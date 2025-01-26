Из чего сделать навес на даче, чтобы он прослужил подольше

Дача — это место для творчества и отдыха. Когда хочется создать что-то уютное на участке, где можно будет проводить летние вечера или встречаться с друзьями — идеальнее всего подойдёт навес. Он не только защитит от солнца и дождя, но также создаст уют, дополнит собой ландшафтный дизайн, завершив всю композицию, соединив её воедино.

1. Навес сделанный из плотной ткани

2. Пергола как навес

3. Навес из дерева

4. Навес из полкарбоната

5. Навес из металла с профнастилом

Навес можно сделать и своими руками, существует несколько его разновидностей, которые соорудить проще всего.Тканевый навес смотрится отличноСамый простой вариант в реализации — это навес, выполненный из плотной ткани. Он также является очень эстетичным решением, на ветру будет создавать красивые волны, играть со светом и тенью, а также будет выглядеть очень мягким и воздушным. Для того чтобы его построить, будет нужен лишь каркас из дерева или металла и сама ткань. Сегодня на рынке существуют множество тканей, которые способны очень долго удерживать воду. Это может быть и брезент, а также специальная текстильная ткань для сада или сделать тент. Также потребуются канаты, с ними будет смотреться красивее, которые присоединят ткань к каркасу и инструменты.Самое важное — это определить место, где будет находиться навес. Оно не обязательно должно быть рядом с домом, но когда одна или две стены защищены от ветра, теплее. Затем нужно приступить к сборке каркаса и хорошо вкопать в землю прочные опоры. Лучше всего их забетонировать. Ткань стоит вырезать уже по размерам готового и поставленного каркаса, чтобы она не оказалась меньше. Однако и провисания допускать не стоит, её нужно будет хорошо натянуть.Он может крепится и к домуКрепления должны быть прочными, чтобы ткань не сорвало от сильного ветра, а вырезанные под канаты дырки, на которых он и крепиться, лучше обрамить железными кольцами для долгой эксплуатации. Лучше закрепить ткань под углом, чтобы в ней не скапливалась дождевая вода. Также можно добавить легкие тканевые тюли для создания большего уюта и приватности. Такой навес можно легко снять и постирать или убрать на зимний период при необходимости.Тканевый навес может быть и вполне мобильным решением, опоры не нужно вкапывать глубоко в землю. И подойдёт для пикников, вечеринок и просто отдыха в той части участка, где захочется. Можно установить его над зоной барбекю, детской песочницей или даже над автомобилем. Затраты на его строительство низкие, ставить его достаточно быстро, а конструкция не будет тяжелой, это основные его плюсы.Наленький навесПергола, несмотря на то, что не полностью закрывает от солнечного света из-за особенностей конструкции тоже может стать отличным навесом. Поверх неё можно пустить дикий виноград, клематисы, лозу, розы или плющ, который со временем превратит перголу в настоящую беседку, создав ей живую крышу. Это добавит тени и прохлады. Для того чтобы соорудить перголу самому, потребуется древесина, обычно такая конструкция выполняется из неё. Подойдут дуб, лиственница или сосна, это могут быть планки или тонкие доски. А также хороший брус для основного каркаса. И много украшений в виде гирлянд и фонариков. Под ней получится организовать потрясающую зону отдыха, установить садовую мебель из ротанга или деревянные лавочки и скамейки.С тюлями тоже смотрится красивоСамое главное — это определиться с размерами будущей перголы, а также её высотой. Её опоры не должны быть мобильными и потому их прочность и надёжность крайне важна. Балки между собой стоит скрепить саморезами, чтобы они плотно держались сами и могли выдерживать вес будущего растения. Промежуток между ними должен составлять не более пятнадцати сантиметров, так конструкция будет выглядеть лёгкой и ажурной. Из плюсов можно выделить очень привлекательный внешний вид, а также возможность создать лёгкую тень от живых растений, озеленить участок.Это уже более прочная конструкцияПростой деревянный навес тоже имеет место быть. И смотреться будет ничуть не хуже из-за своего натурального материала. Это классический и практичный вариант, особенно если дерево подобрано хорошее, просушенное и обработанное специальными современными средствами. Такой тип навеса впишется в любой ландшафт и стиль. Это может быть как место отдыха, так и небольшая летняя кухня, а также пространство для хранения садового инвентаря, который не хочется постоянно убирать в сарай летом. Это также отличное место для встреч с друзьями и обедов с семьёй. А для его создания даже не нужен большой опыт в строительстве.Поскольку конструкция будет весьма масштабной, для неё нужно выбрать место. Тут также нужны хорошие опорные столбы, которые лучше всего забетонировать, один метр будет оптимально. В ином случае в сезонные перемены климата конструкция может накрениться. Уже затем создаётся каркас, крепятся балки и стелется крыша. Она может быть цельной, из пластов дерева или в виде отдельных досок скреплённых межу собой, а может и вовсе быть и фанера. Поверх неё лучше уложить рубероид, поликарбонат или ондулин. Именно дерево предаёт пространству тепло и уют даже осенью. Для того, чтобы обувь всегда оставалась в чистоте, можно сделать пол, уложив садовую плитку под навесом. Конструкцию можно покрасить, а можно оставить в натуральном цвете.Очень доступный вариантПожалуй, самым простым и доступным материалом для создания постоянного навеса является поликарбонат. Материал универсальный, очень лёгкий и доступный по цене. Из него делают разные конструкции на участке, и для создания навеса он тоже отлично подходит — теплицы, крыша для бассейнов или автомобиля. Он хорошо пропускает свет, но при этом под ним не жарко, небольшая полутень, при этом защищая от ультрафиолетового излучения.Как правило, для навеса из поликарбоната делают деревянный ими металлический каркас, материал совсем не тяжелый. Дерево должно быть хорошо обработано, а металл изначально быть без ржавчины. Крышу навеса тоже можно сделать на своё усмотрение — двускатную или односкатную, но обязательно под углом, чтобы там не скапливалась влага. Лучше всего крепить поликарбонат к каркасу при помощи специальных крепежей — термошайб, чтобы он не потрескался. А между листами должны остаться зазоры для термического расширения.Декор может быть любойТакой навес подойдёт не только для зоны отдыха, но и как навес для автомобиля, отличная альтернатива гаражу. Установка такого навеса проста, а под ним будет создан рассеянный свет. К тому же поликарбонат бывает разных цветов. Он отлично будет смотреться как около дома, так и как отдельно стоящая конструкция. И важно не забыть про декор.Профнастил самый надёжныйМеталл — тоже хороший вариант для создания навеса. К тому же именно он будет самым долговечным. Это очень эффективное решение, поскольку профнастил имеет высокую прочность, потому такие конструкции крайне популярны. Фундамент для настила из железа должен быть более мощный. Ямы для опор должны быть не менее пятидесяти сантиметров. К тому же саму крышу тоже нужно крепить надёжнее, чтобы её не сорвало ветром. Стальной профнастил — самый популярный для таких целей, он устойчив к коррозии. Лучше всего крепить его к каркасу саморезами или просто приварить. Для большей надёжности можно дополнительно покрасить каркас антикоррозийной краской. Хранить инвентарь под ним тоже очень удобно. Он защитит от снега и дождя, потому даже осенью под металлическим навесом будет комфортно находиться. Среди основных преимуществ можно выделить максимальную долговечность, прочность и стойкость к погодным условиям.