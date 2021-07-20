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Тютелька в тютельку: как заправочный пистолет определяет, что бак полный


Тютелька в тютельку: как заправочный пистолет определяет, что бак полный

Когда автомобилист заправляет себе полный бак, в его мыслях нередко мелькает подспудный страх, что бензин сейчас хлынет из переполненной емкости. Но в реальности такие кадры можно лицезреть, разве что, в старых фильмах. А заправочный пистолет давно приспособлен работать так, чтобы ни одна капля топлива для бензобака не оказалась лишней.

Только полный бак, и ни капли больше. /Фото: kolesa.ru

Только полный бак, и ни капли больше. /Фото: kolesa.ru

 

Казалось бы, нет особой проблемы в том, чтобы отслеживать уровень бензина в баке автомобиля. Учитывая развитие технологий, на помощь может прийти любой измерительный датчик. Однако не все так просто.

Как известно, бензин является взрывоопасной жидкостью. Кроме того, во время заправки автомобиля максимальная концентрация паров топлива наблюдается как раз в заливной горловине бензобака. Эти условия полностью исключают использование электрических датчиков измерения. Поэтому предохранитель заправочного пистолета всегда механический.
Предохранитель в заправочном пистолете - только механика. /Фото: livejourna.coml

Предохранитель в заправочном пистолете - только механика. /Фото: livejourna.coml

 

Сам же механизм работы заправочного пистолета действует следующим образом: после нажатия на рычаг открывается шток клапана и бензин начинает движение к баку. Затем топливо проходит через узкое кольцо и наступает так называемый эффект Вентури - скорость потока жидкости увеличивается, а давление наоборот, снижается.
Поэтому кольцо также называется по имени эффекта.

Рядом с изливом заправочного пистолета находится маленькое отверстие, которое сообщено с воздушной камерой. Через кольцо Вентури откачивается воздух из камеры, который, по сути, заменяется атмосферным воздухом из отверстия-сенсора, избегая таким образом появления вакуума в камере.
Движение топлива в заправочном пистолете - сложный процесс. /Фото: avto29.ru

Движение топлива в заправочном пистолете - сложный процесс. /Фото: avto29.ru

 

Отверстие-сенсор реагирует, когда топливо поднимется выше него и блокирует поступление атмосферного воздуха в камеру. После там образуется вакуум, который при помощи втянутой на место мембраны возвращает шток предохранителя вниз. Поток топлива прекращается и сопровождается характерным звуком щелчка.
О перелива бензина из бака можно не бояться. /Фото: avto.ria.com

О перелива бензина из бака можно не бояться. /Фото: avto.ria.com

 

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Тютелька в тютельку: как заправочный пистолет определяет, что бак полный

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Тютелька в тютельку: как заправочный пистолет определяет, что бак полныйПодписаться на мой Instagram
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