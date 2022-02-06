15 блюд, которые стоит научиться готовить к 30 годам

Пусть к сердцам всего человечества, а не только мужчин, лежит через желудок. Поэтому мы собрали для вас 15 блюд, которые было бы здорово уметь мастерски готовить. Они могут стать вашими коронными блюдами, а домашние вам за это будут только благодарны. Bon appétit!
Макароны с сыром
Сварите макароны, согласно инструкции на упаковке. Для соуса растопите сливочное масло (1/2 пачки), добавьте 4 столовые ложки муки, взбейте все это, добавьте около 2,5 стакана молока или сливок и взбейте еще раз. Добавьте в соус специи, взбитые яичные желтки (2 штуки) и тертый мягкий сыр. Поставьте соус на средний огонь на несколько минут, помешивайте. Залейте соусом макароны и поставьте их в духовку на 10 минут или до образования золотистой корочки. После приготовления можно посыпать блюдо оставшимся тертым сыром.
Итальянский омлет фриттата
Разогрейте духовку. Смешайте в большой миске 8 яиц, 1/4 стакана молока, соль и перец. Отложите.
На среднем огне в чугунной сковороде обжарьте 3 ломтика бекона. Добавьте к ним 1/2 нарезанного лука, чашку помидоров черри и горсть цветной капусты или листьев мангольда. Варите около 30 секунд, а затем влейте на сковородку яичную смесь. Посыпьте сверху тертым сыром. Сначала 30 секунд подержите омлет на плите, а затем поставьте его в разогретую духовку и запекайте 10 минут.
Идеальная курица в духовке
Для приготовления идеальной курицы в духовке нужно всего три ингредиента: перец, соль и сама курица. Во-первых, сначала нужно, чтобы мясо достигло комнатной температуры. Не мойте курицу под водой — все возможные бактерии погибнут под воздействием высокой температуры в духовке. Разогрейте духовку до 230°C. С помощью салфеток высушите курицу снаружи и внутри. Хорошо ее посолите и поперчите — и изнутри. Перевяжите курицу плотной ниткой начиная с ножек. Затем посыпьте ее оставшимися перцем и солью и поместите в разогретую духовку на 50-60 минут. За все это время не вынимайте и не смазывайте ее маслом. По истечении нужного времени достаньте курицу и дайте ей полежать 15 минут. Только после этого можно начинать убирать нить и готовить мясо к подаче.
Запеченные овощи
Разогрейте духовку. Смешайте вместе все овощи: 1 большую головку брокколи, нарезанный цукини, чашку помидоров черри, 3 моркови, нарезанных кольцами, шампиньоны. Добавьте к ним 1/4 кружки оливкового масла, 2-3 чайные ложки соли и черный молотый перец. Разделите овощи на две одинаковые части. Запекайте каждую порцию овощей 35-40 минут, при этом каждые 15 минут вынимая их из духовки и перемешивая.
Жареный сэндвич с сыром
Приготовьте 2 кусочка сэндвичного хлеба, 2 кусочка сливочного масла, 2 ломтика сыра и соль. Растопите 1 кусок масла на сковороде на слабом огне. Поджарьте хлеб с одной стороны, аккуратно перемещая его по скороводе. Снимите хлеб со сковороды, положите на один кусок ломтики сыра и сверху другой кусок, так чтобы поджаренные стороны хлеба оказались внутри. Снова растопите масло на сковороде и на медленном огне прожарьте сэндвич с двух сторон, аккуратно перемещая его по сковороде, чтобы не допустить пригораний.
Брауни из какао
Разогрейте духовку до 160°C. Смешайте 10 столовых ложек (140 г) сливочного масла, 1/4 чашки (250 г) сахара, 3/4 чашки и 2 столовые ложки натурального какао и 1/4 чайной ложки соли в средней жаропрочной миске, поместите ее над кастрюлей с медленно кипящей водой, помешивая, пока масло не растает. Снимите миску и отложите ненадолго. Добавьте в смесь ваниль и 2 крупных яйца, энергично перемешивая. Когда масса станет однородной, добавьте муку и перемешивайте, а затем взбейте тесто деревянной лопаткой или резиновым шпателем. Выпекайте тесто в духовке 20-25 минут, остудите и разрежьте на 16 или 25 квадратов. Подавать можно со свежими ягодами.
