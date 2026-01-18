С нами не соску...
Части тела, которые нам совершенно не нужны

Сложная эволюционная система не всегда успевает уладить все мелкие изменения, которые происходят с человеческим организмом на протяжении веков. Наши первобытные предки вели совершенно другой образ жизни — их тела были приспособлены для определенных условий, которые просто не сохранились сейчас. Тем не менее, человеческий организм до сих пор содержит массу совершенно бесполезных частей тела, которые могут нам даже навредить.

Перед вами — 10 самых ненужных деталей нашего организма, которые не нравятся даже врачам.

Аппендикс


Во времена, когда первобытные люди были, преимущественно, вегетарианцами, этот орган помогал переваривать пищу. Расположенный между большим и тонким кишечником, аппендикс отлично справлялся с большими объемами клетчатки. Совершенно бесполезный сейчас, он может вызвать множество неприятностей: воспаление аппендикса — штука максимально неприятная.

Копчик


Еще один подарок от наших доисторических предков, которым хвост был просто необходим для поддержания баланса. После того, как человек стал прямоходящим, хвост отпал, оставив после себя только копчик. Удалить его невозможно, поскольку он опутан множеством связок, мышц и сухожилий.

Носовые пазухи


Пространства вокруг нашей носовой полости заполнены воздухом. Для чего они вообще нужны современному человеку врачи не могут определить уже несколько веков. Ранее носовые пазухи, возможно, отвечали за чуткость обоняния, но этим навыком мы не пользуемся уже более тысячи лет.

Миндалины


Кроме тех, что расположены у нас в горле, есть и другие миндалины: лимфоидная, две небные, две язычные и две трубные. Миндалины помогают защитить дыхательные пути от внешних патогенов — но, на самом деле, скорее опасны для нас.
Дело в том, что эти небольшие частицы очень склонны к инфекциям, которые могут привести к целому ряду проблем.

Arrector Pili


Всем нам знакомо ощущение мурашек — а вызывают его как раз эти мышцы. Они прикреплены к нашим волосяным фолликулам. Для большинства животных это своеобразный защитный механизм, поднимающий волосы дыбом, чтобы казаться больше. Для современного же человека, чье тело почти всегда скрыто под одеждой, эти мышцы совершенно бесполезны.

Зубы мудрости


Они появляются у каждого человека в возрасте от 17 до 25 лет. По мнению исследователей, зубы мудрости помогали нашим травоядным предкам измельчать растительные ткани. Но сегодня наши черепа стали меньше, а вот количество зубов не сократилось.

Длинная ладонная мышца


Совершенно бесполезная мышца, от которой уже успели избавиться целых 14% населения земного шара. Она помогала нашим предкам цепко хвататься за ветки деревьев: с тех пор, как мы оттуда слезли, эволюция о мышце не вспоминала.

Третье веко


Собственно, третье веко нельзя назвать абсолютно бесполезным органом. Благодаря ему, наши глаза могут вращаться в орбитах мягко и плавно. Кроме того, оно обеспечивает необходимый для слезных протоков дренаж. Впрочем, человек мог бы вполне обойтись и без этого тюнинга.

Подключичная мышца


Маленькое, треугольное сухожилие, которое находится между ребром и ключицей. Подключичная мышца просто необходима тем, кто все еще продолжает ходить на всех четырех конечностях одновременно. Все прочее человечество от нее постепенно избавляется.

Мужские соски


Соски развиваются у плода еще до того, как определяется его пол. Только на 6-ой неделе мужские гормоны решают судьбу ребенка, а грудь прекращает свое развитие. Тем не менее, соски остаются с нами навсегда.

