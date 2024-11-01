«Почему ты меня не предупредил?!»: С чем столкнулась латышка, которая вышла замуж за парня из Уганды

В кино можно найти множество историй о том, как богатый мужчина старается скрыть собственное благосостояние и найти женщину своей мечты, которая полюбила бы его, а не его деньги. Правда, в реальной жизни столкнуться с такой ситуацией почти невозможно, ведь она куда больше похожа на сказку о современной Золушке.
Гражданка мира
Марлена Гайлис с родителями и младшим братом. / Фото: социальные сети
Много лет назад латыш Арвис и американка Кайра встретились и полюбили друг друга, у них родилась дочь Марлена. Она росла с полным осознанием того, что она — дитя мира. Первые 15 лет своей жизни она провела в Риге, где родилась, а потом вместе с родителями уехала в Китай. Там предложили работу её матери, а отец, работавший удалённо, мог трудиться из любой точки мира. Спустя два года они перебрались в Индонезию. А вот для учёбы Марлена выбрала университет в городе Талсе, штат Оклахома, в США, который когда-то окончила и её мама. Она родилась и выросла в Детройте, но решила после замужества жить на родине супруга.
Марлене очень понравился университет, в первую очередь потому, что там учились молодые люди из разных уголков мира. К тому же в Детройте жили родственники Марлены со стороны матери, поэтому она прекрасно себя чувствовала в студенческие годы. Единственное, к чему она так и не привыкла, так это к чрезмерной предсказуемости жизни в США. Ей всё там казалось слишком стабильным и устойчивым, а она гораздо лучше себя чувствовала в ситуациях, когда требовалось преодоление трудностей. Она давно привыкла принимать вызовы судьбы и прилагать массу сил к тому, чтобы обеспечить себя хотя бы минимальным бытовым комфортом. И жизнь на родине матери в этом отношении была слишком скучна и однообразна.
Марлена Гайлис с родителями в день окончания университета. / Фото: социальные сети
После окончания университета она перебралась сначала к родителям в Денвер, но сама себе поставила условие: с ними она будет находиться не больше года, пока получит какой-то опыт и проверит собственные знания. Но спустя год началась пандемия коронавируса, и Марлене пришлось задержаться рядом с мамой и папой. А после она получила приглашение из Южной Кореи стать воспитателем в школе-интернате для девочек на острове Чеджудо. И она согласилась, даже не раздумывая. Своей радостью девушка тут же поделилась с Роберто. Тогда она ещё находилась в полной уверенности: её бывший однокурсник для неё просто друг.
Телефонный роман
Марлена Гайлис и Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети
С Робертом Каянджи они вместе изучали общественные отношения и маркетинг, но на первых трёх курсах почти не замечали друг друга. Общаться они начали лишь после того, как Марлена взяла на себя руководство групповым рекламным проектом от их курса. Общее немного их сблизило, но девушка ничего, кроме дружбы к себе со стороны Роберта, вовсе не чувствовала. Впрочем, сама она к нему относилась как к другу. После получения диплома Марлена уехала к родителям в Денвер, а Роберт на родину в Уганду. О том, что он не представляет себя нигде, кроме родной страны, знали все однокурсники.
Роберт никогда не отличался от своих соучеников, вёл себя довольно скромно, старательно учился, не был замечен ни в каких хулиганствах или разгульном образе жизни. Лишь спустя несколько лет Марлена поняла, с чем это было связано, правда, узнала она всю правду о Роберте далеко не сразу. После переезда в Южную Корею девушка стала всё чаще созваниваться с Робертом. Они привыкли делиться друг с другом планами, обсуждали какие-то вещи, касавшиеся работы. И девушка стала замечать, что она скучает по Роберту, ей иногда не хватает его рядом. Она вовсе не была к этому готова и даже от себя самой старалась скрыть свой далеко не дружеский интерес к бывшему однокурснику.
Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети
Но однажды Роберт вдруг сказал ей о своей симпатии, и Марлена совершенно растерялась. Оказалось, он давно испытывал к ней чувства, но признаться не решался. Но когда почувствовал с её стороны взаимность, решил, что настало время прояснить ситуацию. Они продолжали общение по телефону, обсудили множество важных вопросов, в том числе и тех, которые парни и девушки обычно не обсуждают до брака, считая, что это «само устроится». А потом оказывается, что она мечтает о детях, а он категорически не хочет их иметь. Марлена так не хотела, поэтому они с Робертом говорили обо всём на свете.
