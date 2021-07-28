Почему в самолетах используют именно заклепки, а не сварку

Когда-нибудь приходилось задумываться над тем, почему в самолетах, в том числе современных, для соединения конструкции и фюзеляжа используют именно заклепки? Самое интересное, что в летательных аппаратах их просто какое-то астрономическое количество. Делается это, конечно же, не просто так. Казалось бы – сварка будет лучше. Но нет, только не когда речь заходит о летательных аппаратах и вот почему.
Почему именно заклепки? /Фото: pixels.com.
Крылья, стабилизаторы, фюзеляж – все это (и не только) при сборке самолета к удивлению большинства людей, непосвященных в технические аспекты авиационного производства, крепится на какие-то сомнительные заклепки, а вовсе не на надежную «дедовскую» сварку. Почему? Это очень хороший вопрос.
Интересный факт: на корпусе современного широкофюзеляжного лайнера находится около 30 миллионов заклепок.
Неужели сварка хуже? /Фото: kak-eto-sdelano.ru.
На самом деле все достаточно просто. Дело в том, что далеко не каждый металл использующихся в машиностроении и особенно в авиационном строении можно соединять при помощи сварки. И здесь (во всяком случае, пока) не способны ничем помочь все новые и самые инновационные технологии. Основным материалом для создания современных самолетов является титан и тугоплавкие соединения металлов на основе алюминия.
Все из-за усталости металла при нагрузках. /Фото: nik-rech.narod.ru.
Процесс сварки подразумевает нагревание металла, а также его деформацию. Только после этого происходит соединение и затвердевание материала. Все бы ничего, но когда металлы сваривают друг с другом, становится возможным развитие такого явление, как «усталость металла». В будущем оно неизбежно приведет к разрушению конструкции. Для воздушных судов такое положение дел абсолютно не приемлемо, в том числе из-за регулярных экстремальных нагрузок на конструкцию самолета в зонах турбулентности, а также при банальном взлете или посадке.
Таким образом «примитивная» заклепка все еще остается лучшим способом соединения материалов для самолетов.
На самолетах миллионы заклепок. /Фото: karopka.ru.
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