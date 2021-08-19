Весёлые истории о детях, которые рассказала мама через объектив камеры

Если кто-то думает, что сидеть с малышами дома, не ходить на работу и не общаться с друзьями – это скучно, молодая мама известная в Интернете под ником Франции, готова доказать, что это не так. Каждый день она создаёт для своих малышей новые миры, отправляется в путешествие с гусями или единорогами – и всё это, не выходя из собственной гостиной. Впрочем, в этой гостиной происходит ещё много чего интересного. Ведь творче
1. Супер мама
Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27.
2. Путешествие на луну
Мечты сбываются, даже у самых маленьких.
3. Силачка
Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире.
4. Необычное приключение
Ночное приключение с маленьким другом.
5. На побережье
Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома.
6. Приключения Нильса с дикими гусями
Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей.
7. Покоритель волн
Малыш с упорством бороздит волны побережья.
8. Фруктовая фея
Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса.
9. Телеканал «Discovery»
По следам диких животных.
10. Маленькая шалунья
Чем рискованнее, тем интереснее.
11. Любопытный карапуз
Книга - лучший и самый надежный друг человека.
12. Путешествие за 80 дней
Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета.
13. Мама может
Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу.
14. Звездный мальчик
Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки.
15. Маленький принц
Вперед, в бой с огнедышащим драконом.
16. Супербеби
Когда все под контролем у супергероя.
17. Мастер-шеф
Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом.
18. Экстремальный вид спорта
Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас.
19. Юные морячки
Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана.
20. Парад планет
Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы.
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<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img src="https://static.kulturologia.ru/files/u11119/mamo901.jpg" border="0" vspace="5" /></a></div>
Если кто-то думает, что сидеть с малышами дома, не ходить на работу и не общаться с друзьями – это скучно, молодая мама известная в Интернете под ником Франции, готова доказать<a href="http://funhere.ru/?p=18292">,</a> что это не так. Каждый день она создаёт для своих малышей новые миры, отправляется в путешествие с гусями или единорогами – и всё это, не выходя из собственной гостиной. Впрочем, в этой гостиной происходит ещё много чего интересного. Ведь творче
<lj-cut></div>
<h2>1. Супер мама</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-1.jpg" alt="Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27.</div>
<h2>2. Путешествие на луну</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Мечты сбываются, даже у самых маленьких." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-2.jpg" alt="Мечты сбываются, даже у самых маленьких." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Мечты сбываются, даже у самых маленьких.</div>
<h2>3. Силачка</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title=" Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-3.jpg" alt=" Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Веселая и неугомонная озорница, самая <a href="http://funhere.ru/?p=18292">сильная</a> девочка в мире.</div>
<h2>4. Необычное приключение</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Ночное приключение с маленьким другом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-4.jpg" alt="Ночное приключение с маленьким другом." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Ночное приключение с маленьким другом.</div>
<h2>5. На побережье</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-5.jpg" alt="Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома.</div>
<h2>6. Приключения Нильса с дикими гусями</h2>
<div class="bb-img"><img title="Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-6.jpg" alt="Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей." border="0" vspace="5" /></div>
<div class="img-alt">Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей<a href="http://funhere.ru/?p=18292">.</a></div>
<h2>7. Покоритель волн</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыш с упорством бороздит волны побережья." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-7.jpg" alt="Малыш с упорством бороздит волны побережья." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Малыш с упорством бороздит волны побережья.</div>
<h2>8. Фруктовая фея</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-8.jpg" alt="Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса.</div>
<h2>9. Телеканал «Discovery»</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="По следам диких животных." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-9.jpg" alt="По следам диких животных." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">По следам диких животных.</div>
<h2>10. Маленькая шалунья</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Чем рискованнее, тем интереснее." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-10.jpg" alt="Чем рискованнее, тем интереснее." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Чем рискованнее, тем интереснее.</div>
<h2>11. Любопытный карапуз</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Книга - лучший и самый надежный друг человека." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-11.jpg" alt="Книга - лучший и самый надежный друг человека." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Книга - лучший и самый надежный друг человека.</div>
<h2>12. Путешествие за 80 дней</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-12.jpg" alt="Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета.</div>
<h2>13. Мама может</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-13.jpg" alt="Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу.</div>
<h2>14. Звездный мальчик</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-14.jpg" alt="Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки.</div>
<h2>15. Маленький принц</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Вперед, в бой с огнедышащим драконом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-15.jpg" alt="Вперед, в бой с огнедышащим драконом." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Вперед, в бой с огнедышащим драконом.</div>
<h2>16. Супербеби</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Когда все под контролем у супергероя." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-16.jpg" alt="Когда все под контролем у супергероя." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Когда все под контролем у супергероя.</div>
