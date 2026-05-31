5 вариантов приготовления плова, чтобы потекли слюнки

Так как плов популярен во всём мире и имеет множество этнических вариаций, соответственно существует и сотни способов приготовления этого блюда: от классического с бараниной и вегетарианского с овощами до сладкого с орехами и сухофруктами. Выбирайте, какой вам нравится больше, и готовьте с удовольствием.
1. Японский плов
Если вы думаете, что японцы не едят плов, то вы глубоко ошибаетесь. У жителей страны Восходящего солнца есть как минимум десяток рецептов этого блюда. И совсем неважно, диетическое оно или нет, с мясом или же морепродуктами – в любом случае очень вкусно и необычно. Впрочем, рецепт с яйцом и болгарским перцем – отличный тому пример.
Ингредиенты:
• Рис - 1 стакан;
• Яйца - 3 шт;
• Лук репчатый небольшой - 1 шт;
• Морковь небольшая - 1 шт;
• Перец болгарский крупный - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Куркума - 0,5 ч.л;
• Кунжут - 1-1,5 ч.л;
• Масло кунжутное - 1 ст.л;
• Соевый соус - 1,5 ст.л;
• Масло подсолнечное - опционально;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Способ приготовления:
• Рис тщательно промыть под холодной проточной водой (несколько раз);
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Слить воду, откинув на дуршлаг;
• Перец вымыть;
• Просушить и нарезать кубиками или соломкой;
• Лук измельчить;
• Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс;
• Яйца обжарить на подсолнечном масле (примерно 6-7 ст.л) по принципу омлета (Важно! помешивайте их вилкой, разделяя на кусочки);
• Затем добавить лук, чеснок и болгарский перец;
• Готовить примерно 5-6 минут на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорело;
• После добавить рис;
• Сдобрить соевым соусом и кунжутным маслом;
• Приправить куркумой, солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё примерно 3-4 минуты;
• После добавить семена кунжута и подать к столу;
• Перед подачей при желании можно добавить свежую зелень.
2. С сухофруктами и орехами
Плов из сухофруктов с первой же ложки будет оценен по достоинству не только детьми, а мужем, который любит сладкое. К тому же, это блюдо отлично подойдёт для тех, кто занимается спортом или же следит за здоровьем и фигурой. А ещё – это полноценный завтрак, обед, ужин или же перекус в любое удобное время, ведь подавать такой плов можно как горячим, так и холодным, и поверьте, вкус его будет в любом случае потрясающим.
Ингредиенты:
• Рис – 2 чашки;
• Сахар – по вкусу;
• Изюм светлый – 2 ст.л;
• Курага – 6-10 шт;
• Изюм тёмный – 2 ст.л;
• Чернослив – 6-10 шт;
• Орехи кешью – 2 ст.л;
• Орехи лесные – 2 ст.л;
• Клюква вяленая – 2 ст.л;
• Масло сливочное – 1,5 ст.л.
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
• Сухофрукты замочить в тёплой воде;
• Оставить на 10-20 минут;
• После слить воду и промыть пару раз под холодной проточной водой;
• Рис хорошенько выть;
• И отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Орехи (если надо очистить от шелухи) и слегка обжарить на сухой сковороде;
• В казане растопить сахар смешанный со сливочным маслом;
• Затем добавить орехово-фруктовую смесь;
• Готовить на медленном огне не более 3-4 минут;
• Затем слегка подсолить;
• Добавить рис и пару столовых ложек горячей воды;
• Томить плов на среднем огне 15-20 минут;
• После аккуратно перемешать и дать настояться 5-7 минут;
• Подавать к столу.
3. С кальмарами
Пловом с креветками уже никого не удивить, а вот если приготовить плов с кальмарами, то можно сорвать бурные овации со стороны родных и близких, требующих добавки.
Ингредиенты:
• Тушки кальмаров зачищенные - 300-350 г;
• Рис - 1-1,5 чашки;
• Лук репчатый небольшой - 2 шт;
• Морковка небольшая - 1 шт;
• Масло подсолнечное - опционально;
• Паста томатная - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молотый чёрный и красный перец - по вкусу.
