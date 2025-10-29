Почему банкиры с Уолл-стрит сбегают из Нью-Йорка, или 7 фактов о городе мечты, который многим не по

В мегаполисе проживает более сотни миллиардеров, но порой даже для них город кажется дорогим.
Нью-Йорк занимает 4 место в рейтинге самых дорогих городов мира после Гонконга, Сингапура и Осаки. В мегаполисе проживает более сотни миллиардеров, но порой даже для них город кажется дорогим. При этом ежедневно на улицах Нью-Йорка ночуют 60 тысяч бездомных.
1. Лучше потратить миллионы на подвал, чем жить в небольшой квартире
Риелторы стараются задействовать каждый свободный сантиметр и выгодно его продать / Фото: picsy.ru
Нью-Йорк развивается стремительно, поэтому и цены на жилье здесь растут в геометрической прогрессии. С каждым годом стоимость недвижимости бьет новые рекорды притом, что более полутора миллионов человек (население Нью-Йорка - 8 млн.) живут в нищете. Риелторы стараются задействовать каждый свободный сантиметр и выгодно его продать. Например, одна жительница Нью-Йорка приобрела дуплекс возле Центрального парка в подвале площадью 195 кв.м. с двумя спальнями за 2,3 миллиона долларов. Однако недвижимость этажом выше, но меньшей квадратуры обошлась бы на миллион дороже. Кстати, дома на Манхэттене стоят около 1,5 миллионов долларов - в пять раз дороже, чем средняя стоимость в регионах (примерно 289 тысяч долларов, согласно компании недвижимости Zillow).
2. Город - рекордсмен по количеству миллиардеров
По статистике, более 105 человек с миллиардными достатками живут в Нью-Йорке / Фото: tinvest.org
В 2019 году организация Wealth-X провела перепись миллиардеров. По статистике, более 105 человек с миллиардными достатками выбрали именно Нью-Йорк самым комфортным для жизни. Получается, что в одном мегаполисе проживает больше богачей, чем практически во все странах мира. Исключения составляют только Штаты, Германия и Китай.
3. Арендовать жилье в Нью-Йорке в разы дороже, чем в других штатах
Дороже всего апартаменты стоят в Бэттери-Парк-сити, районе Манхэттена, - около 5 530 долларов / Фото: media.architecturaldigest.com
Американцы предпочитают жить в двухкомнатных квартирах. В мегаполисе за такое удовольствие придется заплатить около 3500 долларов. Зато в других городах Соединенных Штатов двухкомнатную квартиру такого же размера можно арендовать в 2,5 раза дешевле - примерно за 1480 долларов. Дороже всего апартаменты стоят в Бэттери-Парк-сити, районе Манхэттена, - около 5 530 долларов. По информации портала Markets Insider, съем квартиры в Нью-Йорке равняется 82% среднего дохода в стране. Кстати, пентхаусы в мегаполисе стоят таких космических денег, что их не всегда удается продать. Риэлторы специально разделяют недвижимость на меньшие площади, чтобы сделать цену более доступной. Также в Нью-Йорке располагается самый дорогой пентхаус в Штатах. Инвестор-миллиардер Кеннет Гриффин купил его за рекордные для страны 238 миллионов долларов.
4. Парковка отнимает больше денег, чем съем квартиры в городах поменьше
Вертикальная парковка возле офиса в Нью-Йорке / Фото: rock-cafe.net
Вождение автомобиля и парковка в миллионнике тоже стоят недешево. Например, по данным сервиса Parkopedia, в месяц ньюйоркцы тратят более 600 долларов на долгосрочную парковку. При этом столько же стоит аренда недвижимости в городах вроде калифорнийского Сан-Хоакина с населением 700 тысяч или колорадского Монте-Виста, где живет 4500 человек.
5. Для комфортной жизни нужно зарабатывать около 100 тысяч в год
Один ньюйоркец ежегодно тратит около 50 тысяч долларов год на оплату жилья, коммунальные услуги, транспорт, медицину, питание, налоги / Фото: gavailer.ru
Финансовый ресурс GOBankingRates провел исследование для определения, каким должен быть доход в Нью-Йорке для комфортной жизни. Оказалось, что обычному работнику с окладом 21,63 доллара в час нужно работать около 76 часов в неделю. Компания учитывала средний доход нью-йоркских домохозяйств, почасовую оплату труда и примерные годовые расходы на жизнь. В результате вышло, что для комфортного проживания городе понадобится как минимум 85 тысяч долларов год. 50% отводятся на аренду квартиры и другие необходимые расходы, 30% - менее важные траты, 20% - сбережения.
Институт мировой экономики Петерсона рассчитал, что один ньюйоркец ежегодно тратит около 50 тысяч долларов год на оплату жилья, коммунальные услуги, транспорт, медицину, питание, налоги. При этом в других штатах люди могут только мечтать зарабатывать столько за 12 месяцев. А на семью из четырех человек сумма годовых расходов переваливает за 120 тысяч. Домовладельцам в мегаполисе нужно зарабатывать еще больше - около 150 тысяч в год. Чтобы получить такой доход, среднестатистическому американцу потребуется примерно 3 года.
6. Школы и детсады стоят дороже, чем университеты Лиги плюща
B частной подготовительной школе с детским садом Хораса Манна обучение стоит 50 тысяч долларов / Фото: businessinsider.in
Стоимость образования на Манхэттене - еще одно «больное место». Например, в частной подготовительной школе с детским садом Хораса Манна обучение стоит 50 тысяч долларов. Для сравнения: в ведущих вузах страны Корнеллском, Гарвардском и Принстонском университетах ежегодный сбор стоит меньше. Селебрити, предприниматели и инвестиционные банкиры предпочитают частную школу Avenues: The World School (от детского сада до 12 класса). Учреждение обходится в 54 тысячи долларов в год.
7. Финансисты с Уолл-стрит ищут недвижимость в городах подешевле
Даже обеспеченные ньюйоркцы не хотят тратить лишние деньги на аренду квартиры в мегаполисе / Фото: nypost.com
Даже обеспеченные ньюйоркцы не хотят тратить лишние деньги на аренду квартиры в мегаполисе. «Волки» с Уолл-стрит переезжают в соседние штаты, как сообщает New York Post. Также в мегаполисе не стремится оставаться и богатая молодежь. По данным исследования SmartAsset, Нью-Йорк - город номер один, который обеспеченные миллениалы желают покинуть как можно быстрее. Главная причина - неоправданная дороговизна недвижимости.
