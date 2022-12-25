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Рейтинг самых странных морских существ

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В глубинах мирового океана обитают более 30 тысяч видов рыб, а также несчетное количество видов моллюсков и ракообразных. Ученые до сих пор продолжают открывать и изучать новых представителей подводного мира. И все это биоразнообразие не может не удивлять. Морские существа отличаются друг от друга размерами, формами, окраской; каждый уникален и прекрасен по-своему, есть такие, которые благодаря своему совершенно странному облику даже сравниваются с инопланетными формами жизни…

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1. Средиземноморский долгопёр. (Beckmannjan)

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2. Риномурена. (Carmel Vernia)

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3. Морской конек-тряпичник. (Nathan Rupert)

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4. Морской конек-тряпичник. (Nathan Rupert)

Ambystoma mexicanum

5. Аксолотль. (Brian Gratwicke)

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6. (widdowquinn)

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7. Североамериканский звездочет. (Canvasman21)

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8. Обыкновенный рогатый кузовок. (Mike S. Torres)

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9. Обыкновенный рогатый кузовок. (Russ)

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10. Морской ангел. (2il org)

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11. Актиния венерина мухоловка. (NOAA Photo Library)

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12. Актиния венерина мухоловка. (NOAA Photo Library)

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13. Гримпотевтис. (NOAA Ocean Explorer)

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14. Phyllopteryx taeniolatus. (Chris Smith)

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15. Икра в выводковой камере у самца Phyllopteryx taeniolatus. (Chris Smith)

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16. Нетопырь Дарвина. (National Undersea Research Program)

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17. Медуза Olindias formosa. (Vadim Kurland)

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18. Волосатая рыба-клоун. (Steve Childs)

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19. Рыба-капля

funtelegra

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Рейтинг самых странных морских существ

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