Роберт Каянджи с отцом. / Фото: социальные сети
Когда её контракт в Корее подходил к концу, она поняла: ей непременно нужно поехать в Уганду. И тут же рассказала об этом Роберту. Кажется, она никогда ещё не видела его таким счастливым. Он несколько раз переспросил, правда ли она хочет приехать в Африку и попробовать жить здесь? Марлена хотела этого не меньше, чем Роберт. Она была просто уверена: если между ними действительно серьёзные отношения, она должна пожить в тех условиях, где живёт человек, которого она любит. И вскоре она села в самолёт, направлявшийся в далёкую и неизвестную ей Уганду.
Полная неожиданность
Марлена Гайлис и Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети
Едва Марлена сошла по трапу самолёта в аэропорту Энтеббе, как тут же застыла в изумлении. Её встречали четыре машины: одна Роберта, ещё две с охраной и одна полицейская. Она вовсе не была к этому готова и тут же задала Роберту вопрос о том, почему он её не предупредил. Марлена не привыкла к ограничению своей свободы, она всегда делала всё, что хотела, не особенно озадачиваясь вопросами безопасности. Но в Уганде всё было по-другому. Её оберегали, как особу знатных кровей. А Роберт объяснил: он очень переживал из-за этого, но не открыл девушке правду из-за страха, что она откажется приезжать в Уганду.
Марлена Гайлис и Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети
Но только здесь она начала понимать, насколько влиятельная семья у её избранника. Отец Роберта Каянджи – пастор и советник президентов Уганды и Кении по религиозным вопросам. А ещё во владении семьи находится множество предприятий, в том числе кофейные и кондитерские фабрики, сельскохозяйственные фермы и другие. Их семья обеспечивает продовольствием целый регион и ещё помогает нуждающимся в бедных районах.
Первые полгода в Уганде дались Марлене непросто. Она знакомилась с новой культурой и привыкала жить по неизвестным до этого правилам. Это было увлекательно и необычно, но она полюбила и страну, где ей предстояло жить, и её культуру. А главное, она нашла общий язык с людьми. Семья Роберта приняла её прекрасно, будущие родственники не имели ничего против её цвета кожи, им просто хотелось, чтобы Роберт был счастлив, а рядом с этой светловолосой красавицей он просто расцветал.
Настоящее счастье
Марлена Гайлис и Роберт Каянджи в день помолвки. / Фото: социальные сети
Марлена лишь после помолвки узнала о том, что Роберт вместе с отцом незадолго до Рождества в 2022 году позвонили её родителям и попросили руки их дочери. Они заверили, что она будет жить в новой для себя культуре, но они обеспечат её полную безопасность. Наверняка Роберт не забыл добавить фразу о любви к Марлене и их полном взаимопонимании. Родители Марлены, конечно, согласились. А когда она вместе с семьёй Роберта отправилась на отдых в Дубай, она получила предложение руки и сердца.
Роберт устроил всё очень романтично: столик в лучшем ресторане на крыше отеля, где кроме них двоих были почти невидимые официанты. Конечно, она ответила согласием и вскоре стала готовиться к свадьбе. Роберт не раз спрашивал, действительно ли она готова жить в Уганде, принять сердцем её культуру и традиции, полюбить её людей? И на все вопросы Марлена отвечала утвердительно. Свадьба по меркам Уганды была почти скромной, всего на 600 гостей.
Марлена Гайлис и Роберт Каянджи в день свадьбы. / Фото: социальные сети
Если бы их было меньше, в Уганде просто бы не поняли и стали поговаривать о бедности семьи Роберта. На мероприятии присутствовали очень высокие гости, в том числе супруга президента Кении и представитель президента Уганды. Поэтому приходилось соблюдать массу дипломатических протоколов, проявлять максимум уважения. Это было довольно суетливо, но все справились. И Марлене даже не пришло в голову роптать и капризничать из-за того, что она оказалась не самой важной персоной в день бракосочетания. Но невеста к моменту свадьбы успела познакомиться с местными традициями и обычаями, поэтому ко всему относилась с пониманием.
Марлена Гайлис и Роберт Каянджи в день свадьбы. / Фото: социальные сети
К счастью, разделить с ней радость этого прекрасного дня приехали её родители, а ещё друзья из Латвии и других стран, они дарили ей заряд положительных эмоций и согревали своими тёплыми пожеланиями. После окончания празднеств Марлена в течение двух недель отсыпалась и ленилась. А потом с головой погрузилась в работу. Она стала помогать мужу в благотворительных миссиях, вникала в рабочие процессы производственных предприятий, участвовала в организации мероприятий для молодёжи. Марлена не скрывает своего счастья и считает, что вышла замуж за лучшего в мире мужчину. И ей совсем неважно, насколько он богат и влиятелен. Главное, они разделяют ценности друг друга и готовы пройти долгий жизненный путь рука об руку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии