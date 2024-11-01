«Почему ты меня не предупредил?!»: С чем столкнулась латышка, которая вышла замуж за парня из Уганды

Гражданка мира

Марлена Гайлис с родителями и младшим братом. / Фото: социальные сети

Марлена Гайлис с родителями в день окончания университета. / Фото: социальные сети

Телефонный роман

Марлена Гайлис и Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети

Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети

Роберт Каянджи с отцом. / Фото: социальные сети

Полная неожиданность

Марлена Гайлис и Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети

Марлена Гайлис и Роберт Каянджи. / Фото: социальные сети

Настоящее счастье

Марлена Гайлис и Роберт Каянджи в день помолвки. / Фото: социальные сети

Марлена Гайлис и Роберт Каянджи в день свадьбы. / Фото: социальные сети

Марлена Гайлис и Роберт Каянджи в день свадьбы. / Фото: социальные сети