<h2>17. Мастер-шеф</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-17.jpg" alt="Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом.</div>
<h2>18. Экстремальный вид спорта</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-18.jpg" alt="Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас.</div>
<h2>19. Юные морячки</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-19.jpg" alt="Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана.</div>
<h2>20. Парад планет</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-20.jpg" alt="Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы.</div>
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Если кто-то думает, что сидеть с малышами дома, не ходить на работу и не общаться с друзьями – это скучно, молодая мама известная в Интернете под ником Франции, готова доказать<a href="http://funhere.ru/?p=18292">,</a> что это не так. Каждый день она создаёт для своих малышей новые миры, отправляется в путешествие с гусями или единорогами – и всё это, не выходя из собственной гостиной. Впрочем, в этой гостиной происходит ещё много чего интересного. Ведь творче
<lj-cut></div>
<h2>1. Супер мама</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-1.jpg" alt="Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Мама успевает все, потому что в сутках у нее не 24 часа, а 27.</div>
<h2>2. Путешествие на луну</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Мечты сбываются, даже у самых маленьких." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-2.jpg" alt="Мечты сбываются, даже у самых маленьких." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Мечты сбываются, даже у самых маленьких.</div>
<h2>3. Силачка</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title=" Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-3.jpg" alt=" Веселая и неугомонная озорница, самая сильная девочка в мире." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Веселая и неугомонная озорница, самая <a href="http://funhere.ru/?p=18292">сильная</a> девочка в мире.</div>
<h2>4. Необычное приключение</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Ночное приключение с маленьким другом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-4.jpg" alt="Ночное приключение с маленьким другом." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Ночное приключение с маленьким другом.</div>
<h2>5. На побережье</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-5.jpg" alt="Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Малыши нежатся на песочке и окунают ножки в океанские волны прямо в гостиной своего дома.</div>
<h2>6. Приключения Нильса с дикими гусями</h2>
<div class="bb-img"><img title="Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-6.jpg" alt="Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей." border="0" vspace="5" /></div>
<div class="img-alt">Воссоздание волшебной истории путешествия маленького мальчика и диких гусей<a href="http://funhere.ru/?p=18292">.</a></div>
<h2>7. Покоритель волн</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыш с упорством бороздит волны побережья." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-7.jpg" alt="Малыш с упорством бороздит волны побережья." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Малыш с упорством бороздит волны побережья.</div>
<h2>8. Фруктовая фея</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-8.jpg" alt="Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Маленькая волшебница, пролетая над ночным городом, творит чудеса.</div>
<h2>9. Телеканал «Discovery»</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="По следам диких животных." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-9.jpg" alt="По следам диких животных." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">По следам диких животных.</div>
<h2>10. Маленькая шалунья</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Чем рискованнее, тем интереснее." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-10.jpg" alt="Чем рискованнее, тем интереснее." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Чем рискованнее, тем интереснее.</div>
<h2>11. Любопытный карапуз</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Книга - лучший и самый надежный друг человека." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-11.jpg" alt="Книга - лучший и самый надежный друг человека." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Книга - лучший и самый надежный друг человека.</div>
<h2>12. Путешествие за 80 дней</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-12.jpg" alt="Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Кроха открывает землю в миниатюре с высоты птичьего полета.</div>
<h2>13. Мама может</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-13.jpg" alt="Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Универсальная мама, которая может справиться со всем и сразу.</div>
<h2>14. Звездный мальчик</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-14.jpg" alt="Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Маленький ангелочек в объятиях лунной подушки.</div>
<h2>15. Маленький принц</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Вперед, в бой с огнедышащим драконом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-15.jpg" alt="Вперед, в бой с огнедышащим драконом." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Вперед, в бой с огнедышащим драконом.</div>
<h2>16. Супербеби</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Когда все под контролем у супергероя." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-16.jpg" alt="Когда все под контролем у супергероя." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Когда все под контролем у супергероя.</div>
<h2>17. Мастер-шеф</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-17.jpg" alt="Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Малыш хочет побаловать и удивить семью новым блюдом.</div>
<h2>18. Экстремальный вид спорта</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-18.jpg" alt="Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Получить экстремальные ощущения можно только тут и сейчас.</div>
<h2>19. Юные морячки</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-19.jpg" alt="Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Уставшие и сонные в бескрайних просторах океана.</div>
<h2>20. Парад планет</h2>
<div class="bb-img"><a href="http://funhere.ru/?p=18292"><img title="Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы." src="https://static.kulturologia.ru/files/u18476/bitmamoy-20.jpg" alt="Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы." border="0" vspace="5" /></a></div>
<div class="img-alt">Изучение звездного неба под чутким руководством своей мамы.</div>
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