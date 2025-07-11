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Лучший способ хранения чеснока

Зачастую собранный чеснок портиться еще до появления следующего урожая. Получается, что сколько его не сажай, запасы гниют, плесневеют или пересыхают, поэтому к началу лета или даже раньше приходится покупать чеснок в магазине. Чтобы он не портился, его нужно хранить правильно.

После года хранения чеснок как свежий лучший способ сохранить урожай

Что потребуется:

стеклянные банки;

марля.



Процесс правильного хранения чеснока

Для складирования чеснока необходимо подготовить стеклянные банки. Они стерилизуются как для консервирования и высушиваются. Сухой чеснок раскладывается по банкам до верха. Затем он закрывается сложенной в несколько слоев марлей. Крышка не надевается.



Банки с чесноком расставляются в свободном закутке на кухне или в другом теплом помещении, где поддерживается постоянная положительная температура. Ставить их в погреб, а тем более в холодильник не нужно. По мере использования чеснок следует брать сначала с одной банки, затем после ее опустошения со следующей. В полных банках он хранится лучше. Сохраняемый таким образом чеснок даже в августе следующего года будет свежим.




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