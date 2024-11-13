Почему девушкам нельзя было носить брюки, и еще 2 вещи, которые им запрещали до появления феминизма

Почему-то считается, что феминизм – это про угнетение прав мужчин и про обретение власти над ними, хотя на самом деле смысл движения кроется совсем в другом. Оно подразумевает получение женщинами таких же прав – политических, гражданских и экономических. Сейчас девушки спокойно могут выбирать любую профессию, носить брюки, распоряжаться своими деньгами, но так было далеко не всегда.
1. За ношение брюки могли посадить в тюрьму
В начале ХIX века девушки начали бороться за право носить брюки
Сложно поверить, но женщинам официально разрешили носить брюки только после Второй мировой войны. До этого некоторые девушки делали попытки добавить их в свой гардероб, но потерпели неудачу. Так, в 50-х годах XIX века, когда возникло движение за права женщин, суфражистка Элизабет Смит Миллер начала носить широкие брюки, которые позволяли легко и свободно двигаться. Чуть позже с нее взяла пример ее кузина кузина миссис Стантон – девушка не только сама стала надевать штаны, но и призывала других женщин делать то же самое, пропагандирую новую моду.
Также в ХIX веке за право женщин носить брюки боролась известная общественная деятельница Амелия Блумер. Однажды она вышла в люди в короткой юбке и шароварах, повергнув в шок всех окружающих. Незамедлительно последовало общественное осуждение, однако это не помешало некоторым девушкам примкнуть к Блумер, и последовать ее примеру. Позже знаменитые панталоны Амелии стали известны под названием «блумерсы».
В 20-х годах ХХ века за дело взялась легендарная Коко Шанель. Благодаря ей в женских образах появились брюки, которые перестали считаться составляющей спортивного образа, и стали неотъемлемой частью повседневного гардероба. Коко Шанель в 30-х годах ХХ века поддержали Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн – они стали часто появляться на публике в брючных костюмах, вызывая одновременно презрение и восхищение. А в 1939 году модель в брюках впервые появилась на страницах журнала Vogue.
Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн в брюках
Штаны закрепили свои позиции во время войны, ведь удобство и комфорт передвижения были гораздо важнее, чем устаревшие «нормы приличия». Впрочем, до 70-х годов девушки в брюках все еще выглядели странно в глазах общественности. Однако до наступления этих перемен девушкам приходилось туго. Как минимум они подвергались жестоким насмешкам со стороны общества, а как максимум – попадали под стражу, ведь в некоторых странах носить брюки было запрещено законом.
Интересный факт: В 2021 году команду гандболисток из Норвегии оштрафовали за то, что девушки надели на соревнования не бикини, а шорты и футболки. Разразился громкий скандал, после которого Федерация гандбола была вынуждена внести поправки в правила соревнований. С тех пор спортсменки могут надевать такую же комфортную одежду, как и мужчины-спортсмены. Как видите, борьба за право носить удобные вещи все еще продолжается.
2. Считалось, что женское образование приводит к бесплодию
Книга Эдварда Кларка «Пол в образовании»
В 1873 году мир увидел книгу «Пол в образовании», которую написал профессор из Гарварда Эдвард Кларк. В ней автор утверждал, что женщины в ходе получения образования могут стать бесплодными, так как репродуктивная система и головной мозг не могут функционировать одновременно. И чем больше усилий прилагает девушка во время учебы, тем больше риск того, что она не сможет иметь детей. Сейчас такие умозаключения кажутся бредом, однако в XIX веке к профессору прислушалось очень много людей. Книга стала настоящим бестселлером, а у общества появилась еще одна якобы обоснованная причина препятствовать женскому образованию.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В мире долго главенствовала мысль о том, что удел женщины – заниматься домом, рожать детей и заботиться о муже. О большем она не могла даже думать. И даже когда некоторые учебные заведения все-таки разрешили девушкам получать образование, общество относилось к этому настороженно и называло опасным экспериментом.
Более того, в большинстве колледжей к студенткам относились с пренебрежением и постоянно напоминали о том, что у них прав намного меньше, чем у студентов мужского пола. Так, например, в Оберлинском колледже в США девушек освобождали в понедельник от лекций – вместо этого они должны были стирать мужскую одежду.
К счастью, в ХХ веке все изменилось – все больше учебных заведений открывало девушкам свои двери. И пусть круг специальностей для них был ограничен, все равно это стало большим прорывом для женщин в плане образования. Впрочем, знаменитые вузы до последнего не хотели принимать девушек: так, Принстонский университет разрешил это делать лишь в 1969 году, а Колумбийский – в 1983-м.
3. После замужества женщина становилась безработной и лишалась имущества
Картина «Свадьба», художник Эдмунд Блэр Лейтон
Вплоть до середины XIX века брак приносил девушкам больше вреда, чем пользы. Судите сами: как только женщина выходила замуж, она лишалась практически всех прав. Мало того, что без согласия супруга девушка не могла получить образования или устроиться на работу, так еще и не имела права подписывать документы и распоряжаться своей собственностью. Большая цена за брак, не находите?
В некоторых европейских странах до 70-х годов ХХ века даже существовал закон о том, что если женщина выходит замуж, она не может работать. Поэтому как только в ее паспорте появлялся штамп, руководство сразу готовило приказ об увольнении. Считалось, что после заключения брака девушку должен обеспечивать супруг. С одной стороны, посыл неплохой, но с другой – как вы думаете, скольким женщинам мужья давали деньги и разрешали тратить на свои нужды? К тому же девушек лишали возможности строить карьеру и реализовываться в профессиональном плане. Дошло до того, что женщины начали отвоевывать свое право работать через суд.
Суть современного феминизма
Движение феминисток в современном мире. / Фото: nypost.com
Несмотря на то, что женщины в своих правах давно сравнялись с мужчинам, феминистское движение до сих пор существует и активно развивается. Против чего борется современный феминизм?
• Объективизация. Очень долго девушек обезличивали, сводили их личности со своими чувствами, желаниями, потребностями исключительно к красивой картинке. Однако женщина не предмет, который можно купить, использовать, обвинять в том, чего она не делала. Например, если мужчина был груб и позволил себе лишнего, он может сказать девушке, что она сама виновата, потому что слишком вызывающе оделась и накрасилась.
• Разрыв в оплате труда. Согласно данным статистики, женщины получают на 10-30% меньше денег, чем мужчины, исключительно из-за своего пола. Во многих крупных компаниях, когда речь заходит о повышении, предпочтение отдают именно специалистам мужского пола, а вот девушки топчутся на месте, не имея возможности продвинуться по карьерной лестнице.
• Работа во «вторую смену». Кроме основной работы, женщины вынуждены трудиться еще и дома: убирать, стирать, готовить, следить за детьми, заниматься их воспитанием. Это приводит к тому, что у них не остается времени на саморазвитие и построение карьеры – все силы отнимает быт и выполнение задач на основной работе.
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