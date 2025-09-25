Самые пугающие и странные артефакты мира

Археология всегда оставалась одной из самых интересных наук — не в последнюю очередь, благодарность за это следует отнести Индиане Джонсу. Поиски истины порой приводят ученых к таким открытиям, что их в пору закрывать обратно. Над каждой из удивительных, не поддающихся логическому объяснению археологических находок ученые бьются десятилетиями без малейшего успеха.
Вот несколько самых пугающих и странных артефактов, происхождения которых наука объяснить не смогла.
Сферы из Клерксдорпа
Шахтеры находили эти странные предметы на месторождении пирофиллита: обработанные вручную, перфорированные сферы из металла датированы археологами двумя миллиардами лет. Ученые до сих пор отвергают возможность того, что эти сферы — не очередная научная инсинуация, хотя и не могут привести ни одного обоснованного доказательства природного возникновения странных предметов.
Венецианский вампир
Вся Европа боролась с вампирами одобренными сверху методами — кол в грудь, и вся недолга. И только ребята из Венеции проявили чудеса смекалки: они нейтрализовали кровососов, заливая им в челюсти цемент. Шутки шутками, но некоторые из найденных археологами черепов и в самом деле имели неестественно удлиненные зубы, кончиками вросшими в камень.
Люди-ящерицы
5000 лет до нашей эры — вот сколько существуют эти, по-настоящему странные и страшные изображения людей-ящериц. Ученые не нашли никаких доказательств того, что подобные племена и в самом деле существовали на нашей планете — но объяснить чрезмерно детализированные фигурки ящеролюдей они тоже не могут.
Карта Пири-Рейса
Карту датируют началом XIV-го века.густым лесом. Авторство карты приписывают известному путешественнику Пири Рейсу, чья историческая достоверность не поддается сомнению.
Антикитерский механизм
Это механическое устройство было поднято со дна моря. Ученые датировали артефакт сотым годом до нашей эры. Экспериментальным путем выяснено, что при помощи механизма древние эллины умели определять движение всех планет Солнечной Системы, включая те, которые современная наука открыла только в XX веке.
