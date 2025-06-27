Способы экономии в быту советских бабушек, которые пригодятся сейчас

6 способов экономии советских бабушек, которые сейчас могут пригодиться/ фото: Pinterest. Com, incentra.ru
Какие салаты приготовить для праздника всего из нескольких ингредиентов? Как вторично использовать в быту вещи не по назначению? Как навести чистоту во всем доме, если нет чистящих средств? В советском Союзе знали ответы на эти вопросы, поскольку часто приходилось экономить.
1. Курица на первое, второе и третье
Из одной тушки курицы можно было приготовить сразу несколько блюд на неделю/ фото: Pinterest.com
В советские годы хозяйкам, чтобы сытно накормить семью, приходилось проявлять смекалку. Часто так бывало, что на целую рабочую неделю оставалась только одна тушка курицы. Из нее нужно было приготовить много разнообразной еды. К счастью, советские женщины владели прекрасными кулинарными навыками. Из одного мясного продукта они могли приготовить настоящие деликатесы по тем временам. Сначала курица отваривалась в большом количестве воды, чтобы получить побольше наваристого бульона. Его использовали для приготовления супов. Мясо отделялось от кости и порционными кусками замораживалось в морозильной камере. Его можно было добавить в пирог с картофелем, в кашу, приготовить гуляш, салат или рагу. Также из части бульона и отварной курятины можно было приготовить холодец с добавлением желатина. Таким образом, одной тушки хватало на целую неделю. Этот советский лайфхак может пригодиться и в наши дни, когда нужно сэкономить деньги.
2. Одно средство для нескольких дел
Самым популярным средством, которое выручало в быту всех женщин в СССР, была пищевая сода. Этот универсальный продукт помогал хозяйкам не только испечь пышные пироги, но и решить множество бытовых задач. Обычная пищевая сода помогала убрать нагар на дне кастрюли и сковороды, отмыть от жира столовую посуду и банки, почистить плиту, навести порядок в ванной комнате и отстирать белое белье. Советские бабушки научились содой даже наводить красоту и улучшать здоровье. Они использовали ее для отбеливания зубов, лечения изжоги и полоскания горла.
3. Заготовки на зиму
На посадку картофеля ездили все советские граждане/ фото: kostroma.mk.ru
Чтобы зимой не пришлось голодать, советские люди заготавливали продукты в летнее время. В это время и еды больше, и цены ниже. Практически в каждой семье было принято брать в аренду дачу или земельный участок, на котором можно вырастить свой картофель и лук в большом количестве. На своем огороде выращивались овощи, ягоды и зелень, которые заготавливали на зиму самыми разными способами: часть продуктов сушилась, часть замораживалась, а остальное консервировалось. Советские мужчины летом ходила на рыбалку, а из хорошего улова можно было сделать запасы. Рыбу солили, коптили, суши и замораживали. Даже при условии, что в магазинах закончится еда, советские семьи могли без проблем прожить несколько месяцев без покупок.
Также на зиму заготавливали продукты, без которых не обходилось ни одно блюдо, — сахар, соль, муку, крупы и подсолнечное масло. Сыпучие продукты могли скупать целыми мешками. Обычно на одну семью уходило 50 килограммов муки и сахара на зиму — один большой мешок. Заготовки помогали хорошо экономить время и деньги. Такой способ экономии пригодится бы и сейчас.
4. Нужное и полезное хобби
В магазинах продавали журналы с готовыми выкройками для шитья и вязания/ фото: culture.ru
Советские женщины никогда не выбрасывали вышедшие из моды вещи. Они давали им вторую жизнь - это было выгодное хобби! Хозяйки могли сшить одежду на любой возраст, а швейная машинка была в каждом доме. Устройством умели пользоваться даже маленькие девочки. Первым азам кройке и шитья учили бабушки и мамы, а затем педагоги в школе. Из старых вещей можно было сшить новые вещи. К примеру, из маминого клетчатого платья получалась удобная рубашка для сына, из юбки — костюм на дочку, а из дырявых детских вещей — красивое лоскутное одеяло. Кроме того, советские женщины умели быстро вязать. В каждой советской семье были теплые шерстяные носки, шапки, шарфы, кофты и штаны, связанные вручную. Этот полезный навык пригодился бы современному поколению.
5. Старые вещи для повторного использования
В быту могут пригодится старые газеты, чулки, посуда, обувь и автомобильные шины/ фото: news.myseldon.com
В Советском Союзе старые вещи всегда использовали повторно, правда, не всегда по их прямому назначению. Прошлогодними газетами мыли окна, зеркала, подготавливали стены для клейки обоев, заворачивали посуду во время переезда и для хранения фрукты. Кроме того, из старых газет получались отличные выкройки и бигуди для тоненьких кудряшек. Старые нейлоновые чулки и колготки нужны были для хранения лука и изготовления резинок для волос, старая посуда превращалась в кашпо для цветов, а дырявые детские сапоги и стертые автомобильные шины шли на уличный декор в клумбе. Старые советские вещи помогали сэкономить приличную сумму денег - в наши дни так тоже можно экономить, главное, проявить смекалку...
6. Многоразовые сумки для продуктов
Советские авоськи никогда не выйдут из моды/ фото: uleoparda.ru
В СССР одноразовые пакеты и мешочки никогда не выбрасывали после применения. Бабушки их стирали, а затем сушили как обычное белье. Отличным вариантом экономии были и советские авоськи. Женщинам не нужно было постоянно покупать пластиковые пакеты, поскольку в дамской сумочке лежала миниатюрная «сетка», которая могла уместить большое количество продуктов. Одной авоськой можно было пользоваться несколько лет, пока она не порвется, но и такую сумку не выбрасывали — ее использовали для хранения репчатого лука. Сейчас авоськи снова на пике популярности, правда, у них поменялась название — теперь они шопперы!
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