Вещи в доме, которые нужно выбросить, чтобы стало больше воздуха

Наверное, серьезным упущением является тот факт, что в Международной Классификации Болезней по-прежнему нет такого синдрома, как синдром Плюшкина (Мюнхгаузену в этом плане повезло куда больше!). Склонность хранить всё подряд - бич не только поколения Гоголя, но и поколения 21 века. Давайте же скажем решительное «нет» тем вещам, которые нам на 101 процент не нужны.
1. Одежда, которая стала мала/велика
Надену через год точно!!! / Фото: zen.yandex.ru
Ой, вы правда думаете, что, когда «вернётесь в тот вес», станете носить давным-давно немодное? Особенно это касается вещей, оставленных «на вырост»: если вы наберёте вес, вряд ли захотите усугублять недовольство временной полнотой ещё и старой одеждой.
2. Неактуальный спортивный инвентарь
Сыграем? / Фото: pxhere.com
Да-да, это именно о них: лыжных палках, парочке «Телеханов» (одна с трещиной, разумеется), замусоленных воланчиках, ракетках с порванной леской, сдутом мяче, гимнастических кольцах, детских качельках (потому что «очень хорошие, только сидушку поменять и крепления»), советских резиновых шапочках для бассейна (способны сжать черепную коробку до наступления инсульта), ржавых гантелях, пачкающих руки... Список легко продолжить - достаточно заглянуть на балкон, в кладовку, в антресоли... Вы действительно планируете надеть шапочку для бассейна и съехать с горы на сломанных лыжах, держа под мышкой сдутый мяч? Тогда пропустите данный пункт. Он для вас неактуален. Всем же остальным - в добрый путь на помойку.
3. Неисправная бытовая техника
Ух ты ж, какая ценная вещь!!! / Фото: pikabu.ru
Сломанный миксер или кухонный комбайн, пылесос, который практически «не тянет», а при включении через три минуты издаёт тонкий аромат «подпаленной» обмотки, включающийся через раз и тоже ароматизирующий помещение флёром сожжённых волос. Если до конца июня не запланирован визит к мастеру, запланируйте визит к мусорному контейнеру.
СПРАВКА ДЛЯ УПРЯМЫХ! На даче или в гараже неисправный миксер тоже не заработает.
4. Миллион баночек-шкляночек
О боги!
Ох уж эта привычка мыть и хранить ведерки, баночки и контейнеры от разных продуктов. Мол, они обязательно пригодятся для транспортировки новых продуктов. Окей, парочка обязательно пригодится. Но не 30 же штук! Отправляйте на мусорку ваш боевой склад из миллионов баночек смело!
5. Несчастливые вещи
В этих штанах с растянутыми коленками я чувствовала себя немодной целый сезон! Долой их!!!
Мари Кондо - автор бестселлера «Магическая уборка». Голубая книга завоевала расположение читателей по всему миру: люди бросились разбирать хлам, который хранился дома годами, и избавляться от ненужных вещей. Согласно Кондо, нужно выбрасывать так называемые НЕСЧАСТЛИВЫЕ вещи. Как их определить? Вот что советует Мари: «Если не знаете, нужна ли вам вещь, возьмите ее в руки и спросите себя, делает ли она вас счастливым. Не стоит держаться за старые воспоминания - освободите место для новых».
