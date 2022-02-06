15 блюд, которые стоит научиться готовить к 30 годам

Пусть к сердцам всего человечества, а не только мужчин, лежит через желудок. Поэтому мы собрали для вас 15 блюд, которые было бы здорово уметь мастерски готовить. Они могут стать вашими коронными блюдами, а домашние вам за это будут только благодарны. Bon appétit!



Макароны с сыром

Итальянский омлет фриттата

Идеальная курица в духовке

Запеченные овощи

Жареный сэндвич с сыром

Брауни из какао

Идеальный стейк

Гуакамоле

Паста с томатным соусом

Жареная зелень

Пышные блины

Картофельное пюре

Запеченный лосось с чесноком и горчицей

Тушеная говядина