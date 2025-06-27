Способы экономии в быту советских бабушек, которые пригодятся сейчас

6 способов экономии советских бабушек, которые сейчас могут пригодиться/ фото: Pinterest. Com, incentra.ru

1. Курица на первое, второе и третье

Из одной тушки курицы можно было приготовить сразу несколько блюд на неделю/ фото: Pinterest.com

2. Одно средство для нескольких дел

Пищевая сода выручала во время уборки, стирки, готовки и болезней/ фото: tr.pinterest.com

3. Заготовки на зиму

На посадку картофеля ездили все советские граждане/ фото: kostroma.mk.ru

4. Нужное и полезное хобби

В магазинах продавали журналы с готовыми выкройками для шитья и вязания/ фото: culture.ru

5. Старые вещи для повторного использования

В быту могут пригодится старые газеты, чулки, посуда, обувь и автомобильные шины/ фото: news.myseldon.com

6. Многоразовые сумки для продуктов

Советские авоськи никогда не выйдут из моды/ фото: uleoparda.ru