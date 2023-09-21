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Как быстро избавиться от пятен ручки на одежде

Следы от ручки могут появиться как на взрослой, так и на детской одежде. Обычный порошок обычно не справляется с проблемой: после стирки на одежде все равно остается след. К счастью, справиться с проблемой можно за считанные секунды, используя одно копеечное средство.

Как быстро избавиться от пятен ручки на одежде

Для того чтобы избавиться от следов ручки на одежды потрите место загрязнения спиртовой салфеткой.

Как быстро избавиться от пятен ручки на одежде

Затем постирайте одежду обычным образом, и проблема будет решена полностью.

Как быстро избавиться от пятен ручки на одежде
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