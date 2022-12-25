Рейтинг самых странных морских существ
В глубинах мирового океана обитают более 30 тысяч видов рыб, а также несчетное количество видов моллюсков и ракообразных. Ученые до сих пор продолжают открывать и изучать новых представителей подводного мира. И все это биоразнообразие не может не удивлять. Морские существа отличаются друг от друга размерами, формами, окраской; каждый уникален и прекрасен по-своему, есть такие, которые благодаря своему совершенно странному облику даже сравниваются с инопланетными формами жизни…
1. Средиземноморский долгопёр. (Beckmannjan)
2. Риномурена. (Carmel Vernia)
3. Морской конек-тряпичник. (Nathan Rupert)
4. Морской конек-тряпичник. (Nathan Rupert)
5. Аксолотль. (Brian Gratwicke)
6. (widdowquinn)
7. Североамериканский звездочет. (Canvasman21)
8. Обыкновенный рогатый кузовок. (Mike S. Torres)
9. Обыкновенный рогатый кузовок. (Russ)
10. Морской ангел. (2il org)
11. Актиния венерина мухоловка. (NOAA Photo Library)
12. Актиния венерина мухоловка. (NOAA Photo Library)
13. Гримпотевтис. (NOAA Ocean Explorer)
14. Phyllopteryx taeniolatus. (Chris Smith)
15. Икра в выводковой камере у самца Phyllopteryx taeniolatus. (Chris Smith)
16. Нетопырь Дарвина. (National Undersea Research Program)
17. Медуза Olindias formosa. (Vadim Kurland)
18. Волосатая рыба-клоун. (Steve Childs)
19. Рыба-капля
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