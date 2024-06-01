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Уникальные фотографии из жизни советских людей, сделанные в 1970-х - 80-х годах


Уникальные фотографии о жизни советских людей, сделанные известным фотографом Владимиром Соколаевым в 1980-х годах .

Уникальные фотографии о жизни советских людей, сделанные известным фотографом Владимиром Соколаевым в 1980-х годах .

Фотографии, которые попали в этот обзор, были сделаны в 1970-х-80-х годах известным фотографом Владимиром Соколаевым. Все фотографии чёрно-белые, и кому-то может показаться, что настраивают на несколько депрессивный лад. Но на самом деле то всего лишь кадры из жизни того времени.

1. Печальная старость


Бабушка в общественном транспорте. СССР, Новокузнецк,1980 год.

 
Бабушка в общественном транспорте. СССР, Новокузнецк,1980 год.

 

2. Перед началом первомайской демонстрации


 
Женщина с плакатом спешит на первомайскую демонстрацию. СССР, Новокузнецк, 1 мая 1983 года.

Женщина с плакатом спешит на первомайскую демонстрацию. СССР, Новокузнецк, 1 мая 1983 года.

 

3. Кварцевание


 
Процесс обработки тела человека ультрафиолетовым излучением кварцевой или бактерицидной лампы. СССР, Детский дом на улице Суворова, 22 января 1981 года.

Процесс обработки тела человека ультрафиолетовым излучением кварцевой или бактерицидной лампы. СССР, Детский дом на улице Суворова, 22 января 1981 года.

 

4. В колхозе-миллионере


 
Местные жители. СССР, Мариинский район, Село Белогородка, 15 сентября 1979 год.

Местные жители. СССР, Мариинский район, Село Белогородка, 15 сентября 1979 год.

 

5. Культработники


 
Репетиция спектакля. СССР, клуб Строителей, Новокузнецк, 8 августа 1982 года.

Репетиция спектакля. СССР, клуб Строителей, Новокузнецк, 8 августа 1982 года.

 

6. Вековая традиция


 
С раннего возраста цыгане знакомятся с лошадью и помогают взрослым пасти стада. СССР, Сибирь, село Онгудай, 30 июля 1980 года.

С раннего возраста цыгане знакомятся с лошадью и помогают взрослым пасти стада. СССР, Сибирь, село Онгудай, 30 июля 1980 года.

 

7. Безопасное наблюдение солнечного затмения


 
Люди, наблюдают полное солнечное затмения. СССР, Село Мохово, Кемеровская область, 31 августа 1981 года.

Люди, наблюдают полное солнечное затмения. СССР, Село Мохово, Кемеровская область, 31 августа 1981 года.

 

8. Первая практика


 
Практика студентов педиатрического факультета на территории университетской больницы. СССР, 28 октября 1987 год.

Практика студентов педиатрического факультета на территории университетской больницы. СССР, 28 октября 1987 год.

 

9. Беззаботное детство


 
Беззаботное детство времен СССР. СССР, Новокузнецк, 11 мая 1987 года.

Беззаботное детство времен СССР. СССР, Новокузнецк, 11 мая 1987 года.

 

10. Женский хор


Городской праздник песни на Театральной площади. СССР, Новокузнецк, 3 июня 1979 год.

 
Городской праздник песни на Театральной площади. СССР, Новокузнецк, 3 июня 1979 год.

 

11. Мода в СССР


 
Мальчик в зимней шапке-ушанке. СССР, Новокузнецк, 19 апреля 1987 года.

Мальчик в зимней шапке-ушанке. СССР, Новокузнецк, 19 апреля 1987 года.

 

12. Дворец культуры КМК


 
Детская хореографическая студия. СССР, Новокузнецк, 24 сентября 1981 года.

Детская хореографическая студия. СССР, Новокузнецк, 24 сентября 1981 года.

 

13. Вход в Хореографическое училище


 
У входа в Хореографическое училище имени Вагановой. СССР, Ленинград, 26 июня 1982 года.

У входа в Хореографическое училище имени Вагановой. СССР, Ленинград, 26 июня 1982 года.

 

14. Пред началом первомайской демонстрации


 
Перед началом первомайской демонстрации в Кузнецком районе. СССР, Новокузнецк, Площадь Ленина, 1 мая 1983 года.

Перед началом первомайской демонстрации в Кузнецком районе. СССР, Новокузнецк, Площадь Ленина, 1 мая 1983 года.

 

15. На городском пляже


Городской пляж. СССР, Новокузнецк, 8 августа 1982 года.

 
Городской пляж. СССР, Новокузнецк, 8 августа 1982 года.

 

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