Способ приготовления:
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Кальмары разморозить;
• Затем промыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать соломкой;
• Лук и морковку очистить;
• И также нарезать соломкой;
• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;
• Затем добавить овощи;
• Готовить ещё 5-7 минут;
• Посолить, поперчить и добавить томатную пасту;
• Перемешать и всыпать отваренный рис;
• Затем добавить немного кипятка так, чтобы вода покрыла рис на 1-2 см;
• Накрыть крышкой;
• Тушить 30-35 минут на медленном огне (или до тех пор, пока не испарится вся жидкость);
• Выключить и дать постоять плову под крышкой 5-7 минут;
• Подавать к столу, предварительно перемешав.
4. С печенью
Большинство привыкло готовить плов либо с мясом, либо с овощами. Но как оказалось, это блюдо отлично сочетается с печенью.
Ингредиенты:
• Печень куриная - 400-450 г;
• Рис - 1 чашка;
• Лук небольшой - 1 шт;
• Морковка небольшая - 1 шт;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Кинза - 1 маленький пучок;
• Петрушка - 1 маленький пучок;
• Подсолнечное масло - опционально;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Способ приготовления:
• Рис вымыть несколько раз;
• И отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Печень тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Зачистить от плёнок и прожилок;
• Переложить в глубокую сковороду с толстым дном и обжарить на подсолнечном масле;
• Лук и морковку нарезать соломкой и добавить к печёнке;
• Готовить 20-25 минут, периодически помешивая;
• Зелень вымыть;
• Хорошенько просушить;
• С петрушки и кинзы обобрать листочки;
• И нарезать вместе с перьями лука;
• Добавить в сковороду;
• А следом выложить рис;
• Аккуратно перемешать;
• Влить полстакана кипятка;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Готовить до тех пор, пока не испарится жидкость;
• После увеличить огонь и, постоянно помешивая, обжарить ещё 3-4 минуты.
5. Со свеклой и ветчиной
А вот этот рецепт плова одним лишь своим видом способен покорить сердца хозяек. Насыщенный цвет, божественный аромат и потрясающий вкус, сочетающий в себе пряности, сочные кусочки ветчины и слегка обжаренной свеклы.
Ингредиенты:
• Рис - 1,5 стакана;
• Ветчина - 300-350 г;
• Свекла некрупная - 1-2 шт;
• Зелёный лук - 1 пучок;
• Чеснок - 1 маленькая головка;
• Кардамон молотый - на кончике ножа;
• Кориандр молотый - на кончике ножа;
• Зира - 1 ст.л;
• Перчик чили - 2-3 шт;
• Винный уксус (белый) - 1-1,5 ч.л;
• Оливковое масло - опционально;
• Мята свежая - 6-8 листочков;
• Лимон небольшой - 1 шт;
• Зелень свежая микс - 1 пучок среднего размера.
Способ приготовления:
• Рис тщательно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Свеклу вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой или кубиком среднего размера (для более насыщенного цвета плова, свеклу стоит натереть на тёрку);
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Чеснок разобрать на зубки и очистить;
• Свеклу, лук и зубки чеснока обжарить на подсолнечном масле;
• Добавить все специи;
• Сдобрить перцем и солью;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 15-20 минут на среднем огне, давая свекле обжариться со всех сторон;
• Затем добавить мелко нарезанный перчик чили;
• После добавить нарезанную соломкой или кубиком ветчину;
• Уксус смешать с лимонным соком и добавить в сковороду к овощам;
• Протушить 1-2 минуты;
• Выложить рис;
• Перемешать;
• Зелень и мяту вымыть;
• Дать стечь;
• Листочки покрошить и добавить к плову;
• Перемешать;
• Готовить 4-6 минут;
• Выключить конфорку;
• Сковороду накрыть крышкой и дать плову настояться 5-6 минут;
• После можно подавать к столу.