Идеальный стейк
За 45 минут до приготовления возьмите стейк из холодильника и высушите его тщательно бумажными полотенцами. Приправьте солью и перцем и оставьте лежать еще на 45 минут, чтобы мясо достигло комнатной температуры. Поставьте на сильный огонь чугунную сковороду. Снова высушите стейк бумажными полотенцами. Добавьте в сковороду 2 столовые ложки растительного масла. Положите стейк на сковороду. Не касаясь его, на 2 минуты оставьте стейк жариться. Через 2 минуты переверните его и жарьте с другой стороны. В течение 8 минут продолжайте переворачивать стейк каждые 2 минуты, пока он не достигнет внутренней температуры 98°C. Затем добавьте в сковороду 3 столовые ложки сливочного масла. Когда оно почти растает, положите в сковороду 5 веточек тимьяна. Затем полейте мясо растопленным маслом, переверните и повторите процедуру. Уберите стейк со сковороды, дайте ему отдохнуть в течение 10 минут, разрежьте и подавайте на стол.
Гуакамоле
Положите 5-6 штук овощного физалиса или зеленых помидоров в блендер, добавьте 1/4 чашки нарезанной кинзы, 1 большой зубчик чеснока, крупно нарезанный, 1/4 белого лука, 2 перца чили, 1 столовую ложку свежевыжатого сока лайма и 1/2 чайной ложки мелкой соли. Смешайте. Затем добавьте в смесь мякоть авокадо и снова смешайте до получения однородной массы. Добавьте немного воды, если необходимо, и подавайте.
Паста с томатным соусом
Положите нарезанные и очищенные от кожицы свежие помидоры или консервированные томаты в кастрюлю, добавьте 5 столовых ложек сливочного масла, 1 среднюю очищенную луковицу, разрезанную пополам, и соль. Варите на очень медленном, но устойчивом огне в течение 45 минут или пока соус не загустеет, помешивая время от времени. Сварите макароны, залейте их соусом и посыпьте тертым сыром.
Жареная зелень
Тщательно вымойте зелень — выберете то, что вам нравится. В этом рецепте используются кудрявая капуста, листья горчицы, мангольд. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло, нарезанный ломтиками лук, мелко нарезанный чеснок и жарьте, пока лук не станет мягким. Затем начинайте добавлять зелень, и, чтобы ускорить процесс готовки, можно добавить немного воды. Когда зелень приготовится, украсьте блюдо орехами, сбрызните лимонным соком и подавайте.
Пышные блины
Первым делом нам нужно разбить 3 яйца и аккуратно отделить белки от желтков, взбить белки с добавлением щепотки соли. Чтобы белки лучше взбивались, яйца нужно брать холодными.
Затем смешайте желтки с корицей, сахаром, ванилином и содой, взбейте все венчиком и частями добавляйте 2 стакана 10%-ных сливок и 2 стакана муки. Вымесите тесто до однородности. Осторожно соедините с тестом взбитые белки.
Выливайте половником на середину хорошо разогретой сковороды порцию теста — такое количество, чтобы блинчики не растекались и оставались в диаметре 10-12 см. Обжаривайте блин с двух сторон. Подавайте с медом, кленовым сиропом или вареньем.
Картофельное пюре
Сварите около 8 маленьких картофелин на медленном огне. В миске миксером смешайте 1/2 чайной ложки соли, перец, чесночный порошок, 1/2 стакана сметаны, 1/2 стакана тертого сыра и 1/4 чашки несоленого сливочного масла. Добавьте сваренный картофель в миску с другими ингредиентами и перемешайте на средней скорости до кремовой констистенции. Подавайте.
Запеченный лосось с чесноком и горчицей
Разогреть духовку до 230°C. В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки мелко нарезанной зелени петрушки, 2-3 зубчика чеснока, 1/2 столовой ложки дижонской горчицы, 1/2 чайной ложки соли, 1/8 чайной ложки перца, 1/8 стакана оливкового масла и 2 столовые ложки лимонного сока. На противень положите 4 кусочка филе лосося, обильно полейте их соусом и положите сверху дольки лимона. Выпекайте 12-15 минут.
Тушеная говядина
В большой миске смешайте 1/4 чашки муки, соль и перец. Очистите говядину от лишнего жира и сухожилий и нарежьте на кубики. Положите мясо в муку, перемешайте и отложите в сторону.
В сковороде с толстыми стенками растопите сливочное масло. Очистите мясо от лишней муки и добавьте его в сковороду. Жарьте 4-5 минут.
В кастрюле смешайте лук, перец, соль, томатную пасту и оставьте на огне на 2 минуты. Добавьте оставшуюся муку и снова варите, помешивая, 1 минуту. Добавьте сухое красное вино и варите до тех пор, пока смесь не загустеет, примерно 3 минуты.
Затем положите мясо в кастрюлю со смесью, добавьте бульон, лавровый лист, тимьян и перемешайте. Увеличьте огонь до максимума и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите на медленном 1 час.
Нарежьте морковь, сельдерей, картофель и добавьте их в кастрюлю. Варите все на медленном огне, помешивая, пока овощи и мясо не станут мягкими.
Снимите мясо с огня, добавьте зеленый горошек и подавайте.
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