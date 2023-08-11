10 самых причудливых диет из арсенала тех, кто следит за фигурой

Самые причудливые диеты.
Диета не может заменить здорового образа жизни и правильного питания, но диеты безумно популярны среди желающих быстро похудеть. Сегодня речь пойдет о некоторых странных, причудливых и откровенно сумасшедших современных диетах.
1. Уринодиета
Уринодиета
Уринодиета заключается в двух основных пунктах – нужно ограничивать свой рацион 500 калориями в день, а также делать инъекции мочи беременных женщин. Диета может якобы помочь сбросить до 0,5 кг в день. Как ни странно, эта чудесная потеря веса объясняется как раз инъекциями мочи, а не ограничением калорий.
В моче есть особый гормон под названием хорионический гонадотропин человека, который создается с помощью плаценты. Если ввести этот гормон в тело небеременного человека, то он может «обмануть мозг» и заставить его подобно беременной женщине гораздо быстрее усваивать пищу. Стоимость подобной уринодиеты составляет от $ 300 до $ 565 за шестинедельный курс.
2. Диета Дюкана
Диета Дюкана.
Эта диета была разработана в 2000 году французским врачом и диетологом Пьером Дюканом. Она основана на предполагаемой диете первобытного человека, который добывал себе еду исключительно охотой и собирательством. Последователям диеты Дюкана разрешается употреблять только 100 определенных продуктов (28 из них – растительного, а 72 – животного происхождения). С
ледуя строгому режиму, якобы можно сбросить до 5 кг в неделю. Также ежедневно нужно пить много воды (минимум 1,5 литра), добавлять в еду овсяные отруби, выполнять утреннюю гимнастику и совершать прогулку на свежем воздухе. Всего диета состоит из 4 этапов: атаки, чередования, закрепления, стабилизации.
3. Молитвенная диета
Молитвенная диета.
Диета-молитва должна помочь человеку потерять вес с помощью молитвы и постоянной связи с Богом. Как и во всех диетах, необходимо придерживаться определенной строгой очередности действий. Лучшие результаты якобы достигаются путем ежедневных сеансов молитвы (желательно утром), которые помогают человеку сфокусироваться и сделать необходимые ежедневные изменения в рационе и режиме физических упражнений.
4. Диета из ватных тампонов
Диета из ватных тампонов.
Следующая причудливая диета предполагает погружение ватных тампонов в фруктовый сок, коктейль или лимонад, а затем… глотание их. Поедание шариков из ваты, по-видимому, заставляет человека себя сытым и менее склонным переедать. Этой диетой в основном пользуются молодые подростки. На самом деле с диетой связано множество опасностей, такие как недоедание и возможное удушье, а также создание «безоаровых масс» в кишечнике. Кроме того, большинство тампонов делают не из чистого хлопка, а добавляют различные химические вещества.
5. Диета «языковой пластырь»
Диета «языковой пластырь».
Пластырь на язык – новомодная диета, созданная пластическим хирургом из Беверли-Хиллз д-ром Чугай, которая якобы помогает людям сбросить до 15 килограммов в месяц. Клиенты подвергаются косметической операции, в ходе которой им на язык нашивается специальный ограничительный пластырь, после чего им становится больно есть твердую пищу. В итоге пациенты начинают питаться только жидкой пищей.
Стоит пластырь «всего» $ 2 000. Побочные эффекты этой смешной диеты - трудности речи из-за отека языка, слюноотделение, постоянная боль и возможность появления язв или инфекций. Также это может привести к обструкции дыхательных путей.
6. Степлер для уха
Степлер для уха.
Практика, пришедшая из китайской акупунктуры, включает в себя крепление хирургических скобок на внутренний хрящ каждого уха, что якобы стимулирует определенную точку, которая уменьшает аппетит. Скобки ставятся на два-три месяца для достижения наилучших результатов. Эта странная «диета» стала популярной в 2000-х годах, но появилась она еще в 1970-е годы, когда она называлась «скобопунктура». Помимо установки скобок также необходимо здоровое питание и физические упражнения.
7. Кенгуру-диета
Кенгуру-диета
Подобная диета подразумевает питание только овощами и мясом кенгуру. Люди, которые прибегают к помощи подобной диеты, известны как «кенгатариане» или «квази-вегетарианцы». Кенгатариане утверждают, что мясо кенгуру является лучшим выбором для тех, кто хочет питаться здоровой, экологически чистой пищей.
8. Диета на печенье
Диета на печенье
Диета на печенье была создана доктором Сэнфорд Сигал и якобы помогла тысячам людей сбрасывать в среднем 7 кг в месяц. По словам доктора Сигал, успешной диете чаще всего препятствует голод, поэтому лучше иметь под рукой легкий перекус, который будет убивать чувство голода. Тем не менее, нельзя перекусывать чем попало, для этого используется специально разработанное печенье, которое содержит всего 60 калорий. Печенье, которое стоит $ 50- $ 60 за коробку, изготавливается в собственной пекарне доктора Сигал и предлагается только для пациентов его клиники.
9. Детское диетическое питание
Детское диетическое питание
«Детская» диета была создана фитнес-гуру Трейси Андерсон и заключается в замене завтрака и обеда 14 баночками детского питания. Ужин же состоит из большого количества овощей. Также в диете практически отсутствует жирное мясо. Поскольку детское питание в основном состоит из фруктов и овощей, это способствует более быстрому сжиганию жира. Также детское питание продается небольшими порциями, поэтому легче контролировать количество съеденного.
10. Глиняная диета
Бентонитовая глина.
Глиняная диета подразумевает употребление в пищу большого бентонитовой глины – разновидности вулканического пепла, который якобы очищает организм, поглощая и выводя токсины. Бентонитовая глина содержит много минералов, таких как кальций и магний, поэтому ее окрестили «целебной». Когда глина попадает в желудок и разбухает в нем при смешивании с водой, это вызывает чувство ложной сытости.
Не рекомендуется принимать более одной чайной ложки бентонитовой глины в день, при этом нужно пить много воды. Пока не было найдено никакого реального научного доказательства, что бентонитовая глина на самом деле помогает сбросить вес. Риски же более, чем очевидны - запор, непроходимость кишечника, обезвоживание, снижение кровяного давления и дефицит питательных веществ. Таким образом, риски этой диеты перевешивают достоинства.
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