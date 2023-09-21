Следы от ручки могут появиться как на взрослой, так и на детской одежде. Обычный порошок обычно не справляется с проблемой: после стирки на одежде все равно остается след. К счастью, справиться с проблемой можно за считанные секунды, используя одно копеечное средство.
Для того чтобы избавиться от следов ручки на одежды потрите место загрязнения спиртовой салфеткой.
Затем постирайте одежду обычным образом, и проблема будет решена полностью.
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Как быстро избавиться от пятен ручки на одежде
Следы от ручки могут появиться как на взрослой, так и на детской одежде. Обычный порошок обычно не справляется с проблемой: после стирки на одежде все равно остается след. К счастью, справиться с проблемой можно за считанные секунды, используя одно копеечное средство.
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