Верховина»
Выпускался многие годы. /Фото: mopedist.ru.
Серия мопедов «Верховина» напрямую выросла из «Львовянки». Выпускались эти мопеды с 1970 по 1982 год. За все время существования серии «Верховина» пережила 7 модификаций. Оснащались они двигателями Д-4 и Д-5.
4. «Карпаты»
Следующая серия. /Фото: YouTube.
Серия мопедов все того же ЛМЗ, которая последовала сразу же за «Верховиной». Первая машина серии была выпущена в 1981 году, а всего было шесть модификаций. Почти каждая из них комплектовалась своей специально сделанной разновидностью двигателя. Скорость мопедов серии «Карпаты» доходила до 40 км/ч. В поздние 1980-е выпускались модели в том числе с импортными (немецкими) двигателями.
5. «Рига»
Ездили по всей стране. /Фото: samodelkindrug.ru.
Одна из самых долгоживущих серий советских мопедов. На заводе «Саркана звайгзне» мокики под этой маркой выпускались с 1958 по 1998 год. В общей сложности завод произвел на свет 17 модификаций. Мопеды «Рига» комплектовались двигателями Д-5 и Д-6. Скорость движения большинства экземпляров колебалась от 40 до 60 км/ч.
