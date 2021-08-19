Весёлые истории о детях, которые рассказала мама через объектив камеры

Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27.

Мечты сбываются, даже у самых маленьких.

Ночное приключение с маленьким другом.

Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома.

Малыш с упорством бороздит волны побережья.

Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса.

По следам диких животных.

Чем рискованнее, тем интереснее.

Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета.

Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу.

Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки.

Вперед, в бой с огнедышащим драконом.

Когда все под контролем у супергероя.

Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом.

Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас.

Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана.

Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы.

<div class="code-anouns">

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img src="https://static.kulturologia.ru/files/u11119/mamo901.jpg" border="0" vspace="5" /></a></div>

Если кто-то думает, что сидеть с малышами дома, не ходить на работу и не общаться с друзьями – это скучно, молодая мама известная в Интернете под ником Франции, готова доказать<a href="http://funhere.ru/?p=18292">,</a> что это не так. Каждый день она создаёт для своих малышей новые миры, отправляется в путешествие с гусями или единорогами – и всё это, не выходя из собственной гостиной. Впрочем, в этой гостиной происходит ещё много чего интересного. Ведь творче



<lj-cut></div>



<h2>1. Супер мама</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-1.jpg" alt="Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27.</div>



<h2>2. Путешествие на луну</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Мечты сбываются, даже у самых маленьких." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-2.jpg" alt="Мечты сбываются, даже у самых маленьких." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Мечты сбываются, даже у самых маленьких.</div>



<h2>3. Силачка</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title=" Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-3.jpg" alt=" Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Веселая и неугомонная озорница, самая <a href="http://funhere.ru/?p=18292">сильная</a> девочка в мире.</div>



<h2>4. Необычное приключение</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Ночное приключение с маленьким другом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-4.jpg" alt="Ночное приключение с маленьким другом." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Ночное приключение с маленьким другом.</div>



<h2>5. На побережье</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-5.jpg" alt="Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома.</div>



<h2>6. Приключения Нильса с дикими гусями</h2>

<div class="bb-img"><img title="Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-6.jpg" alt="Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей." border="0" vspace="5" /></div>

<div class="img-alt">Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей<a href="http://funhere.ru/?p=18292">.</a></div>



<h2>7. Покоритель волн</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыш с упорством бороздит волны побережья." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-7.jpg" alt="Малыш с упорством бороздит волны побережья." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Малыш с упорством бороздит волны побережья.</div>



<h2>8. Фруктовая фея</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-8.jpg" alt="Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса.</div>



<h2>9. Телеканал «Discovery»</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="По следам диких животных." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-9.jpg" alt="По следам диких животных." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">По следам диких животных.</div>



<h2>10. Маленькая шалунья</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Чем рискованнее, тем интереснее." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-10.jpg" alt="Чем рискованнее, тем интереснее." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Чем рискованнее, тем интереснее.</div>



<h2>11. Любопытный карапуз</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Книга - лучший и самый надежный друг человека." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-11.jpg" alt="Книга - лучший и самый надежный друг человека." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Книга - лучший и самый надежный друг человека.</div>



<h2>12. Путешествие за 80 дней</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-12.jpg" alt="Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета.</div>



<h2>13. Мама может</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-13.jpg" alt="Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу.</div>



<h2>14. Звездный мальчик</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-14.jpg" alt="Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки.</div>



<h2>15. Маленький принц</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Вперед, в бой с огнедышащим драконом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-15.jpg" alt="Вперед, в бой с огнедышащим драконом." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Вперед, в бой с огнедышащим драконом.</div>



<h2>16. Супербеби</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Когда все под контролем у супергероя." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-16.jpg" alt="Когда все под контролем у супергероя." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Когда все под контролем у супергероя.</div>



<h2>17. Мастер-шеф</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-17.jpg" alt="Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом.</div>



<h2>18. Экстремальный вид спорта</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-18.jpg" alt="Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас.</div>



<h2>19. Юные морячки</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-19.jpg" alt="Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана.</div>



<h2>20. Парад планет</h2>

<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-20.jpg" alt="Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы." border="0" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы.</div>



<a href="<a href="url"rel="nofollow">источник</a>"rel="nofollow">источник</a></lj-cut>



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







<lj-like buttons="repost,facebook,twitter,vkontakte,tumblr,surfingbird,odnoklassniki,livejournal,pocket" />



<!--LiveInternet counter--><a href="//www.liveinternet.ru/click"

target="_blank"><img src="//counter.yadro.ru/hit?t50.6"

alt="" title="LiveInternet"

border=0 width=31 height=31></a><!--/LiveInternet-->



<b>И не забудьте:</b>

<img alt="" height="30" src='https://c.radikal.ru/c34/2004/24/ee5d00035def.png' style="float: left;" width="30" /> <b>Подписаться на мой <a href="https://www.instagram.com/elena_bohdanenko/" target="_blank">Instagram</a></b>