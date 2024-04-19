Альбинизм: жизнь «белых ворон» между мифами и реальностью

Эти необычные люди слывут едва ли не самыми загадочными на нашей планете. Они получили название альбиносов от латинского слова «albeus», что значит «белый».



Согласно мрачным народным поверьям, на альбиносах лежит проклятье, у них не бывает детей, а их органы можно использовать в качестве волшебного талисмана во время колдовских ритуалов.



Конечно, не всем многочисленным мифам стоит верить. В сущности, альбиносы мало чем отличаются от обычных людей. Их главная непохожесть состоит в отсутствии пигментации, их легко распознать по бесцветным ресницам, молочно белым волосам и прозрачной коже.



Правда, у данного феномена иногда встречаются побочные симптомы, приводящие к проблемам со зрением или повышенной чувствительности к солнечному свету, впрочем, такие осложнения поддаются лечению.



Несмотря на то, что времена «охоты на ведьм» давно прошли, альбиносов и сегодня часто дразнят, третируют и поднимают на смех. Кроме того, это явление по-прежнему вызывает у людей множество вопросов, сомнений и предубеждений. Вот почему нам захотелось немного изменить сложившуюся ситуацию. В нижеприведённом списке мы собрали научные факты, которые позволят читателям понять, почему некоторые люди рождаются альбиносами, заразно ли это для окружающих и действительно ли продолжительность жизни альбиноса гораздо меньше продолжительности жизни обычного человека.







Альбинизм, который иногда ещё называют гипопигментацией, относится к врожденным генетическим отклонениям. Причиной этого отклонения является частичное или полное отсутствие меланина – пигмента, отвечающего за окраску кожи, глаз и волос. На сегодняшний день не существует искусственных способов заставить организм вырабатывать меланин.







У альбиноса есть точно такая же возможность прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь, как у любого другого человека. Самую большую опасность для альбиносов представляют прямые солнечные лучи, поэтому такие люди не способны загорать и гораздо чаще, чем другие, страдают от солнечных ожогов и раковых заболеваний кожи.







Среди людей очень распространено заблуждение, будто альбиносы обладают розовыми или красными глазами, хотя в действительности радужная оболочка их глаз может быть любого оттенка: от светло-серого до наиболее часто встречающегося голубого, а в редких случаях даже тёмного. Из-за отражённого света, глаза альбиносов иногда кажутся красноватыми, точно так же как эффект красных глаз на фотографиях появляется, когда камера фиксирует отражение фотовспышки от глазного дна при недостаточном освещении.







Альбиносы встречаются не только среди людей, но и в животном мире, причём в некоторых странах такие необычные создания ценятся буквально на вес золота. Например, коренные народы Америки почитают белого бизона, олицетворяющего для них власть и удачу, и никогда не причинят такому животному вреда. А главный американский роман XIX века «Моби Дик или Белый кит» писателя и моряка Германа Мелвилла повествует о неистовом противостоянии гигантского белоснежного кита-альбиноса по кличке Моби Дик и капитана китобойного судна. Полуфантастическому киту, обитающему недалеко от чилийского острова Моча в южной части Тихого океана, каждый раз удаётся уйти живым и невредимым от одержимых жаждой мести китобоев. За это он отвечает своим преследователям ещё большей жестокостью.







По большому счету ген альбинизма не считается редкостью, поскольку его скрытым носителем является примерно каждый семидесятый человек в мире. Вероятность появления на свет ребёнка-альбиноса составляет 25%, когда такими генами обладают оба родителя. Если же ребёнок унаследует один нормальный и один дефектный ген, то нормальный ген будет производить достаточное количество меланина. Сегодня учёные могут с уверенностью сказать, является ли кто-то из родителей носителем гена-альбиноса, для этого им нужно протестировать волосяной фолликул человека на выработку меланина.







В среднем на каждые двадцать тысяч человек населения мира приходится один альбинос, хотя в отдельных странах эта цифра может сильно отличаться и даже достигать невероятно высоких показателей, например, в некоторых регионах Африки альбиносом рождается каждый трёхтысячный житель.







В природе существуют и другие виды нарушений пигментации наружного покрова. К наиболее распространённым аномалиям относится эритризм и ксантизм, то есть врождённое доминирование красного или жёлтого цветов, а также витилиго — образование на кожном покрове гладких обесцвеченных участков. Пациенты с диагнозом витилиго встречаются и среди всемирно известных людей. Не секрет, что от этого заболевания страдал покойный Майкл Джексон и канадская топ-модель Винни Харлоу.







Альбиносы нередко подвержены различным глазным заболеваниям, самыми распространёнными из которых являются близорукость и светобоязнь. Одним из самых тяжелых видов альбинизма считается синдром Германски-Пудлака. Люди, страдающие от этого заболевания, склонны к частым кровотечениям и синякам при незначительных по силе ударах.







В Танзании, где проживает наибольшее на африканском континенте число альбиносов, по-прежнему существует презрительное отношение к бледному цвету кожи. Среди полуграмотного негритянского населения восточной Африки бытует мнение, что чернокожие матери детей-альбиносов изменяют мужьям с белыми мужчинами, или же такие дети, рожденные от чернокожих родителей, являются призраками бывших европейских колонизаторов.







В заключение следует добавить, что альбинизм не представляет опасности для окружающих, поскольку является генетическим заболеванием. Было бы странным предположить, что наличие у кого-то такого заболевания, как альбинизм, может повлиять на наше отношение к этому человеку, точно также как нам не приходит в голову чувствовать расположение или неприязнь к блондинам или брюнетам лишь потому, что они являются носителями генов, отвечающих за тёмные или светлые волосы.



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