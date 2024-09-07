7 ошибок в уходе за постельным бельём, из-за которых оно портится неоправданно быстро

Ошибка 1: Неправильное расположение белья в барабане

Нельзя заталкивать белье всем скопом. / Фото: bio-textiles.ru

Ошибка 2: Перегруженный барабан

Если барабан будет перегружен, белье не отстирается. / Фото: krafika.su

Ошибка 3: Стирка постельного белья вместе с полотенцами

Полотенца создают трения во время стирки. / Фото: inmyroom.ru

Ошибка 4: Неподходящее моющее средство

Вместо порошка лучше использовать гель

Ошибка 5: Нет наматрасника

Под простыней должен быть наматрасник

Ошибка 6: Неправильная сушка

Белье лучше сушить не в ванной, а в комнате на сушилке

Ошибка 7: Грязная стиральная машина

Если не чистить стиральную машину, появится плесень. / Фото: snus-outlet.ru