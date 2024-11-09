25 удивительных и малоизвестных фактов о татуировках

Малоизвестные факты о татуировках.

25. Татуировки мумии Эци

Татуировки мумии Эци.

24. Древние инструменты для нанесения тату

Как наносили тату в древности.

23. Просто ТА

ТА - так иголка входит в кожу.

22. Полинезийские татуировки

Полинезийские татуировки.

21. Древние способы удаления тату

Уксус+голубиный кал.

20. Лазер для удаления татуировки

Лазер для удаления татуировки

19. Татуировки у древних греков

Древние греки татуировали рабов и преступников.

18. Калигула - дизайнер по тату

Калигула.

17. Запрет на Татуировки в Европе

Запрет на Татуировки в Европе

16. Татуировка как месть

Татуировка как месть.

15. Женские тату в древнем Египте

Женские тату в древнем Египте

14. Тату в ваздухе

Рок-звезда Томми Ли

13. Одна из самых популярных татуировок

Тату браслет для Памелы

12. Татуировки не для бедных

Татуировки не для бедных.

11. Татуировки якудза

Татуировки якудза.

10. Изобретение татуировочной машины

Сэмюэль O'Рейли

9. Тату и ВИЧ

Тату и ВИЧ

8. Змея - у матери, якорь - у сына

Леди Рэндольф Черчилль

7. Татуировки женские и мужские

Кто больше?

6. Хотя бы одна татушка

А ты уже набил тату?

5. Детские татуировки

Детские татуировки

4. Тату и сексуальная активность

Тату и сексуальная активность.

3. Самый татуированный человек в мире

Самый татуированный человек в мире

2. "Парень с татуировками Диснея"

1. Всего один нюанс

Всего один нюанс...