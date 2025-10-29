Почему банкиры с Уолл-стрит сбегают из Нью-Йорка, или 7 фактов о городе мечты, который многим не по

В мегаполисе проживает более сотни миллиардеров, но порой даже для них город кажется дорогим .

1. Лучше потратить миллионы на подвал, чем жить в небольшой квартире

Риелторы стараются задействовать каждый свободный сантиметр и выгодно его продать / Фото: picsy.ru

2. Город - рекордсмен по количеству миллиардеров

По статистике, более 105 человек с миллиардными достатками живут в Нью-Йорке / Фото: tinvest.org

3. Арендовать жилье в Нью-Йорке в разы дороже, чем в других штатах

Дороже всего апартаменты стоят в Бэттери-Парк-сити, районе Манхэттена, - около 5 530 долларов / Фото: media.architecturaldigest.com

4. Парковка отнимает больше денег, чем съем квартиры в городах поменьше

Вертикальная парковка возле офиса в Нью-Йорке / Фото: rock-cafe.net

5. Для комфортной жизни нужно зарабатывать около 100 тысяч в год

Один ньюйоркец ежегодно тратит около 50 тысяч долларов год на оплату жилья, коммунальные услуги, транспорт, медицину, питание, налоги / Фото: gavailer.ru

6. Школы и детсады стоят дороже, чем университеты Лиги плюща

B частной подготовительной школе с детским садом Хораса Манна обучение стоит 50 тысяч долларов / Фото: businessinsider.in

7. Финансисты с Уолл-стрит ищут недвижимость в городах подешевле

Даже обеспеченные ньюйоркцы не хотят тратить лишние деньги на аренду квартиры в мегаполисе / Фото: nypost.com