12 тюрем, которые смело можно сравнить с трехзвездочными отелями

Когда вы слышите слово “тюрьма”, наверняка первое, что вам приходит в голову – образ душных, маленьких камер с кучей злобных осужденных. По крайней мере именно так обычно изображают тюрьмы в многочисленных фильмах, но на самом деле, как оказалось, некоторые тюрьмы являются вполне даже приятным местом, которому позавидуют и обычные люди, не совершившие преступлений.
Уормвуд-Скрабс
Мужская тюрьма Её величества Уормвуд-Скрабс была построена самими заключенными в 1891 году в Лондоне. Некоторые камеры действительно напоминают квартиры. В камеры ведут парадные двери, стены сделаны из кирпича, в некоторых есть мебель. Да и на архитектуру здания эпохи королевы Виктории приятно посмотреть. В тюрьме есть несколько зон отдыха, в которых осужденные могут восстановиться физически и психологически перед освобождением, медицинский центр и здание для интенсивной программы лечения от наркозависимости. За стенами Уормвуд-Скрабс – природный заповедник.
Тюрьма округа Орандж в Санта-Ане
Женская тюрьма в Калифорнии может быть в наши дни уже и не столь приятное место для долгого времяпрепровождения, однако раньше попадавшие туда нарушительницы закона не очень расстраивались. Звезда немого кино Бебе Дэниэлс была осуждена за превышение скорости в 1920 году и ей пришлось провести в этой тюрьме 9 дней. Поклонники и сочувствующие присылали ей цветы, мебель, чтобы скрасить тюремные дни. Актриса наслаждалась деликатесами, а также серенадами под своими окнами, исполняемые оркестром.
Федеральная тюрьма в Янктоне
В 2009 году журнал Forbes назвал эту тюрьму “самой уютной тюрьмой в Америке”. Тюрьма располагается в здании бывшего Колледжа Янктона, охраны малочисленна и хорошо относится к заключенным. Сами же заключенные, в основном мошенники, посещают курсы бухгалтерии, менеджмента и делового управления. В свободные часы занимаются спортом, учатся играть на музыкальных инструментах или читают в библиотеке.
Федеральная тюрьма в Пенсаколе
Тюрьма находится на территории военной базы, а заключенные могут работать вне стен тюрьмы, на свежем воздухе, заниматься спортом, по вечерам смотреть кино.
Федеральная тюрьма в Монтгомери
Тюрьма находится на территории ВВС США. Заключенные могут ухаживать за садом, к примеру, или получить образование (причем в Америке образование платное) в сфере иностранных языков, искусства, музыки, психологии.
Федеральная тюрьма в Альдерсоне
Женская тюрьма нестрого режима в Западной Виргинии, где заключенные могут плавать в бассейне, играть в баскетбол или кататься на роликах, устраивать шоу талантов, а территория тюрьмы больше похожа на загородный клуб. Кстати, в этой тюрьме отбывала срок за биржевые махинации Марта Стюарт.
Федеральное исправительное учреждение Тафт
Тюрьма нестрогого режима считается лучшей для несовершеннолетних преступников. Согласно сайту TalkLeft тюрьма Тафт содержится в примерной чистоте (что довольно редкое явление для таких заведений). Всего в камерах умещаются 1700 осужденных, а сотрудники настолько уверены в отличных условиях заведения, что побуждают всех делится своим мнением и писать рецензии.
Федеральное исправительное учреждение Шеридан
Тюрьма находится в Орегоне и тоже считается одной из лучших. Заключенные могут играть в американский футбол, соккер и волейбол. Комнаты для посещений очень удобные и уютные. Также в тюрьме можно получить образование в сфере ландшафтного дизайна и строительства.
Федеральное исправительно учреждение Сэндстоун
Тюрьма в Миннесоте славится широким разнообразием занятий для заключенных. В мастерской осужденные могут научиться изготавливать изделия из кожи, писать картины или создавать витражи, а также сыграть партию в пул. К религиозным предпочтениям тоже относятся с уважением – в тюрьме проходят службы для мусульман, евреев, католиков и коренных американцев.
В этой тюрьме сидел актер Тим Аллен в 1980-ых и нельзя сказать, чтобы он негативно отзывался о времени, проведенном там.
Федеральная тюрьма в Дублине
Калифорнийская тюрьма стала женской лишь в 2012 году. Вошла в список Forbes самых “уютных” женских тюрем. Близость к пляжной зоне гарантирует прекрасную погоду, а посетители добираются сюда без проблем. В этой тюрьме можно пройти курсы по выполнению родительских обязанностей, а также сдать экзамен на получение сертификата образования.
Федеральное исправительное учреждение и тюрьма Отисвилл
Идеально подходит в особенности для евреев, так как там дают кошерную пищу и есть раввин. Американское интернет-издание The Huffington Post даже как-то указало, что тюрьму можно перепутать с каким-нибудь колледжем, настолько уважительно относятся к заключенным и их обучению.
Восточная государственная тюрьма
Тюрьма известна благодаря тому, что там отбывал срок сам Аль Капоне. В его камере было радио, персидские ковры и мебель, а в тюремной больнице ему удалили миндалины.
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