4 тревожных сигнала, что «резину» уже пора менять

Как узнать, что необходимы новые шины? | Фото: youtube.com.
Точно так же, как и обувь, которая стирается со временем, автомобильные покрышки постоянно изнашиваются. Это вовсе не признак плохого вождения, а скорее неизбежный факт, вот только рано или поздно могут наступить неприятные последствия. Управляемость и сцепление автомобиля ухудшаются, он может выйти из-под контроля. Чтобы предупредить проблемы, нужно следить за состоянием «резины», и с этим справится любой водитель. На что именно нужно обратить внимание – далее в обзоре.
1. Глубина протектора
Чтобы узнать сколько осталось протектора, нужна всего лишь монетка. | Фото: aif.ru.
Величина протектора (глубина канавок) на автомобильных шинах не должна быть меньше 1,6 миллиметра. Если покрышка изношена сильно, и канавки меньше, чем 1,6 мм, то ее использование запрещено ПДД. Автомобиль на такой «резине» будет попросту неуправляем во время дождя, возникает так называемое аквапланирование.
Чтобы узнать глубину протектора, нужна всего лишь 10-копеечная монетка. Ее нужно вставить в канавку шины. Если слово «копеек» не видно, значит покрышка почти новая. Если виден растительный мотив в нижней части, то скоро предстоит замена резины. А если в канавке скрывается только ободок монетки, то использовать такую покрышку уже нельзя.
2. Индикатор износа протектора
Индикаторы износа шин Nokian Hakka Green. | Фото: m.onlinetrade.ru.
Но современных шинах производители устанавливают специальные метки, с помощью которых можно определить износ, даже не снимая колеса. Так, в некоторых местах в канавках установлены «перемычки». Если основной слой резины стерся до уровня индикатора – значит, достигнут предельный износ и шину можно выбрасывать. Также, на шинах встречаются цветные полоски, которые исчезают по достижении определенной глубины износа. Финская компания Nokian на своих покрышках ставит цифровые клейма разной глубины, которые при эксплуатации исчезают одно за другим.
3. Трещины и вздутия на боковине
Так называемая «грыжа» на поверхности покрышки. | Фото: shop.tyreplus.ru.
Не все проблемы с шинами заключаются в протекторе. На боковой поверхности покрышки могут возникнуть трещины и вздутия (т.н. «грыжи»). Они хорошо видны невооруженным глазом и представляют серьезную опасность. Покрышка даже может взорваться. К сожалению, такие дефекты редко когда получается дешево устранить.
4. Сильная вибрация
Слишком большая вибрация всегда является признаком того, что что-то не так. | Фото: autohome40.ru.
При движении автомобиля вибрации и удары от дороги неизбежно передаются на руль. Одна из возможных причин – изношенные шины. Они могут разбалансироваться либо просто «потерять геометрию» (круглую форму). Основаная причина для этого – сильные торможения «в пол», при которых покрышки стираются неравномерно.
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