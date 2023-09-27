12 тюрем, которые смело можно сравнить с трехзвездочными отелями

Когда вы слышите слово “тюрьма”, наверняка первое, что вам приходит в голову – образ душных, маленьких камер с кучей злобных осужденных. По крайней мере именно так обычно изображают тюрьмы в многочисленных фильмах, но на самом деле, как оказалось, некоторые тюрьмы являются вполне даже приятным местом, которому позавидуют и обычные люди, не совершившие преступлений.











Уормвуд-Скрабс

Тюрьма округа Орандж в Санта-Ане

Федеральная тюрьма в Янктоне

Федеральная тюрьма в Пенсаколе

Федеральная тюрьма в Монтгомери

Федеральная тюрьма в Альдерсоне

Федеральное исправительное учреждение Тафт

Федеральное исправительное учреждение Шеридан

Федеральное исправительно учреждение Сэндстоун

Федеральная тюрьма в Дублине

Федеральное исправительное учреждение и тюрьма Отисвилл

Восточная государственная тюрьма