Тютелька в тютельку: как заправочный пистолет определяет, что бак полный

Только полный бак, и ни капли больше. /Фото: kolesa.ru

Предохранитель в заправочном пистолете - только механика. /Фото: livejourna.coml

Движение топлива в заправочном пистолете - сложный процесс. /Фото: avto29.ru

О перелива бензина из бака можно не бояться. /Фото: avto.ria.com