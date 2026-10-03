Копеечное средство для чистки подоконников

Подоконники из пластика очень быстро загрязняются, особенно если на них стоят цветы с горшками.



Они перестают быть белыми, появляются разводы, избавиться от которых очень непросто. Даже дорогие чистящие средства не дают желаемого эффекта. Не спешите расстраиваться, ведь вернуть подоконнику презентабельный внешний вид поможет дешевое чистящее средство, приготовленное своими руками.

Для приготовления потребуется всего два компонента: мыло-пятновыводитель «Антипятин» и зубной порошок.Смешайте 1 столовую ложку мыла, натертого на мелкой терке с одной столовой ложкой зубного порошка.Добавьте небольшое количество воды, чтобы смесь приобрела консистенцию чистящего порошка.С помощью жесткой губки втирающими движениями нанесите смесь на подоконник и оставьте на 5 минут, после чего смойте чистящее средство водой.Результат, без сомнения, порадует вас.