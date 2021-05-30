Почему самый большой телескоп стал никому не нужен и разваливается на глазах

Один из крупнейших в мире. |Фото: Twitter.

Бесценная обсерватория. |Фото: wikiway.com.

Но сегодня такие аппараты мало кому нужны. |Фото: ru.advisor.travel.

Телескоп медленно погибает. ¦Фото: popmech.ru.