Невероятные густые туманы над Озёрным краем в Великобритании

Взору путешественников, которые несколько дней назад совершали восхождение в Камберлендских горах в национальном парке Лейк-Дистрикт в окрестностях Кесвика, открылась изумительная картина. Густой туман окутал долины Камбрии, и лишь редкие горные вершины, подобно островкам, виднелись в этом бескрайнем молочном море. Это природное явление возникает вследствие температурной инверсии.



























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