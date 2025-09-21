Лайфхаки на случай осады: как завоёвывались и защищались средневековые замки

Осадная война в эпоху Средневековья была едва ли не самым распространённым видом боевых действий, ведь тогда укреплённые замки с высокими стенами являлись надёжной защитой для горожан. И далеко не всегда у защитников города получалось выдерживать окружение. А многие завоеватели, которые успешно штурмовали вековые замки, просто знали, как делать это правильно.
Оборона Женского замка, миниатюра из «Псалтыри Латрелла»,1325-1340 гг.. /Фото: livejournal.com
Первоначальные укрепления, которые были предтечей полноценных замков, обычно представляли собой земляные или глиняные стены, усеянные сверху частоколом. Со временем стали строить массивные каменные сооружения, архитектурные решения которых были направлены как раз на выдерживание длительных осад и затруднение штурма со стороны потенциальных захватчиков. Например, правильно спроектированный средневековый замок не имеет строго квадратную форму - прямые углы являются самым уязвимым местом сооружения. Поэтому инженеры располагали на углах башни или другие выступающие части, где можно было бы сосредоточить часть войск защитников крепости.
Башни на углах замка проектировались не просто так. /Фото: varvar.ru
Особое внимание отводилось и воротам в крепость, ведь они являлись главным путём вовнутрь. Поэтому нередко даже подступы к крепости усиливались либо полноценным барбаканом, либо несколькими выступающими за стены привратными башнями, откуда вёлся обстрел нападающих с помощью стрел камней, а иногда - и раскалённого масла.
Главные ворота - кратчайший путь в замок. /Фото: hdwallpaper.nu
О приоритете обороны главного входа в средневековый замок говорит и наличие целого комплекса различных инженерных хитростей соответствующей функции: например, галереи с бойницами или толстые решетки.
Клетка смерти - капкан для захватчика. /Фото: hevercastle.co.uk
Несмотря на то, что открытые столкновения во время войн были известны ещё с античных времён, было ещё два вида военных завоевательных действий против укреплений - это осада и штурм. Первая направлена на физическое и психологическое истощение противника и довольно часто применялась именно против жителей средневековых замков, потому что взять штурмом хорошо спроектированную укреплённую крепость порой практически не представлялось возможным. Самая большая сложность для защитников в период осадной войны - это проблема пополнения продовольствия, поэтому нередко замки падали без боя, когда люди в нём начинали массово голодать и сдавались, лишь бы выжить.
Осада гугенотского города Сансер, 1572-1573 гг. /Фото: wikiрedia.org
История сохранила не одну хитроумную тактику осады или штурма средневековых замков. Справедливости ради, стоит уточнить, что далеко не все они были по-настоящему эффективными. Если говорить о штурме, то его старались применять реже, чем осаду во избежание большого количества потерь среди личного состава армии. Более того, многие военачальники и вовсе вначале пытались уйти от военных действий любого рода, попытавшись вначале обратиться к дипломатии в поисках компромисса, а порой прибегнув к угрозам.
Нередко судьбу города решала дипломатия. /Фото: runivers.ru
Именно такой способ решил использовать Фридрих Барбаросса, когда пытался захватить итальянский замок Крема: его люди убили пленников и перебросили их головы через крепостные стены. Однако горожане не испугались, а наоборот разозлились - на глазах захватчиков они убили собственных пленников. И хотя город всё-таки пал, произошло это уже в результате длительных боев, а не психологического манёвра.
Крепость Крема, Ломбардия, Италия. /Фото: wikipedia.org
К штурму зачастую прибегали в случае, когда дипломатия или осада не приносили результата. Однако и эта тактика имела ряд особенностей. Само собой, что на крепкие городские стены не бросали пехоту - вначале в ход шли стенобитные оружия, в том числе, катапультами. Правда, последняя была больше эффективна против известковых стен, где могла пробить значительные бреши, а вот замки из более прочного камня ей не давались. Одновременно со стенами пытались войти через главные ворота.
Штурмовать замок тоже нужно правильно. /Фото: pikabu.ru
В случае, если попытка пробиться через ворота не удавалась, нападавшие применяли абордажные лестницы с крюками, которые забрасывались на сравнительно невысокие стены, коими обладали большинство замков: по данным редакции Novate.ru, средневековые инженеры делали ставку на толщину, а не на высоту, поэтому укрепления редко превышали отметку в десять метров вверх. Обороняющиеся же пытались либо сбросить лестницы, либо скидывали с них вражеских бойцов, засыпая их камнями и стрелами или обливая кипятком и раскалённым маслом.
Абордажные лестницы были частым элементом штурма. /Фото: magisteria.ru
Другой довольно действенной мерой для штурма средневекового замка было применение гелепол - осадных башен, которые давали возможность доставить большие отряды прямо на вражеские стены. Эта тактика, с использованием абордажных лестниц или осадных башен, называлась эскаладой: захватчики взбирались по стенам, прикрывая головы от летящих стрел и камней щитами. Её применяли часто, ведь, при всей своей опасности, она считалась одной из самых эффективных.
Славянская осадная башня. /Фото: topwar.ru
Конечно, более удобной и даже комфортной была тактика штурма, которая вообще не предусматривала лазанье по стенам. Солдатам куда проще было войти сквозь проломы в фортификациях, оставленные метательными орудиями. Для этого солдаты вооружались молотками и кирками, чтобы расширить и расчистить себе проход. Когда же пролом был достаточно широким, то захватчики практически беспрепятственно проникали внутрь замка, а прямое столкновение обычно было кровопролитным, но коротким, и зачастую решающим.
Сквозь разрушенные стены войти было куда проще. /Фото: livejournal.com
Ещё одной распространённой, хоть и трудоёмкой тактикой захвата замка в Средние века был подкоп. В этом случае, у полководцев обычно было два выхода: либо рыть туннели для целой армии с нуля и вручную, что требовало огромных затрат по времени и силам, либо использовать уже прорытые черные ходы и системы подземных галерей. Если же выбирался первый способ, то подкапывалась земля чётко под стенами крепости: каменная кладка, лишившись опоры, становилась нестойкой и разрушалась от собственного веса. Такой метод позволял обрушить крепостную стену без применения метательных машин.
Подкоп - долгий, но эффективный способ проникнуть в крепость. /Фото: pinterest.at
Конечно, обычно вышеупомянутые тактики завоевания средневековых замков применялись по-разному, в зависимости от обстоятельств, однако история наглядно демонстрирует, что не одно столетие именно такие типы войн были очень популярны. И только с приходом в военное дело артиллерии и огнестрельного оружия, осады и штурмы замков, как, впрочем, и они сами, постепенно стали уходить в историю.
