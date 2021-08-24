Интерьер как с картинки или удобная квартира: придется выбирать

Глянцевые журналы, страницы которых пестрят фотографиями модных красивых интерьеров, рано или поздно попадают в руки каждого человека. И тогда люди начинают восторженно ахать при виде оригинального сочетания цветов, мечтать о белоснежной кухне в скандинавском стиле, продумывать, где разместить открытые полочки.

Однако то, что красиво выглядит в журнале, не всегда можно адаптировать под реальную квартиру. Рассказываем, каких правил следует придерживаться, чтобы квартира не превратилась в модную барахолку.

Правило 1: Знайте меру

Диванных подушек не должно быть слишком много

На картинках часто можно увидеть, как светлые гостиные украшают ярким текстилем, в частности – диванными подушками. Действительно, они становятся красочным акцентом в интерьере и привлекают взгляды гостей, однако на деле могут оказаться абсолютно бесполезным вложением средств. Так произойдет в том случае, если вы купите слишком много подушек, подберете варианты, которые будут непропорциональны размеру мебели и площади комнаты, остановитесь на неудачном цвете. Кстати, о последнем – помните, что в одном помещении не может быть более двух насыщенных оттенков, иначе комната автоматически станет безвкусной.

Правило 2: Избавьтесь от ненужных мелочей

Хранить в комнате следует только нужные предметы

Первое правило гармоничного и уютного интерьера – в нем не должно быть бесполезных вещей.

Каждый предмет, который находится в комнате, должен выполнять какую-то роль: эстетическую либо функциональную. Не превращайте спальню или гостиную в выставочный зал с большим количеством фотографий, сувениров, привезенных из поездок, милых вещих, купленных в супермаркете. Они могут казаться красивыми по отдельности, однако, когда вы соберете их в одной комнате и попробуете разместить на стеллажах, открытых полках, то поймете, что они лишь захламляют пространство. Мы думаем, что вы не хотите каждый день заниматься уборкой и стряхивать пыль с этих «дорогих сердцу» предметов.

Совет: Оставьте в интерьере только те вещи, которые действительно важны для вас. Все остальное соберите в пакет и отправьте в кладовку, а лучше – отнесите на свалку. После такой ревизии вы увидите, сколько места освободилось, и какой светлой, просторной стала комната.

Правило 3: Периодически обновляйте интерьер

Кухню можно изменить, покрасив гарнитур.

Увы, даже самый красивый и стильный интерьер со временем приедается. Делать каждый год ремонт – не вариант: это дорогой процесс, занимающий большое количество времени. А вот встряхнуть квартиру при помощи обычной ревизии, перестановки и покупки нескольких ярких аксессуаров – вполне возможно. Особенно тщательно нужно относиться к первому пункту – своевременное освобождение комнат от ненужных предметов, которыми вы уже не пользуетесь, поможет интерьеру приобрести абсолютно другой вид. Кроме того, согласно фен-шую, такие действия помогают очищать потоки энергии, в результате чего вы чувствуете себя уютно и комфортно в своем доме.

Правило 4: Правильно располагайте навесные полки

Не следует вешать полки для хранения ненужных вещей

В последнее время открытые полки приобретают все большую популярность. Дизайнеры считают, что они не загромождают пространство, но при этом являются не менее функциональными, чем громоздкие шкафчики. Однако с такими предметами интерьера следует быть максимально осторожными. Во-первых, их нужно располагать выше уровня головы, чтобы ненароком не удариться. Во-вторых, они должны висеть лишь в тех местах, где действительно нужны: например, над изголовьем кровати. В-третьих, не стоит вешать полки в качестве декора, чтобы оставлять их пустыми или ставить туда ненужные мелочи – так вы лишь создадите визуальный шум в комнате. Реклама

Правило 5: Используйте книги в интерьере аккуратно

Из книг лучше сделать прикроватный столик, а не огромную кровать

В интерьерах современных кафе часто можно увидеть перегородки, столики или стены, сделанные из книг. Да, смотрится красиво и оригинально, однако долго наслаждаться такой картинкой вы вряд ли сможете. Во-первых, книги постоянно будут разъезжаться в разные стороны и вам придется поправлять их несколько раз в день. Во-вторых, убирать пыль на таких «предметах интерьера» достаточно сложно – вам нужно будет по очереди брать каждое произведение и протирать влажной тряпкой, а затем заново собирать их.

Если у вас много книг, организуйте для их хранения мини-библиотеку в кладовке или под подоконником, купите красивый стеллаж необычной формы. Для стареньких, потрепанных книг можно купить новые яркие обложки, и затем расставить их по цвету. Если же все-таки идея о создании предмета мебели из литературных произведений не покидает вас, смастерить небольшой столик и поставьте его возле кровати. Он не займет много места, станет яркой деталью в интерьере спальни, и будет не сложным в уборке.

Правило 6: Не превращайте квартиру в музей

Вещи, вышитые своими руками, можно использовать для декора в минимальном количестве

Милые вещицы, сделанные своими руками, всегда смотрятся красиво в интерьере. Однако здесь также важно знать меру, чтобы ненароком не превратить квартиру в музей. Располагайте свои произведения искусства таким образом, чтобы они смотрелись органично. Например, украсить интерьер можно при помощи одной-двух картин. Но если ваши полотна будут занимать всю стену гостиной, получится перебор. То же самое касается вышитых изделий – если стиль комнаты допускает присутствие подушек с вышивкой, разместите парочку на диване. Если же комната оформлена, например, в стиле лофт, такой декор будет неуместным.

Правило 7: Заметки нужно располагать в отдельном месте

Используйте для хранения заметок пробковую доску.

Одни люди предпочитают все записывать в блокноте, другие – в телефоне, третьи – на специальных стикерах. И если у первых двух категорий напоминалки находятся в одном месте, то у последней – по всей квартире. Если ваши заметки лежат в ящиках, валяются на столе, висят на холодильнике и вам постоянно приходится их искать, купите специальную доску для компактного размещения стикеров. Например, в спальне над рабочим столом можно повесить небольшую пробковую доску, на которой можно без проблем закрепить заметки при помощи кнопок. Или другой вариант – повесьте на кухне грифельную доску и пишите на ней мелом все, что хотите запомнить. Такая вещь не только будет выполнять возложенные на нее функции, но и станет ярким акцентом в комнате.

Правило 8: Организуйте пространство

Организация хранения в прихожей.

Как часто вы открываете шкаф и наблюдаете за ворохом вываливающихся оттуда вещей? А как долго потом ищите там нужную рубашку или джинсы? То же самое касается хранения в гостиной, ванной или на кухне – если вовремя не разложить предметы по своим местам, то потом придется долго и нудно искать катушку с нитками, солнцезащитные очки или контейнер для еды. В идеале, нужно выделить для каждой категории вещей корзинку, коробку или ящик, и подписать их, чтобы не заглядывать в каждую емкость.

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